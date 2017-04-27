1020 «лошадей» на 50000 км
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1020 «лошадей» на 50000 км
Апрель 27 12:11 2017

Серийная версия первого в истории гиперкара под маркой Mercedes-AMG дебютирует осенью нынешнего года во Франкфурте.

А пока загадочный Project One известен нам лишь по немногочисленным фирменным рисункам, на которых изображён только приземистый силуэт. Впрочем, отсутствие каких-либо подробностей совсем не помешало немцам продать 225 из 275 гиперкаров, которые будут построены.

Состоятельные ценители Mercedes-AMG выложили за Project One по 2,2 миллиона евро, даже не представляя, как будет выглядеть гиперкар! Однако недавно немцы наконец-то организовали закрытую презентацию модели, на которой будущим владельцам показали вожделенный автомобиль и рассказали некоторые технические подробности. Один из побывавших на презентации клиентов поделился информацией.

Прежде всего будущий счастливый владелец, пожелавший остаться инкогнито, сообщил, что это «по-настоящему дикая штука, экстремальная во всех отношениях». Гибридная силовая установка гиперкара будет состоять из 1,6-литрового бензинового V6 и… четырёх электромоторов! ДВС мощностью 748 лошадиных сил будет вращать задние колёса и сможет раскручиваться до невероятных 11 тысяч оборотов в минуту.

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG Project One

Project One получит четыре электромотора: два из них будут вращать передние колёса, остальные два — турбокомпрессор и коленчатый вал бензинового двигателя. Завяленная мощность электрического квартета составит 408 лошадиных сил, но суммарная мощность гибридной силовой установки составит 1020 лошадиных сил. Масса гиперкара с кузовом из углеродного волокна составит всего 1300 килограммов.

Немцы подчёркивают, что бензиновый двигатель, аккумуляторная батарея и сопутствующие электрические компоненты позаимствованы у настоящих «формульных» гоночных болидов. Охотно верится, вот только из этого вытекает один любопытный нюанс: ресурс 1,6-литрового мотора составит всего 50 тысяч километров пробега, после чего потребуется капитальный ремонт или вовсе замена. Но много ли владельцев достигнут этой отметки на одометре? Вряд ли.

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MercedesMercedes-AMGProject Oneгиперкар
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1 комментарий

  1. Vladimir Frolov
    Апрель 27, 21:56 #1 Vladimir Frolov

    Настоящие пацаны не мелочатся. Это лохи смотрят на качество пластика, место для ног заднего пассажира…. Сказали бы сразу, что денег нет, а повы…ся хочется. Походить, повыноо

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