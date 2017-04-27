1020 «лошадей» на 50000 км

А пока загадочный Project One известен нам лишь по немногочисленным фирменным рисункам, на которых изображён только приземистый силуэт. Впрочем, отсутствие каких-либо подробностей совсем не помешало немцам продать 225 из 275 гиперкаров, которые будут построены.
Состоятельные ценители Mercedes-AMG выложили за Project One по 2,2 миллиона евро, даже не представляя, как будет выглядеть гиперкар! Однако недавно немцы наконец-то организовали закрытую презентацию модели, на которой будущим владельцам показали вожделенный автомобиль и рассказали некоторые технические подробности. Один из побывавших на презентации клиентов поделился информацией.
Прежде всего будущий счастливый владелец, пожелавший остаться инкогнито, сообщил, что это «по-настоящему дикая штука, экстремальная во всех отношениях». Гибридная силовая установка гиперкара будет состоять из 1,6-литрового бензинового V6 и… четырёх электромоторов! ДВС мощностью 748 лошадиных сил будет вращать задние колёса и сможет раскручиваться до невероятных 11 тысяч оборотов в минуту.
Mercedes-AMG Project One
Project One получит четыре электромотора: два из них будут вращать передние колёса, остальные два — турбокомпрессор и коленчатый вал бензинового двигателя. Завяленная мощность электрического квартета составит 408 лошадиных сил, но суммарная мощность гибридной силовой установки составит 1020 лошадиных сил. Масса гиперкара с кузовом из углеродного волокна составит всего 1300 килограммов.
Немцы подчёркивают, что бензиновый двигатель, аккумуляторная батарея и сопутствующие электрические компоненты позаимствованы у настоящих «формульных» гоночных болидов. Охотно верится, вот только из этого вытекает один любопытный нюанс: ресурс 1,6-литрового мотора составит всего 50 тысяч километров пробега, после чего потребуется капитальный ремонт или вовсе замена. Но много ли владельцев достигнут этой отметки на одометре? Вряд ли.
amsrus.ru
Настоящие пацаны не мелочатся. Это лохи смотрят на качество пластика, место для ног заднего пассажира…. Сказали бы сразу, что денег нет, а повы…ся хочется. Походить, повыноо
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.