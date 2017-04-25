Volvo S90 – лучший автомобиль среднего и бизнес-класса 40

Сегодня в Москве состоялась церемония награждения престижной автомобильной премией Гран-при «За рулём» – 2017. Новый флагманский седан Volvo S90 получил награду в номинации «Средний и бизнес-класс».

В этом году конкуренцию Volvo S90 составили Audi A5, Jaguar XF, Kia Optima, Mercedes-Benz E-класса и С-класса (купе/кабриолет). Награду с изображением символа премии – Золотого Пегаса – из рук главного редактора журнала «За Рулём» Максима Кадакова поднялся получать на сцену руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia Антон Свекольников.

«Volvo S90 только недавно появился на рынке, но уже изменил ландшафт сегмента премиальных бизнес-седанов, в котором многие годы правили бал немецкие бренды. Отныне всё будет иначе, и признание S90 читателями «За Рулём» – это только начало», – заявил руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia Антон Свекольников.

Volvo S90 является образцом успешно реализованных передовых решений, направленных на комфортное и безопасное вождение. Уже в базовой комплектации он оснащается самым богатым в классе премиальных бизнес-седанов набором электронных помощников и инновационных систем, таких как City Safety, Volvo on Call, адаптивный круиз-контроль, функция полуавтономного вождения Pilot Assist, система предотвращения съезда с дороги и других.

Это вторая модель Volvo, построенная на архитектуре масштабируемой платформы (SPA). Следом за новым поколением Volvo XC90 седан S90 выполнен в новом фирменном дизайне бренда. Автомобиль также располагает одним из самых роскошных интерьеров, включающим отделку из натуральных материалов. Volvo S90 оснащается бензиновыми и дизельными двигателями семейства Drive-E, обладающими высокой производительностью и при этом небольшим расходом топлива.

В январе 2017 года Volvo S90 заработал максимальное количество баллов по результатам тестирования системы автономного аварийного торможения для защиты пешеходов (AEB Pedestrian). Автомобиль также получил общий рейтинг по итогам краш-тестов Euro NCAP – максимальные 5 звезд.

Автомобили Volvo регулярно становятся лауреатами Гран-при «За рулём». В последние годы Золотыми Пегасами награждались, например, модели V40 Cross Country (2014 г., в категории «Кроссоверы») и XC90 (2016 г., «Премиальные кроссоверы»).



