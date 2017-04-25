Dakar2Moscow – мировой рекорд установлен!
22

Dakar2Moscow – мировой рекорд установлен!
Апрель 25 15:50 2017

Финиш пробега Dakar2Moscow: Volkswagen Amarok V6 установил новый мировой рекорд!

25 апреля в 09:55 команда Dakar2Moscow успешно финишировала в Москве на Volkswagen Amarok V6, установив новый мировой рекорд времени на маршруте Дакар-Москва, подтвержденный документом от TÜV Nord. Участники пробега, известный автопутешественник Райнер Цитлоу и два российских журналиста Георгий Голубев и Петр Баканов, преодолели 10 стран и 8000 километров за 3 дня 4 часа 55 минут.

Volkswagen Amarok V6, Dakar2Moscow

Volkswagen Amarok V6, Dakar2Moscow

22 апреля Райнер с командой отправились в экстремальный скоростной автопробег по маршруту Дакар-Москва на пикапе Volkswagen Amarok с новым двигателем V6, чтобы установить новый мировой рекорд, пройдя через 10 стран, Сенегал, Мавритания, Марокко, Испания, Франция, Германия, Польша, Литва, Латвия и Россия менее чем за 4 дня.

«Я хорошо знаком с выдающимися качествами и выносливостью пикапа Amarok. Поэтому не сомневался, что Volkswagen Amarok с новым двигателем V6 позволит нам установить новый мировой рекорд времени. Но этот пикап даже превзошел мои ожидания, как с точки зрения скоростных характеристик, так и с точки зрения комфорта для водителя, ведь на время рекорда мы ехали, не останавливаясь, по 24 часа в сутки» – отметил Райнер Цитлоу.

Volkswagen Amarok V6, Dakar2Moscow

Volkswagen Amarok V6, Dakar2Moscow

Путешественники преодолели маршрут с опережением графика и финишировали в Москве на пересечении МКАД и трассы М9 в 09:55 по Московскому времени, т.о. затратив на дорогу рекордно короткое время — 3 дня 4 часа 55 минут.


На тему:
  Article "tagged" as:
Dakar2MoscowVolkswagenVolkswagen Amarok V6раллиЦитлоу
  Категории:
НовостислайдерСпорт
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Идеи, разработки и технологии, стоящие за новым Ford GT

Идеи, разработки и технологии, стоящие за новым Ford GT 2

Opel и Chevrolet с российских складов распродают с 25% скидкой

Opel и Chevrolet с российских складов распродают с 25% скидкой 7

Дорожно-транспортный каркас новой Москвы

Дорожно-транспортный каркас новой Москвы 1

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.