Dakar2Moscow – мировой рекорд установлен! 22

Финиш пробега Dakar2Moscow: Volkswagen Amarok V6 установил новый мировой рекорд!

25 апреля в 09:55 команда Dakar2Moscow успешно финишировала в Москве на Volkswagen Amarok V6, установив новый мировой рекорд времени на маршруте Дакар-Москва, подтвержденный документом от TÜV Nord. Участники пробега, известный автопутешественник Райнер Цитлоу и два российских журналиста Георгий Голубев и Петр Баканов, преодолели 10 стран и 8000 километров за 3 дня 4 часа 55 минут.

22 апреля Райнер с командой отправились в экстремальный скоростной автопробег по маршруту Дакар-Москва на пикапе Volkswagen Amarok с новым двигателем V6, чтобы установить новый мировой рекорд, пройдя через 10 стран, Сенегал, Мавритания, Марокко, Испания, Франция, Германия, Польша, Литва, Латвия и Россия менее чем за 4 дня.

«Я хорошо знаком с выдающимися качествами и выносливостью пикапа Amarok. Поэтому не сомневался, что Volkswagen Amarok с новым двигателем V6 позволит нам установить новый мировой рекорд времени. Но этот пикап даже превзошел мои ожидания, как с точки зрения скоростных характеристик, так и с точки зрения комфорта для водителя, ведь на время рекорда мы ехали, не останавливаясь, по 24 часа в сутки» – отметил Райнер Цитлоу.

Путешественники преодолели маршрут с опережением графика и финишировали в Москве на пересечении МКАД и трассы М9 в 09:55 по Московскому времени, т.о. затратив на дорогу рекордно короткое время — 3 дня 4 часа 55 минут.



