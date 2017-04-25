Остров невезения 280

Водители и автовладельцы уже настолько привыкли к «письмам счастья», что редко даже изучают, за что выписано то или иное постановление о штрафе.

Между тем не всегда такие постановления основаны на действующих правилах дорожного движения.

Как сообщает «Российская газеета» , автоматические камеры нашли новые ловушки для водителей.

Многие водители получали «письма счастья» за нарушение требований разметки. Но некоторых удивили письма с необычным нарушением. А именно пункта 1.16.2 приложения 2 к правилам. Центры автоматической фиксации нарушений, у которых на вооружении есть прибор «Стрелка-СТ», активно рассылают подобные постановления. Этот прибор распространен в Москве, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае.

С одной стороны, в подобных «письмах счастья» не было бы ничего удивительного, если бы речь шла о перестроении в тоннеле или на мостах, где такой маневр запрещен правилами дорожного движения. При этом в тоннелях и на путепроводах нанесена соответствующая разметка — сплошная линия, которая в приложении 2 к правилам идет под пунктом 1.1. Она также наносится перед перекрестками. В правилах четко говорится, что ее пересекать запрещено. И если водитель ее пересек, то тем самым он нарушил требование разметки, а значит, заслуживает наказания по части первой статьи 12.16 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Камеры в последнее время так далеко продвинулись по технологической части, что с легкостью могут выявлять и движение по обочинам, и выезд на встречную полосу, и даже нарушение требований разметки. Если бы не одно «но».

Большое количество постановлений вынесено за то, что автомобиль пересек так называемый «направляющий островок». Эта разметка прописана в пунктах 1.16.1, 1.16.2 и 1.16.3 приложения 2 к правилам. Эти островки наносятся в местах разделения или слияния транспортных потоков. Например, основной поток идет прямо, но крайняя правая полоса предназначена для поворота. В этом случае на асфальте наносится такой островок. А чтобы он был приметнее, в нем по диагонали прорисованы толстые белые полосы.

Так вот камеры автоматической фиксации начали выписывать штрафы водителям, которые этот островок пересекают. Штраф тот же, в соответствии с частью 1 статьи 12.16 КоАП — 500 рублей. В постановлении прямо так и написано: «Водитель в нарушение пункта 1.16.2 приложения 2 к ПДД РФ управлял транспортным средством». Но вся беда в том, что пункт 1.16.2, равно как и 1.16.1, а также 1.16.3 приложения 2 к правилам нарушить невозможно. Это просто описание соответствующей разметки.

При этом нигде в правилах не указано, что ее пересекать нельзя. Ни в этих пунктах, ни в каких других. Про «сплошную линию» и «две сплошных» говорится четко: «Линии 1.1 и 1.3 пересекать запрещено». А про «островки» — ни слова. Конечно, с моральной и этической точки зрения раз эти островки нанесены, то ездить по ним нельзя. Но с формальной точки зрения правила этого не запрещают. А значит, нарушения не было. Следовательно, и штраф платить не за что.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения согласились с тем, что запрета на движение по такой разметке нет.

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок»:

В этой ситуации проблема заключается в том, что в Правилах дорожного движения не по всем пунктам есть четкое разделение на то, что можно, а что нельзя. Что называется, догадайся сам. В результате возникают спорные моменты.

Конечно, по такому островку нельзя двигаться, на нем нельзя стоять, но это нигде не прописано четко. Поэтому и наказывать за такое нарушение можно, только притянув тот или иной пункт правил. А Верховный суд не раз в своих решениях указывал на то, что в постановлении должно быть четко указано, что именно нарушил водитель.

Притянуть сюда можно статью 9.7 правил: «Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении». С другой стороны, нарушение пункта 9.7 правил — это уже другая статья КоАП с более строгой ответственностью — 1500 рублей.

В данной ситуации водитель «строго по полосам» не двигается. Он совершает маневр «перестроение», то есть выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения. В приложении 2 к правилам есть запрет на пересечение некоторых элементов горизонтальной разметки. На пересечение «островка» — нет.

Можно ли считать этот островок не проезжей частью? Из правил этого не следует. «Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. Есть требование двигаться строго по полосам, и нет запрета для движения по этому островку.

Сергей Смирнов, юрист, редактор журнала «За рулем»:

Правилами дорожного движения установлен запрет на пересечение определенных линий дорожной разметки. Так, к примеру, нельзя пересекать сплошную линию 1.1 (разделяет «встречку») или двойную сплошную 1.3 (разделяет «встречку» на дорогах с четырьмя полосами и больше).

Про запрет пересечения линий дорожной разметки 1.16.1-1.16.3 (которые обозначают так называемые «островки безопасности») в Правилах дорожного движения ничего не сказано. В части же первой статьи 12.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях говорится именно о несоблюдении требований, предписанных разметкой. А раз про пересечение островков безопасности в Правилах ничего не сказано, то и наказание за это не может быть предусмотрено. Практика привлечения водителя к ответственности за данное «нарушение» никакого законного обоснования попросту не имеет.

Как совершить перестроение, двигаясь строго по полосам? Правила разрешают это сделать через прерывистую линию разметки. Но не запрещают через островок. Кроме того, в правилах нигде не прописано, что на этом островке нельзя останавливаться или парковаться. Именно по этой причине многие пользуются такой возможностью.

Исключение составляют те островки, которые относятся к перекресткам. Можно расценить стоянку на них, как стоянку именно на перекрестке, а не на разметке 1.16.1, 1.16.2 или 1.16.3.



