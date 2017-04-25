Модернизация Ford Sollers 32

Ford Sollers провел модернизацию на заводе двигателей в Елабуге.

В рамках внедрения инновационных решений в производственные процессы Ford Sollers установил новое высокотехнологичное оборудование на своем двигателестроительном заводе в Елабуге. Модернизация была проведена на участках контроля качества и дополнительного тестирования. В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования, завод также получил инновационные цифровые промышленные камеры для дистанционного отслеживания производственного процесса.

6 новых промышленных фотокамер проверяют правильность установки деталей двигателя путём сравнения многочисленных параметров изображения, получаемых при съёмке.Камера делает снимок детали, далее внутреннее программное обеспечение станции анализирует снимок и выявляет отклонения от заданных параметров. Новые фотокамеры установлены на ряде станций линий двигателестроительного завода, обеспечивая беспрерывный контроль критических характерик конструкции двигателя в процессе производства.

Новые динамометрические стенды позволяют локально проводить ряд плановых испытаний двигателя, например, испытание на выносливостьдля проверки жизненного цикла двигателя в процессе эксплуатации; испытания по термическому циклу для проверки качества литья и уплотнений в конструкции двигателя и т.д. Ранее двигатели проходили тестирования на динамометрических стендах завода двигателей в Бридженде, Великобритания.

Новые динамометрические стенды проводят не только плановые испытания, но и отдельно тестируют измененные детали и нововведенные материалы для подтверждения соответствия качеству.



