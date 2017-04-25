Катарский реванш 12

Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux выиграл Qatar Sealine Rally.

Четвертый этап кубка мира по ралли-рейдам Sealine Cross-Country Rally, проходивший в Катаре с 17 по 22 апреля, завершился победой команды Overdrive Toyota.

Действующий обладатель кубка Нассер Аль-Аттия успешно реабилитировался за дĺосадную аварию на предыдущем этапе и привел свой Toyota Hilux T1 к финишу с преимуществом в 7 минут 2 секунды над ближайшим преследователем.

Пилот Toyota Gazoo Racing South Africa Лерой Поултер, который впервые принял участие в ближневосточном ралли-рейде, показал отличный результат и поднялся на третью ступеньку подиума.

На финише в первой десятке отметились еще два экипажа на Toyota Hilux – голландец Эрик ван Лоон занял шестое место, а победитель первого этапа сезона Аарон Домзала из Польши классифицировался девятым.

Пилот команды Overdrive Racing Нассер Аль-Аттия, выступающий на внедорожном прототипе Toyota Hilux T1, одержал уверенную победу на четвертом этапе Кубка мира по ралли-рейдам. Гонщик из Катара не оставил шансов соперникам на трассе домашнего для него этапа Qatar Sealine Cross-Country Rally, значительно улучшив свою позицию в общем зачете первенства.

Успех в Катаре был для Нассера Аль-Аттия делом чести. После досадной аварии на предыдущем этапе Кубка мира, когда нетипичная ошибка стоила пилоту Toyota победы на ралли «Абу-Даби Челлендж», Нассер должен был реабилитироваться перед болельщиками, перед командой и перед самим собой.

Аль-Аттия не изменил своему доминирующему стилю пилотирования и захватил уверенное лидерство на трассе Qatar Sealine Rally уже в первый день. Правда, вскоре после выигранного первого спецучастка Нассер столкнулся с техническими проблемами, которые отбросили экипаж сразу на 6-е место. Вечером механики Overdrive Racing устранили повреждения, и наутро Аль-Аттия снова устремился в атаку. На 350-километровом отрезке дистанции, соединяющем береговую линию Катара с местечком Мекайнес, Нассер отыграл большую часть времени, упущенного накануне, поднялся на вторую позицию и вплотную приблизился к лидеру гонки Язиду Аль-Раджи (Mini). После схода с дистанции пилота из Саудовской Аравии Аль-Аттия вернул себе первое место, которое уже не отдавал никому.

Заключительный этап ралли экипаж Toyota Hilux под стартовым номером 201 преодолел без серьезных проблем, в итоге опередив второго призера ралли более чем на 7 минут. Преимущество над соперниками было настолько комфортным, что Аль-Аттия позволил одержать победу на последнем спецучастке Халиду Аль-Кассими из команды Peugeot, а сам в гроссмейстерском стиле оформил победу во всей гонке.

«Сегодня мы не рисковали, – признался Нассер Аль-Аттия на церемонии награждения. – Ближе к финишу на участке с песчаными дюнами мы пробили колесо, а домкрат не работал. Мы вывесили колесо на небольшом холмике и поставили запаску, что заняло у нас около 4 минут. После этого мы хорошо справились с навигацией, догнали соперников и смогли победить. Всегда приятно выигрывать дома, к тому же эта победа важна и в плане турнирной борьбы за Кубок мира!»

Успех Нассера Аль-Аттия поддержали и другие пилоты Toyota. Так, например, Лерой Поултер из команды Toyota GAZOO Racing South Africa финишировал на третьей позиции. И это несмотря на то, что прежде Лерой никогда не стартовал на ближневосточных этапах Кубка мира и не был знаком со спецификой гонки. Кроме того, в первую десятку по итогам Qatar Sealine Cross-Country Rally попали еще два пилота Toyota. Голландец Эрик ван Лоон занял шестое место, а победитель первого этапа сезона Аарон Домзала из Польши классифицировался девятым.



