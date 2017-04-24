Volkswagen Bulli — 70 лет! 18

23 апреля 2017 года исполнилось 70 лет со дня первого эскиза знаменитого Volkswagen Bulli, который положил начало истории Volkswagen Transporter.

Отцом основателем Transporter можно считать голландского импортёра Volkswagen Бена Пона. Благодаря его идее микроавтобус стал одним из самых узнаваемых символов эпохи хиппи.

Идея создания эскиза пришла Пону в апреле 1947 года, во время поездки на завод Фольксваген в Вольфсбурге, где он случайно увидел необычное транспортное средство, которое на заводе называли «Plattenwagen» («Платформа»). Впоследствии он сделал в блокноте набросок автомобиля, аналогов которому на тот момент не существовало нигде в мире. С этого наброска и началась история грузопассажирского Volkswagen Transporter, изменившего взгляд на легкий коммерческий транспорт.

Идея Бена Пона была одобрена генеральным директором VW Генрихом Нордхоффом, и в конце 1949 года T1 впервые был представлен на официальной пресс-конференции. Начало серийного производства стартовало уже 8 марта 1950 года. С 1950 по 1956 года Первая модель Т1 выпускалась на заводе в Вольфсбурге. В связи с невероятной популярностью руководство приняло решение о строительстве собственного завода для производства Transporter в Ганновере. И спустя всего лишь год после начала строительных работ, 8 марта 1956 года на новом заводе были выпущены первые Bulli (T1).

Transporter стал успешной моделью далеко за пределами Германии. В 1962 году коллектив отмечал выпуск уже миллионного Volkswagen Transporter Made in Hannover. После Т1 в 1967 году началось производство модели-преемницы Т2, в 1979 году за ней последовал Т3, в 1990 – Т4, а в 2003 – Т5. С 2015 года с линии в Ганновере сходит шестое поколение моделей серии Т (Transporter, Caravelle, Multivan, California).



