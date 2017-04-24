Volkswagen Bulli — 70 лет!

Отцом основателем Transporter можно считать голландского импортёра Volkswagen Бена Пона. Благодаря его идее микроавтобус стал одним из самых узнаваемых символов эпохи хиппи.
Идея создания эскиза пришла Пону в апреле 1947 года, во время поездки на завод Фольксваген в Вольфсбурге, где он случайно увидел необычное транспортное средство, которое на заводе называли «Plattenwagen» («Платформа»). Впоследствии он сделал в блокноте набросок автомобиля, аналогов которому на тот момент не существовало нигде в мире. С этого наброска и началась история грузопассажирского Volkswagen Transporter, изменившего взгляд на легкий коммерческий транспорт.
Volkswagen Bulli
Идея Бена Пона была одобрена генеральным директором VW Генрихом Нордхоффом, и в конце 1949 года T1 впервые был представлен на официальной пресс-конференции. Начало серийного производства стартовало уже 8 марта 1950 года. С 1950 по 1956 года Первая модель Т1 выпускалась на заводе в Вольфсбурге. В связи с невероятной популярностью руководство приняло решение о строительстве собственного завода для производства Transporter в Ганновере. И спустя всего лишь год после начала строительных работ, 8 марта 1956 года на новом заводе были выпущены первые Bulli (T1).
Transporter стал успешной моделью далеко за пределами Германии. В 1962 году коллектив отмечал выпуск уже миллионного Volkswagen Transporter Made in Hannover. После Т1 в 1967 году началось производство модели-преемницы Т2, в 1979 году за ней последовал Т3, в 1990 – Т4, а в 2003 – Т5. С 2015 года с линии в Ганновере сходит шестое поколение моделей серии Т (Transporter, Caravelle, Multivan, California).
amsrus.ru
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