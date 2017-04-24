Suzuki отмечает 10-летний юбилей мирового рекорда 27

Десять лет назад Suzuki Samurai, предшественник легендарного Suzuki Jimny, установил мировой рекорд как автомобиль, покоривший самую высокую точку над уровнем моря – 6688 м. Это событие было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекорд был установлен 21 апреля 2007 года чилийцами Гонзало Браво (Gonzalo Bravo) и Эдуардо Канале (Eduardo Canale) на модернизированном Suzuki Samurai 1986 года выпуска.

Кеичи Сумида, генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»: «Автомобили Suzuki – надёжные партнёры для тех, кто постоянно бросает себе вызов и ставит новые цели, стремится раскрыть свой потенциал и убедиться, что в этой жизни все по плечу».

Suzuki Samurai (Suzuki SJ30) – сверхпроходимый внедорожник, выпускаемый с 1981 по 1998 год. Автомобиль, достигнувший вершины вулкана, был оснащён двигателем Suzuki 1.6 MPFI с механическим нагнетателем, доработанной подвеской и специальными колёсами.

Компания Suzuki основана в 1909 году. Сегодня основная сфера деятельности Suzuki – производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов и др. По всему миру Suzuki ежегодно продает около трех миллионов автомобилей и около двух с половиной миллионов мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 000 сотрудников.

На российском рынке бренд Suzuki представлен с 1998 года. Компания ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» является официальным импортером продукции Suzuki Motor Corporation на территории России, Казахстана и Республики Беларусь.



