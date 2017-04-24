Стоимость бензина в России выше, чем в США
140

Стоимость бензина в России выше, чем в США
Апрель 24 12:15 2017

Средние цены на бензин в США в первом квартале 2017 года оказались ниже, чем в России.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg.

В исследовании отмечается, что за единицу измерения брался галлон, который составляет 3,79 литра. В первом квартале 2017 года цена за него в России составляла $2,58, тогда как в США — $2,57. При этом цена за литр бензина в двух странах оказалась одинаковой — $0,68.

Как сообщает РБК, исследование Bloomberg проводилось по данным из 61 страны. В среднем во всех них цены на бензин за первый квартал года повысились на 1,4%. Средняя цена за галлон составила $2,57, за литр — $0,68.

​В конце марта Ассоциация независимых продавцов нефтепродуктов заявила о том, что в первом квартале 2017 года их прибыль от работы в розницу упала практически до нуля. Доходность составила 8 руб. за одну тонну топлива, тогда как в предыдущие два года составляла чуть более 2 тыс. руб. за одну тонну.

Источник


На тему:
  Article "tagged" as:
бензинРоссияСША
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Платные парковки появятся в Курске

Платные парковки появятся в Курске 2

Honda объявляет об открытии продаж Jade RS

Honda объявляет об открытии продаж Jade RS 1

Lada Vesta – один из самых покупаемых автомобилей

Lada Vesta – один из самых покупаемых автомобилей 4

Напишите комментарий

2 комментария

  1. Вячеслав Луканин
    Апрель 24, 14:30 #1 Вячеслав Луканин

    Сейчас уже смешно!😂😂

  2. Dmitry Trunov
    Апрель 24, 14:56 #2 Dmitry Trunov

    Заправки плодятся как тараканы… и все в минуса работают. Обалдеть. Надо пожалеть несчастных.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.