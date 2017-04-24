Принудительно вылечим страну от алкоголизма 146

Идя навстречу столетию великого октября исполнительная и законодательная власть продолжает издеваться над страной, в первую очередь, взяв в качестве своего интереса, конечно же, водителей.

Все остальное не подлежит обсуждению. Страна с интересом послушала Медведева, кивнула головой и, если не считать 2-3 довольно прогнозируемых реплик с мест, все остальные с одобрением, пережив этот момент пошли заниматься своими делами.

Напомню, как наша страна готовится к юбилею, все-таки Великий Октябрь, уничтоживший Россию и превратив всех нас в окончательных совков, требует каких-то юбилейных торжеств, знаков внимания, интересных событий, которые позволят не забыть нам и 2017 год. В феврале началось все с того, что Минздрав предложил вернуть норму Уголовного кодекса Российской Федерации 1922 года статью по аналогии.

Помните, как «Указ 7-8 шьешь начальник»?

Это указ о трех колосках, когда мальчик на крестьянском поле перед тем, как упасть в голодный обморок, брал реально в руки колосок и получал 10 лет лагерей за расхищение госсобственности. У этой формы уничтожения людей было очень много разнообразных параметров и Указ 7-8 тоже принимал участие в том, чтобы страна обезлюдела, но в целом статья по аналогии позволяла любое наказание применить к любому человеку, не в зависимости от того, что он делал.

Ты копал огород, мы считаем, что ты делал подкоп из Алтайского края под товарища Сталина, рыл секретный тоннель — терроризм, расстрел. Не смешно, потому что расстреливали всерьез. Статья казалась бы совершенно анекдотична, а судьба обрывалась совершенно серьезно.

Когда в феврале Минздрав вернуть норму Уголовного права Российской Федерации, которая и обрекла нашу страну на уничтожение в ГУЛАГе, они подразумевали свой узко ведомственный интерес, направленный именно против водителей за не пропуск скорой помощи. Если ты не пропустил скорую помощь, приравниваем это к езде в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ты лишаешься водительского удостоверения, поражаешься в гражданских правах на неопределенный срок пока не выполнишь все остальные трюки и припоны, придуманные другими ветвями исполнительной власти специально для тебя.

В марте в Госдуме подступились к более важному и торжественному моменту, похожему на действительное празднование юбилея столетнего октября. Это экспроприация. И опять это все касалось водителей, потому что было решено, что у плохих водителей будут конфисковать автомобиль. Как именно, по какому принципу определить водителей плохих и хороших Госдума пока еще до конца не проработала, но идея в конце концов верная.

Если мы занимали барские усадьбы, если мы с упоением расстреливали попов или сжигали их заживо и занимались экспроприацией, то почему бы нам эту правовую норму не вернуть в наш быт, тем более, что озверение народа достигло такого предела, что за парковку друг друга убивают, а здесь наконец-то будет спущен механизм, когда люди смогут выявлять врагов народа и отбирать у них именем справедливости автомобиль.

Причем, если вы помните, когда в марте Госдума выступила с этим предложением, то объясняя параметры негодяйства тех, кто позволяет себе хорошо ездить на хороших машинах, они упомянули важный критерий — скорость 200 км/ч. То есть плохим не может быть водитель на нищей машине, плохим может быть только водитель на дорогих машинах, потому что Daewoo Matiz не ездит 200 км/ч, а Bentley ездит.

Госдума задумалась над экспроприацией у тех, у кого приятно пощипать.

В апреле в третий заход на эту тему, где навстречу Великого Октября решено принудительно вылечить страну от алкоголизма, конечно же, начиная с водителей. Идею Минздраву подкинул все тот же Медведев.

Пару лет тому назад он видимо как-то раз в Twitter прочитал, что не в порядке на дорогах, решил озаботится безопасностью и тогда

приказал проработать правовые нормы принудительного лечения людей от алкоголизма в случае, если нарушили в состоянии алкогольного опьянения правила дорожного движения.

Карательная психиатрия это третий юбилейный момент после нормы уголовного права 22 года по аналогии, после экспроприации. Совершенно закономерно, что карательная психиатрия, которая в советское время занималась алкоголиками, тоже должна потешить народ. Это хорошая программа юбилейных торжеств людям будет чем заняться, а календарный 2017 год запомниться надолго, как год спустивший механизм дальнейшего добивания всего, начиная с законодательной базы нашей страны.

В Конституции запрещено принудительное лечение. А Медведев, он конечно юрист, по крайней мере про него слушок такой ходит, он тем не менее почему-то Конституцию во внимание не принимает и позволяет себе приказывать Правительству проработать механизмы изменения законодательства с тем, чтобы можно было наказывать людей поражением в гражданских правах, а именно карательной психиатрией за состояние алкогольного опьянения.

Минздрав тогда прекрасно понимая, что подоплекой этого является все-таки сбор денег, он уклонился от подобной выходки и очень аккуратно предложил упростить процедуру освидетельствования.

К чему понятые? Где в Москве средь бела дня взять понятых? Это нереально. Давайте упростим. И давайте с протоколами упростим, потому что, во-первых, грамотных людей довольно мало, во-вторых, полицейский, который должен писать какие-то документы это все-таки человек, который находясь на службе репрессивного аппарата в первую очередь должен карать, а потом уже отписываться об этом, в-третьих, сколько можно обслужить народу, ограбив его предварительно, если ты пишешь протокол на каждого из них по несколько часов.

Вышел на смену сколько собрал?

Минздрав предложил поправки, они были отклонены. Прошла пауза.

И теперь Комитет Госдумы по охране здоровья готовит законопроект о принудительном лечении от алкоголизма водителей лишенных прав за езду в нетрезвом состоянии.

То есть минздравовская инициатива, как органа исполнительной власти, ушла в Комитет Госдумы к органу законодательной власти. И готовится закон, который реализует требования юриста Медведева нарушить Конституцию, может привести к тому, что людей будут назначать алкоголиками и принудительно их лечить.

У нас в состоянии алкогольного опьянения совершается в стране довольно много неординарных поступков, убийство например. Убил в состоянии алкогольного опьянения, отсидел, вышел, лечить не надо? Человек убил в состоянии алкогольного опьянения у нас нет подозрения, что он алкоголик, его не надо лечить от алкоголизма? У нас убийство по неосторожности, у нас изнасилования в пьяном виде.

Пошли, хорошо провели время, закончилось изнасилованием. Состояние алкогольного опьянения подтверждено, изнасилование подтверждено, получил срок за изнасилование и? После того, как вышел не надо лечить. То есть убийца и насильник после того, как получили справедливое возмездие от общества, вернулись в это общество. И если отправной точкой их преступления было состояние алкогольного дурмана, мы не будет трогать эту особенность организма человека, оставляя ему право напиться и повторить все то же самое.

Водитель, причем не вследствие ДТП, выявивший свой алкогольный угар, а просто потому что его неводом широким поймали, определили, что он в состоянии алкогольного опьянения, приговаривается к поражению в гражданских правах, а именно к принудительному лечению. Водитель — да, убийца, насильник — нет. Причем, убийца и насильник он совершил, а водитель ничего не совершил, он просто ехал.

Но водитель при этом признается человеком, подлежащим психиатрическому воздействию карательных органов государства, все остальные нет, гуляйте свободно, отсидел же уже что с тебя еще взять?

В этом видна, как всегда, коррупционная составляющая, потому что понятно, что когда придумываются новые репрессии, они никогда не достигают своей цели. Невозможно людей отучить пить, только потому что им обещано какое-то изощренное наказание. У нас Уголовный кодекс весь посвящен неправедным поступкам человечества и применяется он сутра до ночи, а люди неправедные поступки позволяют себе по-прежнему: они воруют, убивают, грабят, садятся, их иногда приканчивают. У нас нет высшей меры наказания, хотя исполнение подобных приговоров, существует, как врут очевидцы, но людей это не останавливает.

Человека за рулем тоже нельзя остановить от его неправильных поступков, умышленных или неумышленных. Состояние алкогольного опьянения относится к категории умышленных действий. Остановить человек тем, что может быть его поймают, может он не откупится, может его покарают, бесполезно. Поэтому любое ужесточение норм ведет всегда только к одному — к увеличению отката.

Если на сегодняшний день, как врут очевидцы, состояние трезвости покупается на обочине за сумму от 200 тысяч рублей, то здесь конечно же ценник поднимается до конфискации автомобиля.

Причем вот эта схема изъятия транспортного средства у человека в состоянии алкогольного опьянения она отработана и те, кто попадался они помнят, как аккуратно с ними разговаривают гаишники, когда одной рукой выписывают ему практически приговор, а с другой говорят: «Ты если машину то будешь продавать, то дай знать, я займусь».

Потому что на два года человека лишают, машина, предположим, не молода, ты единственный собственник, понятно, что за это время она превратится в клумбу и шансов на дальнейшую эксплуатацию немного, поэтому ты же ее наверное продашь, вот я покупатель. Я сейчас тебя поставлю к стенке и посмотрю договоримся ли мы о покупке твоего автомобиля. Да, кстати, можно взять натурой. Например, ты отдаешь машину и так уж и быть я снижаю тебе норму социального воздействия и дальше ты идешь, но машину оставляешь.

На штрафстоянке тебя тоже ждут. Когда туда поступает машина, которую отобрали у водителя за то, что он был пьяный, там всегда есть люди, которые тебя также вежливо встречают и спрашивают будешь ли ты продавать машину. Механизм отработан. В этот отработанный механизм добавляется еще приятный довесок, а именно тебя будут лечить.

Как у нас лечат? Во-первых, у нас медицина бесплатная, медицина наша лучшая на свете. Израильская правда говорят не хуже, про америкнаскую такой слушок есть, про японскую что-то подобное говорят, про корейскую, французскую, немецкую, испанскую, португальскую, но это злые языки. Наша понятно, что лучше. Лучше нашей больницы, особенно районной, не существует. Ведь тебя будут принудительно лечить не в Москве, не в люксе пятизвездочном,

тебя прикрутят проволокой к спинке панцирной кровати в провинции и будут лечить.

Как нас при социализме лечили? Если кто не в курсе, у нас не было специализации по алкоголикам. Алкоголики считались психами, поэтому всех алкоголиков лечили в психиатрических клиниках, больницах, лечебницах, концлагерях. Это такой метод излечения. В Советском Союзе эта система работала, новая не создана. Сейчас, когда идет разговор о том, чтобы принудительно человека поразить в его гражданских правах и заставить лечиться от того, что ему приписано на обочине инспектором, а потом судьей не заглянувшей даже в дело без относительно того пьет он или нет, никого не волнует трезвый ты или нет, но тебе предписано лечиться.

Но где ты будешь лечиться, когда у нас нет подобных специализаций? Лечиться будешь все там же в дурдоме и там тебя вылечат, потому что как еще поступать с алкоголиком, который был настолько не умен, что не откупился на обочине, ему же предлагали, инспектор предлагал и на штрафстоянке предлагали, даже до суда предлагали, но он не согласился. Что с таким дураком делать? Тупой попался, остальные то умные, они откупились, ноги унесли.

У нас уже существует огромное количество репрессий против водителей. За езду в нетрезвом виде или без прав, когда у тебя отобрали права за пьянку, у нас же уже тюрьма, уже сажают. Это разве как-то повлияло на общий уровень трезвости?

Если не считать доклада министра здравоохранения, который рассказывал, что страна пить перестала. Боярышник кончился, либо регистрировать перестали, а это не одно и то же, но у нее в письменном столе лежит бумажка и там написано, что перестали. Перестали ровно настолько, что Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает это население, которое перестало пить наказывать еще более жестоко, сурово, однозначно.

Столетие Великого Октября, особенно в отношении водителей можно отметить разными способами. Госдума предложила уже три.

В феврале была одна законодательная инициатива против водителей советская нормальная, репрессивная, в марте была еще одна, в апреле следующая, то к ноябрю мы подойдем уже с требованием расстрела.

Мы это обставим точно так же, как с неплательщикам ЖКХ. Все неплательщики ЖКХ бессовестные люди, это не то, что они вчера сводили концы с концами, а сегодня из-за роста тарифов они не в состоянии это сделать, нет, они просто плохие. Причина, по которой они должны и не платят не рассматривается. Есть факт ты задолжал государству, а у нас не человек превыше всего, а государство. Поэтому у нас выселяют людей.

Сегодняшняя статистика по Питеру 600 тысяч семей должны быть выселены на улицу, потому что они неплательщики. Чуть больше, чем полмиллиона из Питера на улицу, потому что не платят. Вчера могли, а сегодня не хотят, это потому что они плохие.

Водители плохие. Если мы начнем предлагать варианты по расстрелу, Госдума вполне это может себе позволить. Какая-нибудь фракция это точно так же обоснует, как экспроприацию ЛДПРовцы обосновывали. Справедливо будет расстреливать водителей, как и просил дедушка Ленин. Если вы помните, когда шла работа в 1922 году над Уголовным кодексом Российской Федерации, то Ленин как раз Дмитрию Курскому писал, что

суд не должен устранять террор, он должен обосновать и узаконить его принципиально. Это заповедь Ленина 1922 год.

Мы будем ждать 22 год для того, чтобы террор внутри страны против водителей принципиально узаконивать? Или в 17 году справимся?

Госдума потихонечку идет верной дорогой с тем, чтобы не откладывать это на 22, потому что юбилейных торжеств уже может и не случится, а в 17 есть достаточные основания для того, чтобы заняться водителями.

Народ как-нибудь празднует? Да, только дальнобойщики. Вот они за всех нас пытаются хоть что-то, пока не особо получается.



