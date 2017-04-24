ПДД могут изменить ради мотоциклистов 60

Российские мотоциклисты неожиданно могут получить на дорогах некоторые преференции.

На совещании в правительстве по вопросам безопасности движения первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать ряд предложений, связанных с внесением изменений в Правила дорожного движения. В теории они должны снизить количество аварий с участием мотоциклистов – сообщает CarClub .

Первая идея касается так называемой «двойной стоп-линии». Минтранс и правительство Москвы при участии ГИБДД должны выбрать перекресток с интенсивным движением, на котором изменят разметку. Стоп-линий на нем будет две: первая – для автомобилей, вторая, отнесенная на несколько метров вперед, — для двухколесных участников дорожного движения. Автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский поясняет: «Сегодня в городах на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно».

Новшество сделает менее защищенных водителей заметными для автомобилистов. Такая разметка уже применяется в некоторых странах из числа тех, где количество скутеров и мотоциклов на дорогах значительное. «Если эксперимент будет признан удачным, потребуется внесение изменений в законодательство», — резюмировал Александр Шумский.

Также МВД, Минтрансу и «Открытому правительству» поручено проработать вопрос о возможности «движения мотоциклистов между рядами», представив доклад правительству.

«Сейчас этот вопрос вообще не урегулирован. Двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. А если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то тут вообще непонятно, кто виноват, ведь оба правила соблюдали. На все эти вопросы должен быть дан ответ», — пояснил Шумский.

Действительно, за езду в так называемом «междурядье» (в ПДД определения или названия этого пространства нет) байкеров не штрафуют, однако в случае аварии виновным могут признать как мотоциклиста, так и автомобилиста. В каждом случае все зависит от видения ситуации и отношения к байкерам конкретного автоинспектора. С точки зрения порядка на дорогах и понимания ситуации участниками движения, желательно четко прописать описанный нюанс в Правилах.

В столичном Дептрансе уже пояснили, как будет проходить эксперимент. Руководитель ведомства Максим Ликсутов отметил, что продлится он до полутора-двух месяцев.

«В рамках пилотного проекта под наблюдением ГИБДД предусмотрена возможность разрешить мотоциклистам перемещаться между рядами и выезжать на участок перед светофором, чтобы мотоциклисты могли первыми уезжать после разрешающего сигнала светофора. Результаты эксперимента будут доложены Игорю Шувалову на федеральной комиссии по безопасности движения, после которых будет приниматься решение о внедрении данных изменений, или все останется в рамках эксперимента», — заявил чиновник.

Напомним, что Дептранс уже проводил несколько лет назад эксперимент с допуском байкеров на автобусную полосу. Тогда в качестве зоны пилотного проекта был выбран проспект Андропова. После нескольких недель наблюдений за движением идею признали нецелесообразной. Сейчас мотоциклистов штрафуют за езду по выделенкам наравне с автомобилистами.

Предложение о двойной стоп-линии понравилось большинству высказавшихся экспертов. Координатор программы Motocitizen Павел Сосков указывает, что мотоциклы – более динамичный вид транспорта. Ведение новой разметки не создаст помех машинам, так как «первая линия» покинет перекресток раньше.

«Не исключаю, что размещение двойной стоп-линии не везде будет возможно технически и не везде актуально. Число мотоциклистов во многих регионах совсем невелико. Но создать для дорожников возможность нанести такую разметку – это очень правильно», — считает глава представительства Harley-Davidson в России и СНГ Антон Прохоров.

Мнения по поводу движения мотоциклов между рядами предсказуемо разделились. Это самая острая тема, которая возникает всякий раз при упоминании байкеров. Сейчас, после введения в ПДД термина «опасное вождение», — особенно. Под новый «грех» попадает езда с несоблюдением бокового интервала, величина которого при этом не прописана ни в ПДД, ни в КоАП, ни в одном другом законе, касающемся безопасности дорожного движения. Штраф за опасную езду пока не введен, но мотоциклисты пребывают в понятном беспокойстве.

«Важно, чтобы у мотоциклистов было право использовать пространство между рядами машин для преодоления пробок на скорости до 40 км/ч, не создавая угроз для участников движения. Это не должно считаться нарушением. Такое поведение сегодня является типовым, я так сам регулярно езжу. Более того, это сделает более удобным передвижение двухколесного транспорта в городе», — считает министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, который сам ездит на мотоцикле. «Движение в межрядье злом не является. Разрешение езды мотоциклов между рядами с четкой регламентацией такой езды могло бы быть оптимальным решением: двигаться медленно сквозь затор, если такое движение прямолинейно, без маневрирования между машинами, безопасно. А вот нестись со скоростью 150 км/ч «левее левого» по МКАД или исполнять «змейки» между рядами автомобилей недопустимо», — говорит Антон Прохоров. «Двигаться по разметке нельзя, но два транспортных средства с учетом соблюдения интервала могут находиться в одном ряду. Водители должны понимать, что во время любого маневра в пределах своего ряда, будь то объезд люка или препятствия, нужно проверять, не едет ли рядом мотоцикл. Здесь надо усилить пропаганду», — высказал свое мнение Павел Сосков.

В сообществе байкеров «МотоМосква» в соцсети Вконтакте также был проведен опрос на тему планируемых изменений в ПДД. Подавляющее большинство, 80,4% ответивших, поддержали обе инициативы. 2,5% респондентов считают, что нужно ввести только двойную стоп-линию, 10,3% проголосовали только за «междурядье». Еще 2,9% не считают изменения необходимыми.

В числе противников поблажки – ГИБДД. По некоторым данным, в ведомстве уже успели подготовить заключение о нецелесообразности разрешения «междурядья» для байкеров. Отмечается, что сегодня байкеры, двигающиеся между рядами авто, инспекторами не штрафуются, однако в случае аварии ответственность несет именно мотоциклист. В Госавтоинспекции полагают, что четкий запрет или разрешение только усложнит дорожную ситуацию.



