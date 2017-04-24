Новый MINI Cabrio открывает Россию 25

Новый MINI Cabrio в комплектации Cooper S появится в России в конце мая 2017-го года.

MINI Cabrio – первый и до сих пор единственный автомобиль с откидным верхом в сегменте компактных автомобилей премиум-класса. Его главная особенность – складной верх из высококачественного материала с впервые полностью автоматическим механизмом открывания и закрывания. Для того, чтобы его откинуть, даже не придется останавливаться: верх кабриолета открывается и закрывается на скорости до 30 км/ч. Наслаждаться хорошей погодой в новом MINI Cabrio можно и с приоткрытой крышей: одно нажатие кнопки – и верх съезжает на 40 см.

Для пассажиров предоставляется больше пространства на всех четырех посадочных местах, в том числе за счет удлинения подушки заднего сиденья. Прибавьте к этому визитную карточку бренда – гармоничные цвета внутренней отделки и высококачественные материалы. Кстати, объем багажника нового MINI Cabrio тоже теперь намного больше, чем у предыдущей модели.

Любовь к гоночным ощущениям проявляется в модификации Cooper S Cabrio с 6-ступенчатой спортивной АКПП Steptronic с лепестками переключения передач на рулевом колесе и четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 141 кВт/192 л.с.

Сформировать нужный микро-климат в салоне поможет 2-зонный климат-контроль с режимом «Кабриолет», а удобство вождения в любых условиях предоставит новый ветрозащитный экран, датчик дождя с автоматическим управлением ближним светом, а также ассистент парковки, ассистент вождения Driving Assistant, включающий в себя активный круиз-контроль на базе видеокамеры. В свою очередь пакет MINI Excitement, проецирующий эмблемы MINI из наружного зеркала на стороне водителя, и радиоприемник MINI Visual Boost заполнят автомобиль яркими цветами.

С сопровождающей интерактивной системой MINI Connected можно всегда быть подключенным к своему смартфону. Подсоединившись к камере GoPro из интеллектуальной панели автомобиля, можно делать качественные фотографии MINI Cabrio на фоне моря, горных пейзажей или каменных джунглей, а затем выкладывать их в социальные сети одним движением. Кроме того, дорожный штурман MINI Connected XL Journey Mate спасет от пробок, а новая функция Streetwise позволит выбрать наиболее оптимальный маршрут.

Стоимость MINI Cooper S Cabrio составит 2 035 000 рублей.



