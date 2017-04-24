Lamborghini приехал в Питер 36

Состоялось официальное открытие Lamborghini Санкт-Петербург — нового шоурума бренда в Cеверо-Западном регионе России.

Северную столицу впервые посетили члены совета директоров Automobili Lamborghini в лице генерального директора Стефано Доменикали, а также коммерческого директора Федерико Фоскини.

Еще одной сенсацией в рамках пресс-конференции по случаю открытия Lamborghini Санкт Петербург стала российская премьера суперкара Lamborghini Huracán Performante — нового рекордсмена Нюрбургринга, прошедшего «Северную петлю» (Nürburgring Nordschleife) за 6 минут и 52,01 секунды.

«Глобальное расширение дилерской сети и обновление центров Automobili Lamborghini являются одним из основных этапов подготовки компании к запуску Urus — первого кроссовера в модельном ряде Lamborghini. После выхода SSUV Россия приобретет статус одного из ключевых рынков для компании на глобальном уровне, и открытие нового шоурума — закономерный шаг для укрепления позиций бренда в регионе», — прокомментировал открытие Константин Сычев, руководитель марки Lamborghini в России.

Необходимость в увеличении пространства шоурумов и обновлении стандартов в преддверии выхода SSUV (Super Sport) легла в основу CI/ CD Lamborghini — корпоративного фирменного стиля и дизайна. Lamborghini Санкт-Петербург стал первым дилерским центром Lamborghini в России, полностью соответствующим новым стандартам.

Новый дилерский центр Lamborghini Санкт-Петербург будет оказывать полный спектр услуг, включающий в себя продажу как новых автомбилей, так и автомобилей по программе «Lamborghini Pre-owned»; сервисное обслуживание и ремонт (в том числе и кузовной); продажу запасных частей и аксессуаров; услуги по программе Trade in. Кроме того, клиентам бренда будет доступен сервис «Lamborghini Financial Services», который Lamborghini Россия анонсировала в преддверии открытия второго дилерского центра марки. В рамках данной услуги клиентам предлагаются эксклюзивные программы страхования и лизинга.

В конструктивных и интерьерных решениях нового шоурума воплощен дерзкий характер суперкаров Lamborghini, их мощь и эксклюзивность. Особое внимание уделено легендарному узнаваемому стилю Lamborghini. Четкие линии, острые многоугольные формы, необработанные материалы, яркие акценты — в оформлении нового шоурума нашли отражение все знаковые детали уникального силуэта суперкаров Lamborghini.

В интерьер интегрированы цифровые элементы, позволяющие погрузиться в мир Lamborghini: видео стена и интерактивный корнер, в котором клиенты смогут узнать об уникальных характеристиках суперкаров и даже услышать характерные звуки их двигателей. Впервые в шоуруме появилась студия Ad Personam, где клиентам доступны разнообразные варианты цветовых решений, материалов, отделки и аксессуаров для создания уникальных суперкаров Lamborghini. Опция персонализации доступна и для представленных в шоуруме предметов одежды и аксессуаров из коллекции Collezione Automobili Lamborghini.

Открытие нового дилерского центра Lamborghini в северной столице — один из этапов планомерного и непрерывного развития бренда на российском рынке. В преддверии запуска кроссовера Urus ожидается дальнейшее расширение дилерской сети и к концу 2017 года будет открыт флагманский дилерский центр Lamborghini в Москве общей площадью более 1300 м2. Уже сейчас объявлен тендер по поиску партнера в Южном Федеральном округе



