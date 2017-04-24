Эволюция полицейских машин: от V8 до гибрида 121

Как любой может заметить в голливудских фильмах, американские копы пьют кофе и уплетают пончики преимущественно в автомобилях марки Ford.

И это действительно так! «Форд» является крупнейшим поставщиком специальных автомобилей для полиции США, занимая 63% рынка. Видеоролик показывает, как менялись полицейские машины почти за семь десятков лет, начиная с модели Ford Mainline далёкого 1950 года.

Также в ролике засветились такие модели, как Interceptor 1952 года, Galaxie 1971 года, спортивное купе Mustang 1982 года, легендарный седан Crown Victoria 1983 года, современный Taurus 2013 года, а также новейший Police Responder Hybrid Sedan. В отличие от «дредноутов» с многолитровыми V8 под капотом, которые знакомы нам по боевикам 1980−1990 годов, новичок сконструирован на базе гибридного седана Fusion и оснащён четырёхцилиндровым мотором.

Его силовая установка сконструирована из двухлитрового бензинового двигателя, работающего по циклу Аткинсона, и электромотора. На скорости до 96 км/ч Police Responder Hybrid Sedan может бесшумно передвигаться на электротяге. Средний расход топлива составляет всего 6,2 литра на 100 километров. Динамические характеристики седана не раскрываются, но Ford уверяет, что преступникам от него не уйти.



