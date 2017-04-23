Под суд за заказ в интернет магазине на 800 рублей 683

Вы услышали об угоне автомобиля у знакомых и решили поставить себе к примеру, GPS маяк или треккер. Заказали, например, на Алиэкспресс. Вот он пришел, а против вас возбудили уголовное дело по статье 138.1 УК РФ с очень пессимистической для вас перспективой.

Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 N 770 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и Перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности».

…К таким средствам относятся, например, специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации, для негласного визуального наблюдения и документирования, для негласного прослушивания телефонных переговоров, для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи, для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений, для негласного исследования предметов и документов, для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов и иные.

Эта история началась в декабре 2016 года и менее актуальной не становится. Нам на глаза попалась история, рассказанная одним из пользователей d3.ru из Санкт-Петербурга (орфография и пунктуация сохранены):

Я бываю на сайте крайне редко, просто другие в жизни интересы, но нужна информационная поддержка от пользователей сайта. Мир не без добрых и отзывчивых людей, может кто и подскажет чего-нибудь дельное или прояснит ситуацию для меня.

Дело в применении статьи УК РФ 138.1 против меня.

Купил на али трекер как элемент охраной системы машины для того, что бы знать, где находится моя машина в случае угона, и представления этой информации правоохранительными органам. Резонно замечание, что трекер угону не помеха, но я исходил из той мысли, что штатный глонасс профи обезвредят быстро, а вот трекер возможно заметят не сразу.

Нашёл дешёвый трекер на али, оплатил и стал ждать. Примерно на двадцатый день трекинг код покупки показал, что мой трекер в статусе «возвращено таможней». Я початился с почтой россии получил ответ, что в соответствии с правилами пересылки международных почтовых отправлений моя покупка (трекер) признана специальным техническим средством, предназначенные для негласного получения информации. Вот это поворот, подумал я, и необходимость владения трекером у меня как–то сразу сама собой исчезла. Я открыл спор на возврат и стал требовать у продавца деньги назад. Но хрен с ними с деньгами и трекером, мне пришла повестка из ГСУ СК России!

Читаю «Повестка. В соответствии со ст.188 УПК РФ Вас надлежит прибыть…. для опроса по материалу проверки…к старшему следователю, телефон…». Звоню следователю по указанному номеру и спрашиваю «какая такая проверка». Слово за слово он объяснил, что проверка в мой адрес проводиться по факту незаконного приобретения мною трекера и попросил явиться для опроса.

Я погуглил и нагуглил, что всё довольно серьёзно оказывается.

В знании закона я не силен, поэтому никогда бы не подумал что мое конституционное право защищать свое имущество может не нравиться самой конституции, ФСБ и УК России.

Совершенно определённо и точно что я никакого злого умысла не имел и целью покупки хотел сохранить своё движимое имущество и при случае помочь органам розыска в предоставлении данных о местонахождении моей машины.

Статистика такова, что почти все дела про этой статье заканчиваются сроком, либо огромным штрафами. Читал, что многое предпочитают отсидеть, чем выплачивать штрафы. Отсидеть уходят потому, что банально денег на штрафы у осуждённых, по этой интересной статье, нет.

Статистика судебной практики по этой статье такова, что вариантов благополучного разрешения совсем немного.

Признаю вину, возможно отделаюсь штрафом в 10 тыс. рублей, или своим доходом за период до 18 месяцев), или принудительными работами.

Не признаю вину, можно легко пойти по этапу в колонию–поселение на 4 года и выплачивать штраф тысяч в двести пятьдесят.

Статья неприятная потому что содержит пункт о вменении вины, т.е. виновен по факту приобретения, даже не получения или использования.

Многие правозащитники пытались оспорить поправки в 138 статье, внесённые в 2009 и 2011 годах, в Конституционном суде, где КС вынес решение о том, что следователи должны доказать, что гражданин не просто приобрел предмет, но также с помощью предмета вторгся в чужую личную жизнь. Но наши правоохранительные органы не занимаются этим, им легче обвинить и получить «звездочку».

Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/322284/

Страница прибора

Как видите на фотке, прибор не закамуфлирован, на нём есть надпись о его функционале.

UPDATE.

На опросе был. Про 51 статью следователь сообщил мне в самом конце опроса, права мои мне не разъяснил, был подчеркнуто дружелюбен и участлив. Моральное давление оказывалось.

Это мы только дома Рэмбо, а на деле… Рассказал я ему все, как здесь описал.

Прибор у следователя, с толстой папкой экспертного заключения. Кстати, прибор я так и не видел. Видел только обложку экспертного заключения и пакет с посылкой.

Добавил, что о приборе как о элементе охраной системы машины прочитал в интернете на форуме. С этой целью и приобретал. О незаконности прибора не знал и не предполагал. В виду плохой осведомленности законов не знал. Как узнал, что прибор запрещен, сразу отказался от мысли о его получении и открыл спор с китайцем на возврат. Спор проиграл, доказательств предоставить могу. Китайца не помню. Отвечал только на то, что спрашивал, ничего лишнего не говорил.

У следователя толстая пачка аналогичных дел. Показания мои записал верно. От себя ничего не добавлял. Лист опроса я подписал

Поговорил с парой таких же бедолаг.

Один купил регистратор с функцией трекинга и беспроводной передачей данных в машину, другой миниатюрную видеокамеру, чтоб сделать себе звонок с монитором в квартире. Дела практически аналогичные. У обоих дела закрыли за отсутствием состава и назначили выплаты штрафом.

Теперь буду ждать.

У меня создалось мнение, что увеличение подобных дел происходит по нескольким причинам:

Сбор штрафов и взяток. Палки. Ну и глобально, воздействие на зарубежные интернет–магазины и площадки для продажи.

Морально очень тяжело осознавать, что жизнь нормального гражданина, платящего налоги и умышленно не нарушено закон, могут испортить одной покупкой в китайском магазине… И работы потом нормальной хрен найдешь из–за к клейма «имевший судимость».

UPDATE 2

По знакомству вывели на прокурора, то сказал что дело будет открыто с обвинительным вердиктом. Дел по 138.1 полно, суды штампуют новых уголовников. В СК чистки и следаки зарабатывают себе палки на статистике, чтобы не вылететь. Поделился кулуарным мнением, что статья до сих пор используется в таком виде для производства неблагонадёжных граждан, т.е. агентов вражеского влияния.

Предложили адвоката, буду брать. Жду повестки на допрос.

Есть мысли разжечь вопрос в СМИ. Интернет ничего не даст, телевидение возможно вытащит проблему по 138.1 на свет и заставит бабулек и домохозяеек проявить разумное беспокойство.

Статья очень серьезно лоббируется законниками, таможней, почтой России, российской ассоциацией интернет–торговли, и бороться с ней надо широким фронтом. По сути своей, статья нужная и полезная, но пункт «покупка» должен быть из неё убран, т.к именно этот пункт делает любого покупателя интернет–магазина совершенно бесправным.

UPDATE 3.

Взял адвоката. Сейчас рассматриваеться вопрос о возбуждении уголовного дела. Адвокат связывался с следователем, по словам последнего — дело будет открыто, быстро расследовано, и успешно завершено в суде до НГ. Им даже делать ничего не надо, потому что есть пресловутая экспертиза ФСБ. К слову, экспертизу на трекер можно повторить но…это практически бесполезно. Почему? Суд не будет идти против результатов первой экспертизы ФСБ, круговая порука опять же. Экспертиза по методике времен царя Гороха и основная на «внутренней уверенности эксперта в противозаконности бытового прибора»…

UPDATE 4.

До конца недели решается вопрос с открытием уголовного дела. Адвокат настроен 50/50. По информации с профильных сайтов в конце прошлой недели вышло внутреннее постановление по этой статье. Если я правильно понял, в подобных моим случаях судьям рекомендовано назначать штрафы без открытия судимости. Следователь не звонил ни разу с момента опроса.

UPDATE 5.

Я немного подправил текст в посте, что бы было понятнее. Опять же, разместил ссылку на станицу — просили.

Сегодня последний день для вынесения решения о открытии уголовного дела. Сижу, как на гвоздях. Валерьяночку пью. Следователь себя как–то должен проявить? Понятно, что если дело откроют, то позже придёт повестка, а если дело не откроют?

Вторая часть

Я не пропал — меня не посадили. Мне пришлось приложить определённые усилия для того, чтобы остаться на свободе. Я воспользовался неожиданным предложением помощи одного человека, как оказалось хорошего, с этого сайта и потратил немалые, для меня, конфетные средства, но я на свободе и имею на руках официальную бумагу об отказе в возбуждении уголовного дела.

Значит, что было… извиняюсь за возможный сумбур в изложении. Так же, я выложу отредактированные фотографии с постановлением в комментариях.

За две недели до конца декабря, должен был решиться вопрос с открытием уголовного дела. Неожиданно меня вызвал следователь на разговор. Естественно, я собрал торбу с вещами и приехал на разговор, захватив с собой адвоката. Присутствие адвоката следователя несколько расстроило. Так сильно расстроило, что намереваясь одеть на меня наручники он внезапно передумал это делать. По делу, говорит, уже есть договорённость с судьёй — два года колонии–поселения и двести тысяч штрафа. Какие есть варианты, спрашиваю.

Тогда следователь говорит, на упрощённый порядок подписывайтесь — будет год колонии–поселения и тысяч сто пятьдесят штрафа. И типа, я легко отделаюсь. Адвокат говорит, что будет разваливать дело за недостаточностью улик. Что я, очень хороший человек, примерный семьянин и добросовестный работник, а не гопник–рецидивист, которого надо прессовать. Следователь — пофигу, есть экспертиза, есть опрос с признательными показаниями, есть вменение вины. Развалите это дело, открою сразу же другое и начну копать сильно–сильно. Подопечного затаскаю, домой буду с обысками регулярно приезжать. Его начальство ждёт открытия этого дела, судья ждёт. Всё классно, говорит он, палка просто вот так легко упала, и улыбается…

Адвокат пальцем у виска покрутил, сказал ему «дела не будет» и мы ушли.

За несколько дней до конца года адвокат мне позвонил, сказал «стопятьдесят конфет» и попросил приехать в назначенное время вместе с ним к следователю. Сказал, что поможет его приятель из органов. Пришлось быстро искать «кондитерский магазин» и «покупать конфеты оптом», у меня таких просто нет. В назначенное время мы с адвокатом приехали к следователю. В кабинете помимо следователя был человек, я его несколько раз видел по питерским новостям. Следователь сидел молча. Потом адвокат быстро изложил суть дела этому человеку. И чего, он из–за этого тебя посадить хочет? Это он уже меня спрашивал. Да, говорю, но я же не думал, не хотел.

Вот так всегда, одни не думают, другие не хотят, говорит. Есть основания для открытия уголовного дела? Это он следователя спросил. Есть, говорит следователь, и рассказывает про вменение вины, экспертизу ФСБ обнаружившую СНПИ, правоприменение статьи, моё полное признание вины и отказ идти на упрощённый порядок рассмотрения. Человек попросил нас с адвокатом выйти. Мы вышли. Минут через десять вышел следователь и вынес нам три листа подписанного постановления о отказе в возбуждении уголовного дела.

Я несколько офигел от такого развития событий.

«Конфеты» внезапно потерялись.

Я взял семью и свалил из Ленинграда домой у дяревню. Попросил адвоката после праздников справиться о моих возможных проблемах и сообщить мне. Сейчас я вернулся в Питер, потому как надо отдать конфеты, взятые в долг. Проблем тоже нет.

Да, мне пришлось чтобы избежать наказания по несправедливой статье УК мне пришлось по сути нарушить УК. Но в этом случае законоприменение построено таким образом, что человека можно поиметь со всех сторон.

Тут небольшой тупняк разъясню. Адвокат из этого поста не тот, что из первого. Первого адвоката я послал, когда он мне на упрощённый порядок предложил идти. Второго адвоката мне посоветовал один хороший человек с этого сайта.

Мне очень нравиться формулировка по которой совершён отказ. Как в американских фильмах «вы можете говорить, всё что вы скажете будет использовано против вас в суде». Уверен, что постановление об открытии уголовного дела было бы написано абсолютно так же, под копирку, но с обратным заключением.

Мне тут кинули пару ссылок и я испугался. Мой первый пост сильно разползся по интернету. Мою историю присвоили себе или просто репостнули. Многие считают сам пост вбросом, пугалкой, уткой…всё реально, друзья. Это Россия, год 2017.

UPDATE.

Несколько ссылок для ознакомления.

Приговоры судов по ст. 138 УК РФ

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. N 214

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 287

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 3–П город Санкт–Петербург «по делу о проверке конституционности части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна и других».



