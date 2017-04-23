Lamborghini Urus делает ставку на Россию 73

Дилеры Lamborghini в Москве и Петербурге приняли предзаказы на около 40 кроссоверов Lamborghini Urus.

Об этом сообщил исполнительный директор «Автодом» Сергей Мордовин, по словам которого, в 2017 году в России планируется продать не менее 34 автомобилей Lamborghini.

Как пишет газета «Ведомости» , модель Lamborghini Urus сегмента SSUV будет представлена в декабре этого года в штаб-квартире марки — итальянском Санта-Агата-Болоньезе, на российском рынке он появится в середине 2018 года, сообщил глава Lamborghini Стефано Доменикали. Это первый кроссовер в модельном ряде Lamborghini. Его ожидаемая стоимость — 250 тыс. евро, для предзаказа достаточно заплатить 10%, говорит Мордовин.

Единственный дилер марки в России — «Автодом» — продает машины в двух центрах. В Петербурге он перенес продажи марки со Стартовой улицы на Пулковское шоссе, где построил шоу-рум площадью 200 кв. м. Новый центр нужен в преддверии выпуска Urus, говорит Мордовин. В 2016 году дилер продал 34 машины (+40% к 2015 году), 10 из которых — в Петербурге. Среди покупателей нет чиновников, это бизнесмены, которые не боятся показать свои доходы, отмечает Мордовин. Несколько лет назад эту модель часто выбирали жители Кавказа, вспоминает он.

После выхода кроссовера Россия приобретет статус одного из ключевых рынков для компании на глобальном уровне, говорит представитель Lamborghini в России. В 2017 году Lamborghini откроет флагманский центр в Москве площадью более 1300 кв. м; сейчас компания ищет дилера в Южном Федеральном округе.

В первый год выпуска Urus производитель поставит в Россию только машины по предзаказу, говорит Мордовин, отмечая, что заказ на 2017 год Lamborghini уже закрыт. Предполагается что «Автодом» будет продавать до 150 кроссоверов в год, 30-50 из которых — в Петербурге, прогнозирует Мордовин. Он надеется на увеличение спроса в Петербурге после того, как через два года здесь откроется сертифицированный гоночный трек.

Lamborghini — штучный и довольно нишевый товар, обычно в первый год после открытия шоу-румов таких брендов продажи выше, чем в последующие годы, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, в среднем, даже с учетом выхода на рынок новой модели Urus, годовые продажи в Петербурге вряд ли превысят 10 штук.



