Фуры горят 63

Оба пожара произошли с разницей в один день. Сгоревший транспорт не подлежит восстановлению. Чьи машины вспыхнули — петербургским дальнобойщикам выяснить пока не удалось – сообщает Новая Газета .

— Доподлинно нам известно только то, что это не наши грузовики, их хозяева точно не состоят в ОПР, — говорит председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин. — Сейчас мы рассматриваем два варианта: или это радикально настроенные забастовщики подожгли автомобили штрейкбрехеров, потому что протестующие дошли до крайней точки, и их терпение лопнуло. Или это сгорели машины тихих участников стачки — наших единомышленников, поддерживающих нас, но не протестующих открыто. Тогда это — попытка устрашения нас.

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Об обоих происшествиях дальнобойщики из ОПР, с 27 марта продолжающие бессрочную забастовку против системы «Платон», узнали из интернета и с опозданием: спустя 3–4 дня.

— 18–19 апреля в наших группах в соцсетях очевидцы скинули нам фото и видео двух пожаров, — рассказал координатор петербургского отделения ОПР Сергей Владимиров. — В комментариях к видео и фото содержится самая разная информация. Однако какая бы разноречивая она ни была, все склоняются к тому, что это были поджоги, и они, так или иначе, связаны с протестом. Также через соцсети мы узнали, что похожий случай несколькими днями ранее произошел на Таллинском шоссе в Петербурге, якобы тоже несколько машин горело, эти сведения мы проверяем. — Получив сообщения, фото, видео, 19 апреля мы выехали на место происшествий, — добавляет водитель-дальнобойщик (член ОПР) Алексей Рачков. — На Шуваловском проспекте вообще ничего не нашли. На Московском шоссе, 68, с трудом, но отыскали остовы четырех сгоревших грузовиков. Их владельцев не нашли.

В ГУ МЧС по Петербургу «Новой » подтвердили два факта возгораний и уточнили подробности:

— Около 3.15 в ночь на 15 апреля поступил сигнал о двух горящих самосвалах на Шуваловском проспекте у дома №55, — сообщил начальник службы информационного обеспечения регионального управления МЧС Андрей Литовка, — их тушили около двух часов. А около 2 часов ночи 16 апреля загорелись четыре грузовика на Московском шоссе, 68. Сгорели все сгораемые части в четырех рядом стоящих грузовых автомобилях. Пожар ликвидировали около 4 утра. К счастью, ни в том, ни в другом случае никто из людей не пострадал. Материалы по обоим инцидентам переданы для расследования дознавателям МЧС.

Пожарные дознаватели еще выясняют точные причины возгорания. Но, по предварительным данным, пока основная версия экспертов — поджог. К тому же, например, очевидцы пожара на Шуваловском проспекте, 55, уверяют, что перед тем как вспыхнул огонь, раздался хлопок, а гореть машины начали с кабин. О том же самом говорят и очевидцы происшествия на Московском шоссе, 68: по их словам, все четыре машины загорелись с кабин и почти одновременно.

Проверить всю информацию, получить результаты экспертиз и дать окончательные ответы специалисты МЧС должны к 25–26 апреля.



