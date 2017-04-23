Borgward выходит на российский рынок 483

На Шанхайском автосалоне было объявлено о планах выхода на российский рынок новой марки Borgward.

В настоящее время компания уже проводит сертификацию автомобилей и занимается поиском дилеров в России.

Немецкая фирма Borgward выпускала автомобили до 1962 года, но затем она обанкротилась и прекратила своё существование. Несколько лет назад один из наследников основателя компании и китайский концерн BAIC решили возродить известный в прошлом бренд. Выпуск машин организовали на заводе Foton в Пекине. Сейчас в модельном ряду марки есть два кроссовера – Borgward BX5 и BX7, оба автомобиля планируется продавать в России.

Borgward BX7 вышел на китайский рынок в апреле 2016 года. Кроссовер длиной 4,71 метра оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом». Привод может быть передним или полным.

Более компактный Borgward BX5 появился у китайских дилеров в марте текущего года. На автомобиль устанавливается 1,8-литровый турбодвигатель (190 л. с.), который комплектуется механической или автоматической коробками передач. В качестве опции также предлагается полный привод.

О ценах для российского рынка пока говорить рано, в Китае модель BX5 стоит от 150 тысяч юаней (примерно 1,2 миллиона рублей), а кроссовер BX7 — от 170 тысяч рублей (примерно 1,4 миллиона рублей.



