Няня для собаки 15

Дизайнеры и инженеры Ford предложили инновационные идеи использования роботов для облегчения жизни людей в рамках конкурса «Last Mile Mobility Challenge»

В рамках конкурса «Last Mile Mobility Challenge» сотрудники Ford постарались представить, какие технологии могут пригодиться жителям «Города Будущего». Среди множества интересных идей — сервис автономной доставки«Autolivery», электрическая платформа Carr-E, а также робот «Няня для собаки», которыйможет не только выгулять вашу собаку, но и даже убрать за ней.

Робот «Няня для собаки» может по команде владельца, заданной через смартфон, отправиться на прогулку с питомцем, угостить его лакомством и даже убрать за ним

Большинство собак в любой момент готовы отправиться на прогулку, однако зачастую их хозяева очень заняты на работе, загружены заботами о семье и домашнем хозяйстве, что порой мешает взять в руки поводок и пойти на улицу.

Идея «Няни для собаки», предложенная одним из дизайнеров Ford, предусматривает создание робота, который будет гулять с собакой. Робот сможет воспроизводить питомцу команды хозяина и даже убирать за ним. «Я обожаю свою таксу Мэри, но, к сожалению, у меня не получается гулять с ней так часто, как хотелось бы, — говорит автор идеи «Няни для собаки» дизайнер Ford Итцель Кортес (Itzel Cortés). — Такой робот мог бы отправиться с Мэри на прогулку по первому требованию, а я была бы спокойна за своего любимца».

Робот для выгула собак особенно пригодился бы тем из нас, кто целыми днями пропадает на работе, или, например, восстанавливается после перелома ноги. Приложение для смартфона подскажет системе, когда пора идти на прогулку, а «умный» ошейник будет отслеживать перемещения питомца и присматривать за тем, чтобы он всегда был сыт. Итцель Кортес так любит свою таксу Мэри, что даже сделала себе татуировку на руке с её изображением. Рисуя эскизы для иллюстрации своей идеи, Итцель также использовала образ Мэри.

Кроме того, роботы могут выступать в роли летающего зонтика или поводыря для слепых

Среди других интересных идей сотрудников Ford, предложенных в рамках конкурса «Last Mile Mobility Challenge», были робот-зонтик «Stay Dry Drone», способный парить над своим хозяином, защищая его от дождя, а также робот-поводырь «Smart Guide Dog», призванный облегчить жизнь людей с нарушением зрения за счёт анализа окружающей обстановки и передачи предупреждений в наушник владельца.

«Самым ценным ресурсом Ford всегда были и остаются наши сотрудники. Дизайнеры и инженеры компании сегодня мыслят не менее инновационно, чем Генри Форд в момент создания современной концепции производства автомобилей», — сказал Уолтер Пилс (Walter Pijls), куратор проекта «Управление инновациями для транспортных систем» Ford of Europe.

Помимо конкурса для сотрудников, недавно компания открыла в немецком городе Кёльн «Центр инноваций» (Innovation Hub), на базе которого сотрудники Ford могут принять участие в мастер-классах, тренингах и клубах изобретателей, а также получить анонимный доступ к результатам исследований и воспользоваться поддержкой при оформлении патентов на изобретения. По итогам прошлого года, сотрудники Ford подали в общей сложности более 8,000 заявок на изобретения, что почти вдвое превышает результаты 2014 года.



