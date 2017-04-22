Предвестник нового поколения 35

На примере автомобиля Concept A Sedan представители Mercedes-Benz продемонстрировали на Шанхайском автосалоне (с 20 по 27 апреля 2017 г.) свой взгляд на следующее поколение автомобилей компакт-класса и на возможный новый вариант кузова.

Концептуальный автомобиль Concept A Sedan проливает свет на дальнейшее развитие языка форм Mercedes-Benz. Благодаря своему выдержанному в духе пуризма дизайну с акцентом на плоскости, с редуцированными линиями и стыками, данный концепт-кар выглядит одновременно темпераментным (от англ. hot) и хладнокровным (от англ. cool). Ещё скульптура «Aesthetics A» показала, что грядущее поколение автомобилей компакт-класса знаменует собой стремительный переход к ещё более последовательной реализации языка дизайна «Чувственной простоты».

«При экстремальной редукции желобков и линий тело и форма – остаются, – поясняет директор по дизайну Daimler AG Горден Вагенер. – Мы нашли в себе смелость для реализации подобного пуризма. А с учётом совершенства пропорций и чувственности поверхностей грядущее поколение автомобилей компакт-класса обладает потенциалом открыть собой новую эру в дизайне».

Concept A Sedan – концепция компактного седана премиум-класса

Концепт-кар Concept A Sedan (длина/ширина/высота: 4570/1870/1462 мм) обладает пропорциями динамичного, выполненного в духе купе и в то же время компактного седана премиум-класса. Этому способствует трёхобъёмная концепция кузова с короткими свесами, особенно в задней его части, и сдвинутый назад плоский салон. Среди других признаков седана практически вертикальная задняя стойка кузова, большие боковые стёкла, а также высокие борта.

Напоминающие мускулы колёсные арки уменьшенного размера акцентируют внимание на эксклюзивных 20-дюймовых дисках. Обладая спортивным аэродинамичным обликом в стиле Aerowheel со ступенчато структурированной поверхностью между спиц, эти легкосплавные диски вызывают ощущение технической прецизионности. Дверные ручки концепт-кара выполнены заподлицо с поверхностью кузова, а наружные зеркала в современной интерпретации опираются ножкой на борт кузова.

Эффектная передняя часть кузова излучает уверенность в себе: этому способствует низко расположенная и наклонённая вперёд решётка радиатора в стиле Panamericana с вертикальными хромированными вставками и трёхлучевой звездой по центру, а также удлинённый капот с «силовыми» рёбрами. Внимание на себя также обращает нижний воздухозаборник с ромбовидной решёткой и эффектным молдингом в тёмном хромированном исполнении.

Излучающий уверенность в себе облик и одновременно высокая степень узнаваемости – это заслуга фар головного освещения с характерной для марки «бровью» и выразительной решётчатой структурой внутри. Эта с детально изображённой структурой скульптура, формируя – в противоположность чувственному экстерьеру – полюс, ориентированный на техническую составляющую, образует тем самым «стимулирующий контраст», который является одним из шести основополагающих принципов дизайна Mercedes-Benz.

Решётчатая структура в фарах имеет ультрафиолетовое покрытие и подсвечивается ультрафиолетовым светом. За счёт этого фара головного освещения «тлеет» разными цветами, в зависимости от источника света: так, например, дневные ходовые огни излучают белый свет.

В задней части тоже применяется необычное освещение: эффектный дизайн задних фар также выполнен в виде демонстрирующей свою структуру скульптуры. В духе дальнейшего развития философии дизайна линии и стыки в облике задней части также сведены к минимуму. Задний бампер, образуя контраст с лакокрасочным покрытием кузова, обладает выдержанной в чёрном цвете нижней частью с имитацией диффузора, а также хромированным молдингом, который подчёркивает ширину автомобиля и его заявку на принадлежность к премиум-сегменту. Встроенные патрубки глушителей предстают в тёмном хромированном исполнении. Среди других отличительных черт этого готового к путешествиям концепт-кара везде тонированное в целях приватности остекление и большая панорамная стеклянная крыша.



