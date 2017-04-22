И не пытайтесь
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И не пытайтесь
Апрель 22 19:30 2017

Мэрия Москвы обратилась к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок в центр города на машинах на время реконструкции улиц, которые пройдут с апреля по сентябрь 2017 года.

В департаменте транспорта заметили, что на время работ по программе «Моя улица» парковочные места на затронутых участках дорог ликвидируют. В связи с этим ожидается, что в утренние и вечерние часы пик пробки на этих улицах будут достигать 8-9 баллов — сообщает Meduza.

Основные затруднения ожидаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также прилегающих улицах. В мэрии призвали пользоваться общественным транспортом, который «готов к притоку пассажиров».

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале основного этапа работ в центре города, который должен завершиться к сентябрю. Собянин заранее принес москвичам извинения за неудобства.

Основные работы по благоустройству в 2017 году пройдут на Садовом кольце, на это мэрия выделила более 11 миллиардов рублей.


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  Article "tagged" as:
Лубянкареконструкцияреконструкция дорог
  Категории:
НовостиОрганизация дорожного движения
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AMSRUS
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17 комментариев

  1. Roman Averin
    Апрель 22, 19:36 #1 Roman Averin

    Сначала начали убирать из Мск автомобили…а потом подумали…и решили заодно и жителей убрать!!))

  2. Alexey Golykh
    Апрель 22, 20:09 #2 Alexey Golykh

    Ну и нормально, что в центре делать на машинах? В центре метро, как грязи. Все вдруг инвалиды и с малыми детьми? Тогда как из-за здоровых лбов и теток, те, кому это действительно необходимо, вынужлены стоять в пробках.А всем желающим автомобилистам все равно в центре места не хватит, хоть все снеси и под парковку и дороги разлинуй.

    • Алексей Каратеев
      Апрель 22, 20:50 Алексей Каратеев

      Раньше както хватало. Странно, да?

  3. Aleksei Val
    Апрель 22, 20:16 #3 Aleksei Val

    Твари!!! , программа платных парковок так и не победила пробки, хотя мэр вешал лапшу по телеку, что все ок и Москва на десятки процентов едет быстрей…
    Теперь они тупо сужают улицы : малое кольцо, бульварное, садовое!!!!
    Это просто геноцид автомобилистов!!!!!!!!

  4. Serge Shchetinsky
    Апрель 22, 20:39 #4 Serge Shchetinsky

    А с сентября по апрель-на метро.

  5. Ahromeeva Ekaterina
    Апрель 22, 20:52 #5 Ahromeeva Ekaterina

    А лучше навсегда

  6. Evgen Bortnikov
    Апрель 22, 20:53 #6 Evgen Bortnikov

    Нехер ездить! Не мешайте мэру деньги пилить на реконструкции.

  7. Ekaterina Glazkova
    Апрель 22, 20:55 #7 Ekaterina Glazkova

    А не прокатить ли нам оленевода на оленях?

    • Костя Ветров
      Апрель 22, 21:19 Костя Ветров

      Давно пора.

  8. Vitaliy Gal
    Апрель 22, 21:00 #8 Vitaliy Gal

    Зае

  9. Руслан Боровский
    Апрель 22, 21:04 #9 Руслан Боровский

    Да вообще уехать из города пора уже!

  10. Димитрий Борзов
    Апрель 22, 21:05 #10 Димитрий Борзов

    век интернета, офисные надому трудятся, эффект тот же, а экономия и нервов колосальная. В штатах так есть, а попробовать стоит.

  11. Иван Зюбин
    Апрель 22, 21:07 #11 Иван Зюбин

    Пошла кампания по установке шлагбаумов во дворы!!!! Замечаю это по своему спальному району!!! Думаю что возле них скоро появятся будки для оплаты за въезд во двор!!! Так что жильцам недолго останется радоваться…. прозрение придет быстро!!!

  12. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Апрель 22, 21:13 #12 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    Постановление о выселении москвичей за 105 километр подготовили?

    • AMSRUS
      Апрель 22, 21:51 AMSRUS

      Почему на 4 км удалилось? :)))

  13. Anatoly Tangra
    Апрель 22, 21:26 #13 Anatoly Tangra

    Фот он гейпарадпосабянински… лучше бы рижскую эстакаду, хоть раз!!!!!, нормально сделали

  14. Rinat Aisin
    Апрель 22, 21:42 #14 Rinat Aisin

    Война властей против населения вышла на новый уровень. На дорогах ад (((

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