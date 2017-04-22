И не пытайтесь 356

Мэрия Москвы обратилась к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок в центр города на машинах на время реконструкции улиц, которые пройдут с апреля по сентябрь 2017 года.

В департаменте транспорта заметили, что на время работ по программе «Моя улица» парковочные места на затронутых участках дорог ликвидируют. В связи с этим ожидается, что в утренние и вечерние часы пик пробки на этих улицах будут достигать 8-9 баллов — сообщает Meduza .

Основные затруднения ожидаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также прилегающих улицах. В мэрии призвали пользоваться общественным транспортом, который «готов к притоку пассажиров».

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале основного этапа работ в центре города, который должен завершиться к сентябрю. Собянин заранее принес москвичам извинения за неудобства.

Основные работы по благоустройству в 2017 году пройдут на Садовом кольце, на это мэрия выделила более 11 миллиардов рублей.



