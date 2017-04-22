И не пытайтесь

В департаменте транспорта заметили, что на время работ по программе «Моя улица» парковочные места на затронутых участках дорог ликвидируют. В связи с этим ожидается, что в утренние и вечерние часы пик пробки на этих улицах будут достигать 8-9 баллов — сообщает Meduza.
Основные затруднения ожидаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также прилегающих улицах. В мэрии призвали пользоваться общественным транспортом, который «готов к притоку пассажиров».
18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале основного этапа работ в центре города, который должен завершиться к сентябрю. Собянин заранее принес москвичам извинения за неудобства.
amsrus.ru
Сначала начали убирать из Мск автомобили…а потом подумали…и решили заодно и жителей убрать!!))
Ну и нормально, что в центре делать на машинах? В центре метро, как грязи. Все вдруг инвалиды и с малыми детьми? Тогда как из-за здоровых лбов и теток, те, кому это действительно необходимо, вынужлены стоять в пробках.А всем желающим автомобилистам все равно в центре места не хватит, хоть все снеси и под парковку и дороги разлинуй.
Раньше както хватало. Странно, да?
Твари!!! , программа платных парковок так и не победила пробки, хотя мэр вешал лапшу по телеку, что все ок и Москва на десятки процентов едет быстрей…
Теперь они тупо сужают улицы : малое кольцо, бульварное, садовое!!!!
Это просто геноцид автомобилистов!!!!!!!!
А с сентября по апрель-на метро.
А лучше навсегда
Нехер ездить! Не мешайте мэру деньги пилить на реконструкции.
А не прокатить ли нам оленевода на оленях?
Давно пора.
Зае
Да вообще уехать из города пора уже!
век интернета, офисные надому трудятся, эффект тот же, а экономия и нервов колосальная. В штатах так есть, а попробовать стоит.
Пошла кампания по установке шлагбаумов во дворы!!!! Замечаю это по своему спальному району!!! Думаю что возле них скоро появятся будки для оплаты за въезд во двор!!! Так что жильцам недолго останется радоваться…. прозрение придет быстро!!!
Постановление о выселении москвичей за 105 километр подготовили?
Почему на 4 км удалилось? :)))
Фот он гейпарадпосабянински… лучше бы рижскую эстакаду, хоть раз!!!!!, нормально сделали
Война властей против населения вышла на новый уровень. На дорогах ад (((
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