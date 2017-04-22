Hyundai Motorsport надеется продолжить счет своих побед на Ралли Аргентины 17

На следующей неделе Чемпионат мира по ралли 2017 (WRC) переезжает в Южную Америку на Ралли Аргентины, пятый этап этого сезона из 13 гонок.

Завоевав первую победу сезона на Ралли Франции, Hyundai Motorsport планирует продолжить свои успехи на аргентинском гравии. В прошлом году команда в зрелищном стиле выиграла гонку в Аргентине. Надежды на аналогичный результат в этом году очень высоки.

После первой победы в сезоне на Ралли Франции Hyundai Motorsport вновь поборется за высшие места на Ралли Аргентины (27–30 апреля), пятом этапе Чемпионате мира FIA по ралли 2017 (WRC).

Команда пребывает в приподнятом настроении после успешного выступления на Корсике, где Тьерри Невилль (Thierry Neuville) стал первым, а Дани Сордо (Dani Sordo) поднялся на третье место подиума. Эти результаты продемонстрировали потенциал Hyundai i20 Coupe WRC.

В Аргентине экипажи получат возможность продолжить успех на одной из самых ярких гонок прошлого года, где Хайден Пэддон (Hayden Paddon) впервые занял первое место этапа WRC. Он выйдет на старт вместе со штурманом Джоном Кеннардом (John Kennard), а также Тьерри Невиллем (Thierry Neuville)/Николя Жилсулом (Nicolas Gilsoul) и Дани Сордо (Dani Sordo)/Марком Марти (Marc Marti), таким образом линейка экипажей Hyundai Shell Mobis World Rally Team остается без изменений.

Переход на гравий

Ралли Аргентины станет вторым гравийным этапом сезона после Ралли Мексики и пройдет на фоне живописных пейзажей — от широких пампасов до изломанных горных хребтов и долин с озерами и полями.

Впервые этот этап появился в календаре WRC в 1980 году и с тех пор проводится регулярно. В этом сезоне маршрут практически повторяет прошлогодний, хотя и включает ряд заметных изменений. Вечерний уличный тест в Кордове увеличился на 1,75 км и теперь включает как гравийные, так и асфальтовые дороги. Участок между Танти и Вилья-Бустос в субботу пройдет в противоположном направлении по сравнению с 2016 годом.

После четырех этапов с разным покрытием Аргентина начинает серию из пяти гравийных гонок подряд, что позволит всем экипажам почувствовать себя более уверенно на сложных дорогах. Для подготовки к этому непростому этапу все экипажи Hyundai Motorsport прошли гоночные тесты за рулем Hyundai i20 Coupe WRC в области Арганил (Португалия), поскольку тренировки за пределами Европы запрещены,

Директор команды Мишель Нандан (Michel Nandan): «Мы очень обрадовались первой победе сезона в Корсике, но теперь нам нужно сосредоточиться на следующей задаче — возвращение на гравий. В этом году конкуренция в WRC такова, что мы не можем позволить себе расслабиться ни на мгновение.Учитывая, что на первых этапах сезона было четыре разных победителя, кто станет чемпионом, совершенно не ясно. Возвращаясь в Аргентину, где Хайден в прошлом году одержал победу, м? ? надеемся, что сможем побороться за высшие места. Наш автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC по-прежнему совершенствуется, у нас еще есть куда расти во всех отношениях, при этом мы выиграли немало спецучастков на каждом этапе Чемпионата и надеемся, что эта серия продлится. Три наших экипажа протестированы в Португалии в рамках подготовки к этому ралли, которое станет первой из пяти гравийных гонок подряд, и все с нетерпением ждут момента, когда смогут вступить в борьбу».

Комментарии экипажа: Пэддон/Кеннард (Hyundai i20 Coupe WRC №4)

Хайден Пэддон со штурманом Джоном Кеннардом возвращаются в Аргентину, где они добились пока что наивысшего для себя успеха. Несмотря на неоднозначный старт в 2017 году, новозеландский экипаж готов вернуться в борьбу.

Пэддон: «Когда снова приезжаешь на гонку, с которой у тебя связаны хорошие воспоминания, быть в хорошем настроении очень легко. Я с удовольствием повторил бы прошлый результат, но не строю иллюзий относительно сложности этой задачи. Однако, когда ты выиграл один раз, приходится пытаться выиграть снова, именно это мы и постараемся сделать. Нам предстоит несколько гравийных ралли подряд, мы должны занять неплохое место на трассе, поэтому я думаю, что именн? ? Аргентина станет для нас настоящим стартом сезона».

Невилль и Николя Жилсул на данный момент являются одним из самых грозных экипажей в чемпионате. Выиграв четыре спецучастка и первый раз оказавшись на подиуме в 2017 года на прошлой гравийной гонке в Мексике, дуэт питает серьезные надежды на повторение своего успеха в Корсике.

Невилль: «У нас еще свежи воспоминания о результате на Ралли Франции, так что мы хотим сохранить соответствующий настрой и далее. Аргентинская гонка совершенно непохожа на корсиканский этап, но мы приложим все усилия, чтобы набрать хороший ход в Чемпионате и показать очередной высокий результат. Ралли Аргентины, возможно, будет самым сложным ралли сезона. Это гонка, где отдельные участки требуются исключительного внимания. Покрытие не на сто процентов соответствует моему стилю вождению, и здесь я никогда на показывал слишком высоких скоростей. Однако в этом году мы с нетерпением ждем старта с нашим новым Hyundai i20 Coupe WRC. Я думаю, в этот раз мы будем гораздо лучше подготовлены, а также намного увереннее в своих силах».

Сордо со штурманом Марком Марти впервые в этом сезоне вошел в первую тройку в Корсике, таким образом, это уже четвертый сезон подряд, в котором они попадают на подиум вместе с Hyundai Motorsport. Испанцы показывают впечатляющую стабильность в этом сезоне на разных покрытиях, поэтому они уверены, что способны показать еще один высокий результат в Аргентине.

Сордо: «Ралли в Америке всегда становятся особенными событиями для меня. Дороги там по-настоящему сложные, и всегда очень много зрителей. Атмосфера наверняка будет фантастической, и мы по-настоящему чувствуем эту поддержку на участках. Она дает нам дополнительный импульс. Однако Аргентина — это невероятно требовательное ралли как для автомобиля, так и для экипажа, поэтому, совершенно очевидно, нам придется выложится по максимуму, чтобы показать в? ?сокий результат. Нам всегда нравится выступать в Аргентине, и мы очень ждем начала борьбы. Мы очень обрадовались своему первому подиуму сезона на Корсике, несмотря на то, что та гонка была сложной. Надеюсь, мы выступим более уверенно в следующий уикенд и снова попадем в первую тройку».

Ралли Аргентины протяженностью 357,59 км разбито на 18 участков. Это первый гравий этап после Ралли Мексики в марте, за которым последует еще четыре гравийных гонки.

Сервисный парк разместится в городе Вилья-Карлос-Пас, расположенном в 700 км к северо-западу от Буэнос-Айреса и в 30 минутах езды от Кордовы.

Гонка стартует в четверг супер-спецучастком по улицам деловой части Кордовы, после чего в пятницу команды отправятся на юг, где запланированы два круговых этапа по скоростным и песчаным трассам долины Санта-Роза-де-Каламучита. Оба этих круга завершаются еще одним супер-спецучастком, который пройдет в луна-парке прямо рядом с Вилья-Карлос-Пас.

На субботу запланирован самый длинный участок ралли, проложенный на северо-западе долины Пунита, с двумя идентичными кругами из трех участков общей протяженностью 160 км.

Финальный этап в воскресенье пройдет по скалистым горам Трасласьера и включает ряд классических участков, таких как Эль-Кондор и Джулио Сезаре.



