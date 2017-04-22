24 часа в «Зеленом аду» 33

Штуттгарт. В 24-часовой гонке на Нюрбургринге примут участие девять заводских гонщиков Porsche и два молодых профессионала Porsche, которые будут выступать на Porsche 911 GT3 R.

Тем самым Porsche поддержит свои клиентские команды на самом крупном автоспортивном событии Германии, которое 27/28 мая снова привлечет более 200 000 болельщиков на легендарную Северную петлю Нюрбургринга.

На старт вйдут четыре автомобиля из Вайссаха мощностью более 500 л.с. Ими будут управлять следующие заводские гонщики: Йорг Бергмайстер (Лангенфельд), Михаэль Кристенсен (Дания), Ромэн Дюма (Франция), Рихард Литц (Австрия), Фредерик Маковецки (Франция), Свен Мюллерн (Бинген), Патрик Пиле (Франция), Лоренс Вантор (Бельгия), Дирк Вернер (Вюрцбург). Молодые профессионалы Маттео Кайроли (Италия) и Мэтью Жамине (Франция) будут принимать участие в классической марафонской гонке еще на одном 911 GT3 R.

«Мы совершенно сознательно решили вместе выступить на гонке VLN и 24 часах Нюрбергринга вместе с нашими клиентами, а не соперничать с ними. Мы оказываем им поддержку нашими заводскими пилотами и техническим обслуживанием», — сказал Себастиан Гольц, руководитель проекта клиентского спорта GT.

«Опыт наших команд Falken Motorsports, Frikadelli Racing и Manthey Racing в сочетании с нашей поддержкой и концепцией 911 GT3 R в ходе подготовительных гонок VLN1 и VLN2 показал, что мы сейчас находимся на верном пути. В обоих гонках нам удалось завоевать поул-позицию и одержать победу в общем зачете, а также выиграть в зачете любителей. Вместе с нашими клиентами мы теперь бросаем вызов 24-часам Нюрбургринга и готовы соперничать с сильными конкурентами из других заводских команд».



