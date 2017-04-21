Audi A4 allroad quattro стал лауреатом 41

Новый Audi A4 allroad quattro стал лауреатом престижной премии Гран-при «За рулем», одержав победу в номинации «Премиальные средние и большие кроссоверы».

Читатели журнала высоко оценили достоинства модели в ходе онлайн-голосования, в котором приняли участие более 20 000 человек.

В этом году престижной автомобильной премии Гран-при исполняется 22 года. В ходе читательского онлайн-голосования автолюбители оценивали 53 новинки в 11 разных категориях. Ключевые критерии, на которых основывался выбор всероссийского жюри – это технические характеристики автомобиля, его дизайн и удобство эксплуатации. В одной номинации с Audi A4 аllroad quattro сравнивали также Bentley Bentayga, Cadillac XT5, Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery V, Maserati Levante и Mercedes-Benz GLC Coupe.

В новом Audi A4 allroad quattro высокий уровень ходового комфорта сочетается с отличными внедорожными характеристиками, что ставит его в особую нишу в своем сегменте. Благодаря полному приводу quattro, который входит в стандартное оснащение модели, и увеличенному дорожному просвету автомобиль способен продолжить движение даже там, где кончаются дороги. Audi A4 аllroad quattro оснащается бензиновыми двигателем 2.0 TFSI мощностью 249 л. с. Сочетание полного привода, внушительного дорожного просвета, расширенных колесных арок и просторного салона делают эту модель идеальной для российских условий. Автомобиль также оснащается обновленной версией Audi drive select с расширенным набором функций. Помимо уже знакомых режимов comfort, auto, dynamic, efficiency и individual (только в сочетании с навигационной системой), водителю также доступен режим offroad, предназначенный для движения за пределами асфальтированных дорог.

Популярная версия автомобиля Audi A4 под названием «allroad» представлена на рынке с 2009 года. Второе поколение этой среднеразмерной модели появилось летом 2016 года.



