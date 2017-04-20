Toyota представляет в России обновленную Camry
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Toyota представляет в России обновленную Camry
Апрель 20 19:13 2017

Toyota представляет на российском рынке обновленную Camry.

Изменения затронули одновременно все комплектации флагмана линейки седанов бренда, включая популярную специальную серию Exclusive, разработанную в ответ на запросы российских клиентов.

Обновления коснулись как облика, так и оснащения признанного лидера российского сегмента бизнес-седанов. На всех комплектациях Toyota Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс» в оснащение входят LED-фары ближнего света. Цветовая палитра модели пополнилась новым темно-коричневым металликом.

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Доступный для обновленной модели стайлинг-пакет «Премиум» добавил узнаваемому облику бизнес-седана #1 в России элегантных штрихов. Стайлинг-пакет включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер.

Toyota Camry Exclusive после обновления получила все опции пакета «Премиум» наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь интерьер популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей.

Интерьер

С момента запуска в 2016 году Toyota Camry Exclusive оснащена мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, операционной системой Android и поддержкой сетей Wi-Fi. Toyota Camry Exclusive стала первой моделью на российском рынке с предустановленными в заводских условиях популярными сервисами Яндекса, включая Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер и другие. Особый статус владельца Camry Exclusive подчеркивают элегантные 17-дюймовые легкосплавные диски уникального дизайна и логотип специальной серии на крышке багажника.

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Обновленные Toyota Camry и Toyota Camry Exclusive выпускаются на заводе Тойота в Санкт-Петербурге. Максимальная цена перепродажи на обновленную Toyota Camry по-прежнему начинается с отметки в 1 407 000 рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года Camry вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России.  Объем продаж модели увеличился на 17,1 % в 1 квартале 2017, а доля в сегменте – на 6 %, достигнув внушительных 39 %. Всего за первые 3 месяца было реализовано 6 615 Toyota Camry.


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AMSRUS
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2 комментария

  1. Sergey Lemeshev
    Апрель 20, 19:26 #1 Sergey Lemeshev

    Опять не красиво…

  2. Vladimir Vidavskiy
    Апрель 20, 19:33 #2 Vladimir Vidavskiy

    Опять обновление?

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