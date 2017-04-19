Suzuki, Toshiba и Denso начинают производство аккумуляторов 29

Три японские корпорации – Suzuki Motor Corporation, Toshiba Corporation и Denso Corporation – подписали соглашение о создании совместного предприятия для производства литий-ионных аккумуляторов в Индии.

Компания Suzuki и её партнёры способствуют установлению новых экологических стандартов в Индии – стране, в которой благодаря широкому распространению компактных автомобилей наблюдается значительный cпрос на внедрение автомобильных технологий, основанных на электроэнергии. Совместное предприятие обеспечит Индию литий-ионными аккумуляторами и вместе с тем будет популяризировать экологически безопасные электрокары.

Проект компаний Suzuki, Toshiba и Denso стартует уже в 2017 году, а начать производство планируется в ближайшее время. На первом этапе сумма инвестиций в предприятие составила 20 миллиардов иен. Капитализация совместного предприятия – 2 миллиарда иен с планируемой долей участия Suzuki – 50%, Toshiba – 40% и Denso – 10%.



