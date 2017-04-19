Страна и бальная система 17

У нас параллельно развивается три увлекательных сценария:

законодательно пытаются запретить беременность, потому что если беременная женщина управляет транспортом, то она представляет угрозу для себя, автомобиля и окружающих.

Поэтому не должно быть либо окружающих, либо угрозы, либо беременности. Пока склоняются к тому, что беременность нужно запретить.

И если беременная женщина за рулем куда-то перемещается, нужно ее из-за руля достать, наказать, оштрафовать, машину отобрать, а она дальше пусть идет пешком. Потому что это безопасней для нее и окружающих. Важно, чтобы женщина двигалась на санках, лыжах или на лошади, но ни в коем случае не на автомобиле. Это чисто мужская шовинистическая точка зрения.

Потому что, если я законодатель, то почему не могу сделать гадость беременным женщинам? Ничего другого я не могу. Иначе мне придется задавать какие-то более серьезные депутатские вопросы, связанные с бюджетом или войной, а это не круг моих полномочий. Поэтому беременные женщины попадают под пристальное внимание людей, которые пытаются отрегулировать беременность в нашем обществе.

Тут же в параллель идет перераспределение полномочий у ГАИ.

ГАИ потихонечку увядает. Ломать в нашей стране увлекательно умеют всегда, начиная от храмов и деспотических режимов и заканчивая конституционным строем. Поэтому сейчас выдергивание каких-то определенных удовольствий, которыми ГАИ раньше владела и даже на них зарабатывала, идет с особым упоением.

И третий сценарий: возникает дискуссия общества о том, что нужно было бы на рынке передела автошкол, где борьба за клиентский кошелек идет со звериным оскалом по империалистическим законам, забрать у ГАИ часть полномочий, в частности сдачу экзаменов.

Человек учится в автошколе и в этой же автошколе пусть он сдает экзамены. Есть подозрение, что этот финансовый поток, уходящий из более менее уже устоявшегося русла ГАИ, попав в автошколы, с одной стороны благотворно скажется на автошколах, а с другой стороны, причастные к нему потеряют рычаги управления. Это огорчает. В нашей стране не любят, когда кормушку у тебя либо перед носом захлопывают, либо тебя просто от нее отгоняют. Всегда возникают депутаты, которые рассказывают о том, почему этого не надо делать.

В Госдуме есть специальный комитет, который занимается водителями и это почему-то Комитет по государственному строительству и конституционному законодательству. Оттуда всегда возникает одна очень умная голова, в прошлом принадлежавшая массажисту, сейчас депутату. Человек хорошо пальцами умел давать хорошую физическую форму нашей сборной. Сейчас он нам рассказывает, как нужно управлять транспортными средствами и самое главное — как и за что нас нужно наказывать.

Если ты человек за рулем, ты априори уже в чем-то виноват, нужно только подобрать тебе статью.

Если вдруг автошколам достанется часть полномочий по приему экзаменов (сразу же все три экзамена никто не отдаст), то а как же контроль?

Взяли и сами что-то сделали, а разрешение? Там, где есть контроль, всегда есть рычаг давление и откат. Чем и хорош контроль. У нас этот артиллерийский термин «откат» стал уже экономическим, поэтому у нас все не артиллеристы, а все экономисты прекрасно понимают, что очень здорово перераспределять полномочия, потому что тут же сразу пахнет некой материальной выгодой. И вот депутат с хорошим опытом массажа говорит:

«Если вдруг автошколы получат право принимать экзамен, то мы должны придумать специальный законодательный инструмент, контролирующий этот процесс, а также наказывающий. Если за два года выпускники именно этой автошколы наберут какое-то невозможно количество ДТП, тогда у автошколы будет отбираться лицензия».

Именно этот депутат в нашей стране пытается заставить всех водителей возить собственное личное дело и компромат на себя (называется это балльной системой) с тем, чтобы любой инспектор имел возможность сразу понять, насколько сильно можно давить клиента. Когда у тебя две дырки в правах, понятно, что ты становишься пластилиновый и готов на любые затраты. Когда у тебя ни одной дырки, разговор становится более ценным и не настолько выгодным для инспектора.

Вот здесь та же самая балльная система.

Это означает — давайте мы сейчас введем балльную систему не только для водителей, а для автошкол.

Не набрала нужное количество баллов или наоборот перебрала, тогда лишается лицензии. Водителя мы лишаем права управления за то, что он набрал критическое количество баллов, автошколу мы лишаем лицензии за критическое количество баллов.

Давайте в таком случае мы эту систему распространим, выдернем ее непосредственно из под водителей. Водители это люди специальные для того, чтобы кормилась с них экономика. Но у нас под балльную систему может попасть и другое количество специалистов, занятых в других отраслях, давайте сделаем ее всеобъемлющей справедливой. Ведь у нас уничтожение здравого смысла идет под девизом безопасности. Давайте уничтожим!

Мы же ради безопасности уничтожили много чего, начиная от выборов и заканчивая массой нюансов в системе образования.

Давайте с учителями разберемся! Учитель (недавно прозвучала идея о том, что они должны стать госслужащими с соответствующим материальным содержанием) отвечает за качество своего ученика. Он его учил какое-то количество лет тому маразму, который сейчас у нас в школе под видом преподавания и учебников, потом назначается период ответственности. Если в течении 5 лет этот человек не преуспел, государство тратило на него деньги, а он что? Механизатором не стал, студентом не стал, зоотехником не стал, шофером не стал, валяется на бирже. Что делать с учителем?

Лишать его работы, запрет на профессию! Как ты смел выучить человека таким образом? У тебя сколько лет было? Это не автошкола, которая учит за три месяца, у тебя годы были. Что ты вырастил? Понятно, у него папы нет, мама алкоголичка, училка сама та еще, но тем не менее. Как это? Это безопасность нашей страны! Это ответственность.

А врачи? Что там у нас по больницам такое происходит?

Кто с ироничной ухмылкой сообщает о том, что у каждого хорошего врача есть свое собственное кладбище.

У тебя сколько человек умерло в этом году? А диплом ты когда получал? А где учился? А у кого учился? В каком институте? Во-первых разберемся с институтом! Это чему тебя научили? У нас врач это сфера обслуживания, это не человек, который душой, словом, навыком тебя лечит, это чиновник, к которому ты приходишь получить услугу. Ты к нему получаешь талон в очереди, в которой, кстати, сдохнешь, потому что ты никогда не доползешь до своего врача.

Экстренные случаи не рассматриваются! Скорая к тебе не едет, к врачу ты спокойненько ползешь, а он тебя не обслужил. Да, он завел регистрационную норму, он написал за 15 минут несколько слов, но он тебя не вылечил. Ты к нему пришел с чем? А он тебе что дал? Он должен был за 15 минут в рамках своих полномочий оказать тебе услугу, а тебе услугу не оказали в полном объеме. А где результат этой услуги? Доктор ты где диплом то покупал? А кто тебе позволил с живыми людьми работать?

Балльная система массажиста из Госдумы она имеет блистательные финансовые перспективы и обнадеживает своей безопасностью. А инженеры, предположим, на АвтоВАЗе, вы всю жизнь боретесь за то, чтобы догнать позавчерашний день. Вы его догнали? Сделали Lada Vesta!

Это конкурент Ford Focus первого поколения, сейчас у Ford уже третье поколение сходит со сцены, скоро будет явлено миру четвертое поколение. У нас наконец-то есть Lada Vesta. Или, например, Lada Kalina это попытка догнать Opel Corsa пять поколений тому назад . Opel Corsa это конец 80-х, мы 14 лет делали Kalina для того, чтобы поспорить с машиной, которая уже не то, что не производится, никто даже не вспомнит какого поколения она.

АвтоВАЗ на этом стоит. Инженерная школа, компетенция, генеральные директора, президенты правления, дивиденды, технологии, мы АвтоВАЗ международный концерн, у нас инженерные кадры, нам по плечу любая задача. Приходим смотрим как вы выполнили эту задачу. Инженер в среднем за свой жизненный цикл на производстве, как правило, успевает поучаствовать в создании одной, максимум двух моделей, конструктор одной, дизайнер даже бывает и ни одной вообще. Есть дизайнеры, которые всю жизнь делали одну ручку или одно зеркало, один колесный диск, в нашей стране это нормально.

Это не мешает готовить инженеров и дизайнеров. Другое дело, что они никому не нужны. На АвтоВАЗе вы что сделали? Докажите свою состоятельность. Нет? А мы у вас дипломы отберем.

А институты, которые вас учили? По аналогии с автошколами, автошкола научила человека так, что они три раза в год попадает в ДТП – автошкола лишается лицензии!

Депутат так видит справедливость и качество.

После этого, конечно, все будут лучше учится и лучше ездить. То же самое мы экстраполируем на все сферы нашей жизни.

Давайте придумаем шкалу ответственности для инженеров, занятых на инженерной промышленности, для полиции! Если бы это не предлагалось на уровне Государственной Думы, то к этому можно было относится как к анекдоту.

Давайте мы начнем с главного — введем балльную систему для депутатов! Давайте вернемся к тому, ради чего создана Государственная Дума, представляющая наши интересы. Это смешно, можно смеяться к голос, наши с вами избранники.

Стадо людей (это оценочное суждение), сидящих в Госдуме, это мы с вами выбрали.

Мы с вами как-то договорились, что нам эти люди чрезвычайно нужны. Их полномочия и уровень интеллекта, позволяют нам надеяться на то, что страна в полной безопасности и двинется по пути улучшения качества оказания услуг населению, а также расцвету экономики. Давайте начнем с того, с чего затевалась вся Дума — с отчета депутатов перед нами, но не в режиме митинга ныне запрещенного, а в режиме конкретного отчета по балльной системе.

Сколько депутат проколов от нас получит? После чего мы что с ним делаем? Широкий спектр возможностей!

Например, мы лишаем его депутатского мандата, или депутатской зарплаты, или депутатских привилегий. Или мы смотрим эффективность депутата по тому как он голосовал, что он предлагал, причем тут же можно энцефалограмму приложить, чтобы понять у него там «оно» шевелится или там резонатор, пустота абсолютная. И сопоставляя эти данные, выводить по балльной системе эффективность его за отчетный период.

Депутат массажист предлагает двухлетний период, в таком случае на жизнь любого депутата в Думе выпадает три подобных отчетных периода, когда мы должны некое количество дырок ему сделать или не сделать.

Хотя, они работают интенсивно у них две сессии, они пашут как проклятые, они не успевают заниматься своими непосредственными обязанностями, которые свелись к тому, что только обсуждают персональные дела водителей.

Госдума у нас занимается Марой Багдасарян, Шамсуаровым. Сейчас Госдума будет заниматься тем парнем, который разбился на Maserati в Москве. Скорость была большая, машина хорошая, разбился. Сейчас Госдума обязательно должна среагировать!

В стране 50 миллионов водителей. Госдума обеспечена работой на ближайшее 6 лет, Госдума с утра до ночи будет разбираться только в персональных делах водителей, потому что в остальных случаях по рукам надают. И каждые два года отчет.

Но представьте себе 50 миллионов, Госдума, заседание. Это сколько нужно в секунду обсудить людей? И мы имеем с вами полное право предложить Государственной Думе то же самое, что они предлагают нам. Они нам предлагают балльную систему, потому что они будут делегировать полномочия исполнительной власти и она начнет контролировать как мы себя ведем, как мы едем, как мы работаем, как нас учат и за это будет балльная система и в случае чего отзыв лицензии, лишения нас права управления.

И мы обязаны им предложить точно такую же балльную систему с точно такой же степенью интенсивности. Если они пытаются за весь свой цикл жизни в Госдуме обсудить 50 миллионов персональных дел наших водителей, соответственно, делим это по хронометражу и подводим итоги с такой же точно периодичностью раз в минуту, раз в 30 минут, набрал критическое количество баллов — вылетаешь из Думы.



