Операция «Ассимиляция». Toyota Camry Exclusive. 26

Меня трудно заподозрить в лояльности бренду Toyota. Просто потому, что я всегда открыто об этом заявляю.

Стесняться тут нечего – все очевидно и отрицать это бессмысленно. Достаточно долго проработав у официального дилера Toyota в Воронеже, наблюдая работу производителя с дилерской сетью, стандарты качества и практически ежегодную эволюцию, сложно оставаться равнодушным и не принять это в себя. Есть нюанс — Toyota не единственный бренд, который для меня очень много значит.

Однако сразу оговорюсь – я говорю лишь за одного дилера в конкретном городе, поэтому приводить негативные примеры смысла нет. Если только выговориться, тогда пожалуйте в комментарии. Возможно, представители Toyota прочитают и дадут какой-то совет или помогут с решением проблемы.

Так вот Toyota является тем брендом, который не удивляет, не зажигает, не наполняет жизнь адреналином. Любой автомобиль производителя просто всегда является надежной опорой каждый день, вне зависимости от сезона или курса доллара. Японцы вообще странный народ – что касается производственных процессов – подход настолько щепетильный и нацеленный на максимальную оптимизацию, что уже не одна книга написана про то, как все организовано на заводах японского концерна и многие огромные компании (включая и европейских автопроизводителей) приобрели себе систему качества и управления Toyota. Одним из последних был, по-моему, Сбербанк, но это ему не сильно помогло.

Когда я оказался на водительском сидении Toyota Camry Exclusive, то меня не то, чтобы настигло ощущение дежавю – скорее, нахлынули воспоминания. И не только о том, как в свое время отгружал эти автомобили десятками в месяц и частным клиентам, и корпоративным, и даже властным структурам, а о том, как такая же Camry, только в дорестайлинговом кузове (2014 года) в комплектации Элеганс Плюс была у меня в качестве корпоративного автомобиля в первый год, когда я переехал в Москву. И я очень сильно жалел о том, что пришлось впоследствии с ней расстаться. Хотя потом жизнь пошла своим чередом и эмоции как-то притупились.

И вот я снова в знакомом салоне. Все то же искусственное дерево неизвестной биологам породы, все те же электронные часики, которые, наверное, и через 100 лет, когда автомобили будут уже летать, все равно останутся на автомобилях с логотипом Toyota на радиаторной решетке, все та же синяя подсветка приборной панели, которую смертной ненавистью ненавидят многие автомобильные журналисты и, соответственно, их читатели. Три года прошло, а я как дома.

Рассказывать о Toyota Camry в полном объеме – все равно, что описывать игру футбольного клуба «Спартак». Можно потратить много времени, сил и букв, а в итоге все покажет счет на табло в следующем матче. В любом случае, технические характеристики автомобиля остались неизменны – 2.5 литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель, мощностью 181 л/с, 6-ти ступенчатый гидромеханический «автомат», передний привод, независимая пружинная McPherson со стабилизаторами поперечной устойчивости по кругу, 16 сантиметров дорожного просвета.

ТО как положено — раз в 10.000. Это все также уже терли столько, что скучно обсуждать. Учитывая то, что среди земляков Camry в нашей стране конкурентов в продаже не осталось, их заменили претенденты из Кореи, можно поставить жирный плюсик модели за выносливость и преодоление сложных обстоятельств. Еще один плюсик можно поставить за организацию сборки Camry на заводе в Санкт-Петербурге, что немало помогает модели выживать на сегодняшнем отечественном рынке.

И вот отсюда начинается самое интересное. Но для начала – предисловие. Уже достаточно давно меня гложет мысль – почему ни один из иностранных производителей, которые работают на российском рынке достаточно давно и плотно, не реализовали определенные доработки своих автомобилей с целью адаптации их к российскому рынку и реалиям.

Нет, ок, изменить подвеску, головную оптику, клиренс – это есть у всех. Я, скорее, про внутреннюю начинку. По сути своей, единицы штатных навигационных систем, встраиваемых в «головы» автомобилей, умеют по-человечески делать маршрутизацию в России и уже их них единицы – за пределами Москвы, Питера и нескольких других крупных городов. Обновления карт запаздывают чуть ли не на полгода и по сути, владельцам выгоднее пользоваться альтернативными навигаторами на смартфонах или планшетах, где к актуальным картам еще прибавляются еще и пробочные сервисы, что в России актуальнее донельзя.

В итоге получается такая штука, что ты берешь себе опцию навигации за 50-100+ тысяч рублей, смотришь на эту красивую карту на дисплее…и включаешь навигацию на смартфоне. Засада еще и в том, что навигация часто идет в более крутых стереосистемах, где лучше звук и больше акустики, шире экран и так далее. Получается хорошее стерео с костылем в виде типа навигации. Не нравится – не ешь.

И вот тут нежданно-негаданно на арену выходит Toyota Camry Exclusive. Собранная в Питере на базе комплектации Elegance Plus специальная серия для России с салоном коричневой кожи и 10-дюймовым сенсорным HD монитором, на котором мы обнаруживаем операционную систему Android и, о чудо, предустановленные программы «Яндекс. Навигатор» и «Navitel». Естественно, к этой системе можно подключить 4G USB модем и получить вместе с пробочными сервисами «Яндекса» и Навитела полноценный выход в Интернет.

По сути, это стало еще одним шагом по завоеванию российского рынка седанов бизнес-класса массового сегмента. Camry шагнула еще на одну ступеньку вверх. При этом замечен еще один удивительный факт – сенсорный дисплей моментально откликается на движение пальцев, отлично работает масштабирование, и вообще вся система производит благоприятное впечатление.

Хотя не без особенностей: количество настроек звука стереосистемы увеличилось в разы – чуть ли не каждую частоту и каждый канал нужно настраивать вручную, вместо стандартного «низкие, высокие, средние» и мне сразу стало лень этим заниматься. Из-за чего качество звука было, скажем так, не особенно. Но аудиофилам понравится, честное пионерское.

Из «фишек» комплектации еще присутствует модуль беспроводной зарядки смартфонов рядом с подлокотником, однако оценить его преимущества я не смог, ибо iPhone 6 этой системы не понимает совсем. И не могу не упомянуть отличную, неубиваемую коричневую кожу сидений и уже знакомый многим простор для ног и голов задних пассажиров (между прочим, подгорев задних сидений тоже есть).

Если подводить итог, то Toyota Camry остается верной себе – автомобиль получился без особенных затей, без претензии на премиальность и особенный статус. Он остался надежным, верным товарищем для повседневного передвижения из точки А в любую другую точку, на каком бы расстоянии она не находилась. Буквально пара дней и ты срастаешься с автомобилем в единое целое. Да, никаких адреналиновых эмоций и причин похвалиться перед окружающими. Японская лаконичность как нельзя кстати пришлась к российскому двору. Будучи безоговорочным лидером сегмента D\E в нашей стране, плевать Camry хотела на обвинения в излишней скромности. Для понтов есть немало других вариантов.

У меня есть несколько замечаний к Toyota по поводу Camry Exclusive – наверняка 17-дюймовые диски, которые ставятся на эту версию, подбирались на основе какого-то маркетингового анализа или статистики продаж дополнительного оборудования в дилерских центрах, но как по мне, эта модель выглядит уж слишком дешево (по сравнению с оригинальными дисками на комплектации Elegance Plus). Второе – шильдик «Exclusive» на крышке багажника… Вот честно – смотрится как чужеродный элемент, купленный на Кунцевском рынке в павильоне «все за 100 рублей».

По прайсу комплектация Toyota Camry Exclusive стоит 1.710.000 рублей. В спину уже активно дышат корейцы, которые стремятся набить свои автомобили разнообразными опциями и продать их за меньшие деньги, однако статистика продаж говорит сама за себя – объемы Camry на нашем рынке пока недостижимы для остальных.

Чтобы сместить Toyota Camry с лидерского пьедестала, нужны нечеловеческие усилия, дикий демпинг и несколько лет круглосуточного труда. А в двери уже стучится 2018 Toyota Camry, которая, по всему, будет куда круче и задаст новую, недостижимую планку в своем сегменте. Новая платформа, новые решения, новый дизайн… Подождем!



