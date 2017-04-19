Интерьер Subaru лучший 103

Американское издание WardsAuto опубликовало результаты ежегодного рейтинга новых моделей с лучшими интерьерами. Среди победителей — интерьер нового поколения Subaru Impreza.

Номинаций по классам в конкурсе нет, и, по традиции, десятка лучших не делит места, а представляет собой список моделей-победителей в алфавитном порядке.

Ежегодно экспертное жюри выбирает 10 лучших интерьеров года, призеров премии «Wards 10 Best Interiors». Рейтинг составляют на основе следующих параметров: эстетичность дизайна интерьера в целом, его удобство и эргономика, качество материалов отделки и функциональность мультимедийной системы. Важно отметить, что в конкурсе никак не учитывается стоимость автомобиля, критерии одинаковы для всех моделей всех классов. В этом году участие в конкурсе приняли 31 автомобиль. Жюри WardsAuto оценивали только новые модели для американского рынка и те, которые изменились значительно (например, новое поколение модели, как у Impreza).

Subaru впервые получает эту награду. Концепция дизайна Subaru Impreza носит название Dynamic x Solid (Динамика и цельность). Принимая её за основу, автомобиль воплощает собой идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности. Та же концепция применена в новом поколении Subaru XV, которое появится в России во второй половине 2017 года.

Дополнительно важно отметить, что Subaru Impreza имеет самый просторный салон в своем классе. И это единственный представитель малого среднего класса (С класс), получивший высокую оценку безопасности TOP SAFETY PICK+ на основе краш-тестов Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS).



