Инновационные бортовые аксессуары для авиакомпаний от Audi

Две коллекции — Smart Comfort и Relax & Recharge — созданы с заботой о пассажирах.
A new sleep mask made of softshell upper material enables passengers to fall asleep while listening to their favorite tunes—regardless of their sleeping position. Therefore, the designers created specifically defined areas at both sides of the mask, into which the passengers can integrate flat speakers. By retracting the eye-cover, the sleep mask can also be used as a headband.
Маска для сна, изготовленная из материала softshell, станет идеальным решением для пассажиров, ведь благодаря ей они смогут засыпать в любом положении, прослушивая любимые композиции. Для этого дизайнеры предусмотрели специальные карманы с обеих сторон маски, в которые пассажиры могут вставить плоские динамики. Убрав накладки на глаза, маску можно использовать как головную повязку.
The Thermo Cape from the “Relax and Recharge” Collection provides relaxation on long-distance flights. The incorporated heat-emitting layer runs off a USB port and relaxes the traveler’s neck and musculature. Thanks to the removable warming electric blanket, the cover can be easily cleaned.
Термонакидка из коллекции Relax and Recharge поможет расслабиться во время длительных перелетов. Интегрированный теплоизлучающий слой работает от USB-порта и расслабляет мускулатуру путешественника. Благодаря отсоединяемому обогревающему электрическому элементу накидка легко чистится.
With their flexible and adaptive fitting, the “Smart Comfort” Collections slipper socks are a solution for passengers with cold feet. It takes not more than two actions to transform a flat-folded band of cloth with a sole into a comfortable shoe. The adaptive material caters to ideal wearing comfort.
Мягкие, подгоняемые под любой размер носки-тапочки из коллекции Smart Comfort помогут пассажирам, у которых мерзнут ноги. Достаточно пары движений, чтобы превратить полосу ткани в комфортабельную обувь. Материал с адаптивными свойствами обеспечивает идеальный комфорт при носке.
Также был разработан новый чехол для кресла. В разложенном состоянии он прикрывает все сиденье и крепится к подголовнику, что предотвращает соскальзывание чехла. Дополнительный комфорт во время сна обеспечит легкий матрас с объемной вязкой.
The “Dine & Delight” Collection sets a clear focus on optimizing the workflow of cabin crews. A modular tray system with indentations for storing crockery aims at simplifying the act of serving in the future.
В коллекции Dine & Delight особое внимание уделено оптимизации работы бортпроводников. Модульный лоток с углублениями для посуды и стакан с крышкой смогут упростить обслуживание в будущем.
Принадлежности, разработанные совместно Audi Industrial Design и SPIRIANT, предназначены не только для воздушных судов. Их также можно использовать и в автопилотируемых автомобилях. «Комфорт и благополучие пассажиров играют важную роль как во время полетов, так и во время автономного вождения. Этот инновационный способ путешествий позволит пассажирам отдохнуть или поработать во время поездки, вместо того чтобы сидеть за рулем. В долгосрочной перспективе многие из разработанных продуктов найдут применение на моделях Audi», — говорит Андре Джорджи (André Georgi), глава Audi Industrial Design.
Компания SPIRIANT и Audi Industrial Design представили линейку совместно разработанных продуктов на международной выставке World Travel Catering and Onboard Services Expo (WTCE). Крупнейшая в мире торговая выставка прошла в Гамбурге (Германия) с 4 по 6 апреля.
Более 30 лет назад бренд с четырьмя кольцами основал студию концептуального дизайна Audi Concept Design Studio в Мюнхене, основная задача которой заключалась в раскрытии многочисленных аспектов философии бренда — «Vorsprung durch Technik» («Превосходство высоких технологий»). Сегодня в студии работают специалисты в области как концептуального, так и промышленного дизайна. Под руководством Андре Джорджи профессионалы студии промышленного дизайна Audi Industrial Design совместно с компаниями-партнерами разрабатывают концепции инновационного дизайна, отражающие суть бренда Audi.
Вот уже более 20 лет компания SPIRIANT предлагает авиакомпаниям всего мира оборудование для обслуживания пассажиров на борту воздушного судна. Компания SPIRIANT, штаб-квартира которой расположена в Ной-Изенбурге (Германия), является дочерней компанией группы LSG, а также ведущим мировым поставщиком продуктов и услуг, связанных с обслуживанием пассажиров на борту. Портфель услуг SPIRIANT включает в себя проектирование, разработку и поставку оборудования для бортового обслуживания, например, посуды и предметов, обеспечивающих комфорт.
amsrus.ru
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