Инновационные бортовые аксессуары для авиакомпаний от Audi 6

Студия Audi Industrial Design создает аксессуары и оборудование для авиакомпаний.

В сотрудничестве с компанией SPIRIANT, экспертом в области решений для авиации, студия концептуального дизайна бренда с четырьмя кольцами разработала три коллекции для авиалиний премиум-класса. Коллекции представили на выставке World Travel Catering and Onboard Services Expo.

Две коллекции — Smart Comfort и Relax & Recharge — созданы с заботой о пассажирах.

Маска для сна, изготовленная из материала softshell, станет идеальным решением для пассажиров, ведь благодаря ей они смогут засыпать в любом положении, прослушивая любимые композиции. Для этого дизайнеры предусмотрели специальные карманы с обеих сторон маски, в которые пассажиры могут вставить плоские динамики. Убрав накладки на глаза, маску можно использовать как головную повязку.

Термонакидка из коллекции Relax and Recharge поможет расслабиться во время длительных перелетов. Интегрированный теплоизлучающий слой работает от USB-порта и расслабляет мускулатуру путешественника. Благодаря отсоединяемому обогревающему электрическому элементу накидка легко чистится.

Мягкие, подгоняемые под любой размер носки-тапочки из коллекции Smart Comfort помогут пассажирам, у которых мерзнут ноги. Достаточно пары движений, чтобы превратить полосу ткани в комфортабельную обувь. Материал с адаптивными свойствами обеспечивает идеальный комфорт при носке.

Также был разработан новый чехол для кресла. В разложенном состоянии он прикрывает все сиденье и крепится к подголовнику, что предотвращает соскальзывание чехла. Дополнительный комфорт во время сна обеспечит легкий матрас с объемной вязкой.

В коллекции Dine & Delight особое внимание уделено оптимизации работы бортпроводников. Модульный лоток с углублениями для посуды и стакан с крышкой смогут упростить обслуживание в будущем.

Принадлежности, разработанные совместно Audi Industrial Design и SPIRIANT, предназначены не только для воздушных судов. Их также можно использовать и в автопилотируемых автомобилях. «Комфорт и благополучие пассажиров играют важную роль как во время полетов, так и во время автономного вождения. Этот инновационный способ путешествий позволит пассажирам отдохнуть или поработать во время поездки, вместо того чтобы сидеть за рулем. В долгосрочной перспективе многие из разработанных продуктов найдут применение на моделях Audi», — говорит Андре Джорджи (André Georgi), глава Audi Industrial Design.

Компания SPIRIANT и Audi Industrial Design представили линейку совместно разработанных продуктов на международной выставке World Travel Catering and Onboard Services Expo (WTCE). Крупнейшая в мире торговая выставка прошла в Гамбурге (Германия) с 4 по 6 апреля.

Студия Audi Industrial Design

Более 30 лет назад бренд с четырьмя кольцами основал студию концептуального дизайна Audi Concept Design Studio в Мюнхене, основная задача которой заключалась в раскрытии многочисленных аспектов философии бренда — «Vorsprung durch Technik» («Превосходство высоких технологий»). Сегодня в студии работают специалисты в области как концептуального, так и промышленного дизайна. Под руководством Андре Джорджи профессионалы студии промышленного дизайна Audi Industrial Design совместно с компаниями-партнерами разрабатывают концепции инновационного дизайна, отражающие суть бренда Audi.

Компания SPIRIANT

Вот уже более 20 лет компания SPIRIANT предлагает авиакомпаниям всего мира оборудование для обслуживания пассажиров на борту воздушного судна. Компания SPIRIANT, штаб-квартира которой расположена в Ной-Изенбурге (Германия), является дочерней компанией группы LSG, а также ведущим мировым поставщиком продуктов и услуг, связанных с обслуживанием пассажиров на борту. Портфель услуг SPIRIANT включает в себя проектирование, разработку и поставку оборудования для бортового обслуживания, например, посуды и предметов, обеспечивающих комфорт.



