Где купить автомобиль?

Для того чтобы вы могли купить успешно автомобиль, который будет вам служить верой и правдой, и не принесет никаких сюрпризов рекомендую вам сделать следующее:
Вас можно поздравить, вы стали собственником автомобиля! Не забудьте оформить полис ОСАГО и в течение 10 дней зарегистрировать авто в ГИБДД.
Приезжайте в автосалон, выскажите менеджеру все пожелания по тому, какой авто вы хотите купить и выбирайте из предложенных вариантов.
Напишите или позвоните в компанию, сообщите свои пожелания по автомобилю.
Вас проконсультируют по реальным рыночным ценам на желаемый автомобиль. После выяснения всех подробностей и нюансов начнут процесс подбора автомобиля для вас.
Вам будут сообщать обо всех проработанных и осмотренных вариантах и порекомендуют лучший вариант.
Вам останется только приехать на финальную встречу, осмотреть автомобиль вживую и подписать договор купли-продажи.
Сергей Броневой
Автомобильное Бюро «Лучше звоните Броневому» предлагает комплексное решение при покупке автомобиля – подбор автомобиля «под ключ».
Мы становимся вашим доверенным лицом и ищем автомобиль персонально для вас из всего разнообразия автомобилей в продаже.
Результатом нашей услуги является найденный и приобретенный вами лучший автомобиль из возможных на рынке в вашем бюджете.
Мы дарим вам самый дорогой ресурс — время, которое вы бы потратили на самостоятельный поиск автомобиля.
Один из читателей рассказал о своем опыте поиска автомашины:
«автомобиль искал сам, прочитал массу информации, просмотрел видеоролики, десятки автомашин, перенял все речевые обороты перекупов в разговоре…
Итог: прекрасный автомобиль! Пробег: 44000. км, владелица пожилая женщина, ТО у офицалов и вовремя, документы чисты, все квитанции и чеки. Не автомобиль, а мечта подборщика автомобилей.
А что было в реальности?
Я нашел хороший автомобиль. За за 3 недели. Истратил при этом очень много времени, сил и нервов: ежевечерне дома, просмотры авто, в рабочее время мониторинг предложений, суббота и воскресенье – выездные просмотры.
Первые дни осмотры машин интересны – это новизна ситуации! Вот потом это становится тяжело… Приходится общаться с обманщиками!
Появляется усталость, в большей степени психологическая и тогда ты опускаешь руки и готов брать уже не то, что ты искал и далеко не лучший вариант. Ты просто уже так затрахался, что даже ожидаемая радость от покупки уходит на второй план.
Я итоге я решил: в следующий раз первые осмотры сделаю сам. Потому что это мне интересно. На этом все. Дальше важен результат, а не впечатления, поэтому эту задачу я передам профессионалу – подборщику.
Тайминг моих поисков: в будни 3-4 дня. После работы осмотр по несколько часов (туда, осмотр, дорога обратно)… То есть девять часов в рабочий день!! ДЕВЯТЬ!
В два выходных по пять-семь часов на осмотр нескольких предложений. Суммируем: ушло минимально шестьдесят часов личного времени ВСЕГО за три недели – это меньше месяца»!
«автомобиль искал сам, прочитал массу информации, просмотрел видеоролики, десятки автомашин, перенял все речевые обороты перекупов в разговоре…
Итог: прекрасный автомобиль! Пробег: 44000. км, владелица пожилая женщина, ТО у офицалов и вовремя, документы чисты, все квитанции и чеки. Не автомобиль, а мечта подборщика автомобилей.
А что было в реальности?
Я нашел хороший автомобиль. За за 3 недели. Истратил при этом очень много времени, сил и нервов: ежевечерне дома, просмотры авто, в рабочее время мониторинг предложений, суббота и воскресенье – выездные просмотры.
Первые дни осмотры машин интересны – это новизна ситуации! Вот потом это становится тяжело… Приходится общаться с обманщиками!
Появляется усталость, в большей степени психологическая и тогда ты опускаешь руки и готов брать уже не то, что ты искал и далеко не лучший вариант. Ты просто уже так затрахался, что даже ожидаемая радость от покупки уходит на второй план.
Я итоге я решил: в следующий раз первые осмотры сделаю сам. Потому что это мне интересно. На этом все. Дальше важен результат, а не впечатления, поэтому эту задачу я передам профессионалу – подборщику.
Тайминг моих поисков: в будни 3-4 дня. После работы осмотр по несколько часов (туда, осмотр, дорога обратно)… То есть девять часов в рабочий день!! ДЕВЯТЬ!
В два выходных по пять-семь часов на осмотр нескольких предложений. Суммируем: ушло минимально шестьдесят часов личного времени ВСЕГО за три недели – это меньше месяца»!
Давайте продолжим считать:
Затратил: 60 часов времени – 7,5 рабочих дней.
Рабочий месяц: 21 рабочий день.
Следовательно я потратил: 36% рабочего времени. И если из условной зарплаты в 100 000 руб., то самостоятельный выбор обошелся мне в 36 000 рублей!
Как вам?
Подбор автомобиля – комплексная услуга, включающая в себя:
Нам важно наше честное имя.
Мы ищем автомобиль, как если бы хотели купить его себе.
Услуга состоит из:
Нашими клиентами являются частные лица со всех регионов России и стран Таможенного Союза. Нашими услугами пользовались клиенты от Бреста до Петропавловска-Камчатского, от Мурманска до Алма-Аты.
Условно их можно разделить на две группы:
Высокий процент повторных обращений и пришедших клиентов по рекомендации. Часто обращаются клиенты, которые ранее продавали свой автомобиль, а мы приезжали к ним во время подбора автомобиля для своих клиентов. Им понравился какой скрупулезный осмотр мы делали и после этого принимали решение обратиться к нам.
С 2015 года, когда мы стали профессионально заниматься подбором, мы сделали:
более 300 подобранных автомобилей,
более 1000 осмотренных автомобилей,
более 1000 отчетов по осмотрам,
более 20 000 фотографий с осмотров,
более 10 000 звонков продавцам,
более 50 000 рассмотренных объявлений,
более 10 млн. рублей сэкономленных денег в результате торга.
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