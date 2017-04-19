Где купить автомобиль? 39

Как и где сегодня покупают автомобиль?

Самостоятельно

Для того чтобы вы могли купить успешно автомобиль, который будет вам служить верой и правдой, и не принесет никаких сюрпризов рекомендую вам сделать следующее:

Первое, надо приготовиться к тому, что это серьезная работа и быть готовым выделить на это достаточно времени.

Второе, определиться с маркой автомобиля. Многие при поиске автомобиля не могут сфокусироваться и смотрят все, что попадает под бюджет, выделенный на автомобиль. Без фокуса высока вероятность того, что вы купите первый попавшийся автомобиль, не взвесив все «за» и «против» и не сравнив его с такими же авто в продаже.

Третье, сделайте на автомобильных сайтах объявлений подборку автомобилей в продаже выбранной модели в заданном бюджете и начинайте внимательно просматривать объявления, откладывая понравившиеся варианты.

Четвертое, связывайтесь с продавцами, чтобы узнать побольше о продаваемом автомобиле и договаривайтесь о встрече, на которой вы сможете осмотреть автомобиль.

Пятое, осмотрите несколько вариантов, выберите лучший и отвезите его на диагностику на автосервис.

Шестое, по результатам диагностики в зависимости от вердикта либо откажитесь от варианта и продолжайте поиск дальше, либо торгуйтесь по стоимости, учитывая выявленные недостатки.

Седьмое, подготовьте самостоятельно договор купли-продажи или обратитесь к агентам, которых можно найти у любого регистрационного отделения ГИБДД. Заполните договор, передайте деньги, получите автомобиль, комплект ключей, ПТС, СТС.

Вас можно поздравить, вы стали собственником автомобиля! Не забудьте оформить полис ОСАГО и в течение 10 дней зарегистрировать авто в ГИБДД.

Обратиться в любой автосалон торгующий автомобилями

Приезжайте в автосалон, выскажите менеджеру все пожелания по тому, какой авто вы хотите купить и выбирайте из предложенных вариантов.

Обратиться в компанию, которая оказывает услугу – подбор автомобиля «под ключ»

Напишите или позвоните в компанию, сообщите свои пожелания по автомобилю.

Вас проконсультируют по реальным рыночным ценам на желаемый автомобиль. После выяснения всех подробностей и нюансов начнут процесс подбора автомобиля для вас.

Вам будут сообщать обо всех проработанных и осмотренных вариантах и порекомендуют лучший вариант.

Вам останется только приехать на финальную встречу, осмотреть автомобиль вживую и подписать договор купли-продажи.

В чем достоинства и недостатки всех перечисленных вариантов? Какой способ наиболее выгоден для покупателя?

Самостоятельный выбор

Достоинства:

вы на 100% погружены в процесс поиска.

Недостатки:

Вам нужно проработать множество вариантов объявлений, созваниваться с продавцами и осмотреть не один авто которые находятся в разных районах или городах. Все это отнимет все ваше свободное время;

Вы можете не распознать мошенническую схему, можете ошибиться в оценке юридического и технического состояния автомобиля;

В городе, где вы проживаете, нет достаточного выбора автомобилей по вашим пожеланиям;

Вы не знаете как правильно и без риска провести сделку купли-продажи.;

Автосалон

Достоинства:

быстрое решение по покупке автомобиля, возможность получения кредита.

Недостатки:

очень много салонов-мошенников, велика вероятность попасть в неприятную историю

покупка автомобиля с юридическими проблемами

покупка автомобиля с техническими проблемами

покупка по цене выше рыночной

выбор ограничен автомобилями в продаже в салоне

Компания по подбору автомобиля

Достоинства:

Экономия вашего времени

покупка лучшего автомобиля на рынке по вашим пожеланиям

юридическая проверка автомобиля

техническая проверка автомобиля

самый широкий выбор вариантов, не ограничены ни рамками автосалона, либо вашим городом.

Грамотный торг при покупке автомобиля, который покрывает в 90% расходы на оплату услуги подбора автомобиля.

Правильное и безопасное проведение сделки купли-продажи.

Ежедневные отчеты о процессе подбора.

Недостатки:

Требуется предоплата перед началом подбора.

Чем занимаетесь вы? Каждый создатель что-то создает или оказывает услугу для потребителя. В чем заключается ваша услуга?

Автомобильное Бюро «Лучше звоните Броневому» предлагает комплексное решение при покупке автомобиля – подбор автомобиля «под ключ».

Мы становимся вашим доверенным лицом и ищем автомобиль персонально для вас из всего разнообразия автомобилей в продаже.

Результатом нашей услуги является найденный и приобретенный вами лучший автомобиль из возможных на рынке в вашем бюджете.

Мы дарим вам самый дорогой ресурс — время, которое вы бы потратили на самостоятельный поиск автомобиля.

Один из читателей рассказал о своем опыте поиска автомашины:

«автомобиль искал сам, прочитал массу информации, просмотрел видеоролики, десятки автомашин, перенял все речевые обороты перекупов в разговоре… Итог: прекрасный автомобиль! Пробег: 44000. км, владелица пожилая женщина, ТО у офицалов и вовремя, документы чисты, все квитанции и чеки. Не автомобиль, а мечта подборщика автомобилей. А что было в реальности?

Я нашел хороший автомобиль. За за 3 недели. Истратил при этом очень много времени, сил и нервов: ежевечерне дома, просмотры авто, в рабочее время мониторинг предложений, суббота и воскресенье – выездные просмотры. Первые дни осмотры машин интересны – это новизна ситуации! Вот потом это становится тяжело… Приходится общаться с обманщиками! Появляется усталость, в большей степени психологическая и тогда ты опускаешь руки и готов брать уже не то, что ты искал и далеко не лучший вариант. Ты просто уже так затрахался, что даже ожидаемая радость от покупки уходит на второй план. Я итоге я решил: в следующий раз первые осмотры сделаю сам. Потому что это мне интересно. На этом все. Дальше важен результат, а не впечатления, поэтому эту задачу я передам профессионалу – подборщику. Тайминг моих поисков: в будни 3-4 дня. После работы осмотр по несколько часов (туда, осмотр, дорога обратно)… То есть девять часов в рабочий день!! ДЕВЯТЬ! В два выходных по пять-семь часов на осмотр нескольких предложений. Суммируем: ушло минимально шестьдесят часов личного времени ВСЕГО за три недели – это меньше месяца»!

Давайте продолжим считать:

Затратил: 60 часов времени – 7,5 рабочих дней.

Рабочий месяц: 21 рабочий день.

Следовательно я потратил: 36% рабочего времени. И если из условной зарплаты в 100 000 руб., то самостоятельный выбор обошелся мне в 36 000 рублей!

Как вам?

А сколько тогда ваше время будет стоить, если вы ищите автомобиль?

Что такое подбор автомобиля?

Подбор автомобиля – комплексная услуга, включающая в себя:

консультации по выбору лучшей модели персонально для вас

мониторинг объявлений автомобилей в продаже по вашим критериям

прозвон объявлений и отсев неподходящих вариантов

осмотры автомобилей и проверка технического состояния автомобилей

юридическая проверка автомобилей

подробные отчеты с фотографиями по осмотренным вариантам

безопасное сопровождение сделки купли-продажи

В чем заключается ваша технология?

Нам важно наше честное имя.

Мы ищем автомобиль, как если бы хотели купить его себе.

Услуга состоит из:

фильтрации объявлений в интернете (рассматриваем только благонадежных продавцов из официальных дилеров и частных лиц),

обзвона с целью выяснения истории автомобиля и его текущего состояния,

проверки автомобиля по различным базам на соответствие рассказанного и требований клиента

выездного осмотра автомобиля с применением специального инструмента

подробного технического отчета с фотографиями и рекомендациями

сопровождение сделки по покупке рекомендованного автомобиля

Каких клиентов у вас больше и почему?

Нашими клиентами являются частные лица со всех регионов России и стран Таможенного Союза. Нашими услугами пользовались клиенты от Бреста до Петропавловска-Камчатского, от Мурманска до Алма-Аты.

Условно их можно разделить на две группы:

Люди, которые ценят свое время. Люди, которые не являются технически подкованными и для которых автомобиль средство передвижения.

Высокий процент повторных обращений и пришедших клиентов по рекомендации. Часто обращаются клиенты, которые ранее продавали свой автомобиль, а мы приезжали к ним во время подбора автомобиля для своих клиентов. Им понравился какой скрупулезный осмотр мы делали и после этого принимали решение обратиться к нам.

Немного цифр о нас:

С 2015 года, когда мы стали профессионально заниматься подбором, мы сделали:

более 300 подобранных автомобилей,

более 1000 осмотренных автомобилей,

более 1000 отчетов по осмотрам,

более 20 000 фотографий с осмотров,

более 10 000 звонков продавцам,

более 50 000 рассмотренных объявлений,

более 10 млн. рублей сэкономленных денег в результате торга.



