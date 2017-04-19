Где купить автомобиль?
39

Где купить автомобиль?
Апрель 19 09:02 2017

Как и где сегодня покупают автомобиль?

Самостоятельно

Для того чтобы вы могли купить успешно автомобиль, который будет вам служить верой и правдой, и не принесет никаких сюрпризов рекомендую вам сделать следующее:

  • Первое, надо приготовиться к тому, что это серьезная работа и быть готовым выделить на это достаточно времени.
  • Второе, определиться с маркой автомобиля. Многие при поиске автомобиля не могут сфокусироваться и смотрят все, что попадает под бюджет, выделенный на автомобиль. Без фокуса высока вероятность того, что вы купите первый попавшийся автомобиль, не взвесив все «за» и «против» и не сравнив его с такими же авто в продаже.
  • Третье, сделайте на автомобильных сайтах объявлений подборку автомобилей в продаже выбранной модели в заданном бюджете и начинайте внимательно просматривать объявления, откладывая понравившиеся варианты.
  • Четвертое, связывайтесь с продавцами, чтобы узнать побольше о продаваемом автомобиле и договаривайтесь о встрече, на которой вы сможете осмотреть автомобиль.
  • Пятое, осмотрите несколько вариантов, выберите лучший и отвезите его на диагностику на автосервис.
  • Шестое, по результатам диагностики в зависимости от вердикта либо откажитесь от варианта и продолжайте поиск дальше, либо торгуйтесь по стоимости, учитывая выявленные недостатки.
  • Седьмое, подготовьте самостоятельно договор купли-продажи или обратитесь к агентам, которых можно найти у любого регистрационного отделения ГИБДД. Заполните договор, передайте деньги, получите автомобиль, комплект ключей, ПТС, СТС.

Вас можно поздравить, вы стали собственником автомобиля! Не забудьте оформить полис ОСАГО и в течение 10 дней зарегистрировать авто в ГИБДД.Купить автомобиль с пробегом или новый?

Обратиться в любой автосалон торгующий автомобилями

Приезжайте в автосалон, выскажите менеджеру все пожелания по тому, какой авто вы хотите купить и выбирайте из предложенных вариантов.

Обратиться в компанию, которая оказывает услугу – подбор автомобиля «под ключ»

Напишите или позвоните в компанию, сообщите свои пожелания по автомобилю.

Вас проконсультируют по реальным рыночным ценам на желаемый автомобиль. После выяснения всех подробностей и нюансов начнут процесс подбора автомобиля для вас.

Вам будут сообщать обо всех проработанных и осмотренных вариантах и порекомендуют лучший вариант.

Вам останется только приехать на финальную встречу, осмотреть автомобиль вживую и подписать договор купли-продажи.

В чем достоинства и недостатки всех перечисленных вариантов? Какой способ наиболее выгоден для покупателя?

Самостоятельный выбор

Достоинства:

  • вы на 100% погружены в процесс поиска.

Недостатки:

  • Вам нужно проработать множество вариантов объявлений, созваниваться с продавцами и осмотреть не один авто которые находятся в разных районах или городах. Все это отнимет все ваше свободное время;
  • Вы можете не распознать мошенническую схему, можете ошибиться в оценке юридического и технического состояния автомобиля;
  • В городе, где вы проживаете, нет достаточного выбора автомобилей по вашим пожеланиям;
  • Вы не знаете как правильно и без риска провести сделку купли-продажи.;

Автосалон

Достоинства:

  • быстрое решение по покупке автомобиля, возможность получения кредита.

Недостатки:

  • очень много салонов-мошенников, велика вероятность попасть в неприятную историю
  • покупка автомобиля с юридическими проблемами
  • покупка автомобиля с техническими проблемами
  • покупка по цене выше рыночной
  • выбор ограничен автомобилями в продаже в салоне

Компания по подбору автомобиля

Достоинства:

  • Экономия вашего времени
  • покупка лучшего автомобиля на рынке по вашим пожеланиям
  • юридическая проверка автомобиля
  • техническая проверка автомобиля
  • самый широкий выбор вариантов, не ограничены ни рамками автосалона, либо вашим городом.
  • Грамотный торг при покупке автомобиля, который покрывает в 90% расходы на оплату услуги подбора автомобиля.
  • Правильное и безопасное проведение сделки купли-продажи.
  • Ежедневные отчеты о процессе подбора.

Недостатки:

  • Требуется предоплата перед началом подбора.

Сергей Броневой

Чем занимаетесь вы? Каждый создатель что-то создает или оказывает услугу для потребителя. В чем заключается ваша услуга?

Автомобильное Бюро «Лучше звоните Броневому» предлагает комплексное решение при покупке автомобиля – подбор автомобиля «под ключ».

Мы становимся вашим доверенным лицом и ищем автомобиль персонально для вас из всего разнообразия автомобилей в продаже.

Результатом нашей услуги является найденный и приобретенный вами лучший автомобиль из возможных на рынке в вашем бюджете.

Мы дарим вам самый дорогой ресурс — время, которое вы бы потратили на самостоятельный поиск автомобиля.

Один из читателей рассказал о своем опыте поиска автомашины:

«автомобиль искал сам, прочитал массу информации, просмотрел видеоролики, десятки автомашин, перенял все речевые обороты перекупов в разговоре…

Итог: прекрасный автомобиль! Пробег: 44000. км, владелица пожилая женщина, ТО у офицалов и вовремя, документы чисты, все квитанции и чеки. Не автомобиль, а мечта подборщика автомобилей.

А что было в реальности?

Я нашел хороший автомобиль. За за 3 недели. Истратил при этом очень много времени, сил и нервов: ежевечерне дома, просмотры авто, в рабочее время мониторинг предложений, суббота и воскресенье – выездные просмотры.

Первые дни осмотры машин интересны – это новизна ситуации! Вот потом это становится тяжело… Приходится общаться с обманщиками!

Появляется усталость, в большей степени психологическая и тогда ты опускаешь руки и готов брать уже не то, что ты искал и далеко не лучший вариант. Ты просто уже так затрахался, что даже ожидаемая радость от покупки уходит на второй план.

Я итоге я решил: в следующий раз первые осмотры сделаю сам. Потому что это мне интересно. На этом все. Дальше важен результат, а не впечатления, поэтому эту задачу я передам профессионалу – подборщику.

Тайминг моих поисков: в будни 3-4 дня. После работы осмотр по несколько часов (туда, осмотр, дорога обратно)… То есть девять часов в рабочий день!! ДЕВЯТЬ!

В два выходных по пять-семь часов на осмотр нескольких предложений. Суммируем: ушло минимально шестьдесят часов личного времени ВСЕГО за три недели – это меньше месяца»!

Давайте продолжим считать:

Затратил: 60 часов времени – 7,5 рабочих дней.

Рабочий месяц: 21 рабочий день.

Следовательно я потратил: 36% рабочего времени. И если из условной зарплаты в 100 000 руб., то самостоятельный выбор обошелся мне в 36 000 рублей!

Как вам?

А сколько тогда ваше время будет стоить, если вы ищите автомобиль?

Что такое подбор автомобиля?

Подбор автомобиля – комплексная услуга, включающая в себя:

  • консультации по выбору лучшей модели персонально для вас
  • мониторинг объявлений автомобилей в продаже по вашим критериям
  • прозвон объявлений и отсев неподходящих вариантов
  • осмотры автомобилей и проверка технического состояния автомобилей
  • юридическая проверка автомобилей
  • подробные отчеты с фотографиями по осмотренным вариантам
  • безопасное сопровождение сделки купли-продажи

В чем заключается ваша технология?

Нам важно наше честное имя.

Мы ищем автомобиль, как если бы хотели купить его себе.

Услуга состоит из:

  • фильтрации объявлений в интернете (рассматриваем только благонадежных продавцов из официальных дилеров и частных лиц),
  • обзвона с целью выяснения истории автомобиля и его текущего состояния,
  • проверки автомобиля по различным базам на соответствие рассказанного и требований клиента
  • выездного осмотра автомобиля с применением специального инструмента
  • подробного технического отчета с фотографиями и рекомендациями
  • сопровождение сделки по покупке рекомендованного автомобиля

Каких клиентов у вас больше и почему?

Нашими клиентами являются частные лица со всех регионов России и стран Таможенного Союза. Нашими услугами пользовались клиенты от Бреста до Петропавловска-Камчатского, от Мурманска до Алма-Аты.

Условно их можно разделить на две группы:

  1. Люди, которые ценят свое время.
  2. Люди, которые не являются технически подкованными и для которых автомобиль средство передвижения.

Высокий процент повторных обращений и пришедших клиентов по рекомендации. Часто обращаются клиенты, которые ранее продавали свой автомобиль, а мы приезжали к ним во время подбора автомобиля для своих клиентов. Им понравился какой скрупулезный осмотр мы делали и после этого принимали решение обратиться к нам.

Немного цифр о нас:

С 2015 года, когда мы стали профессионально заниматься подбором, мы сделали:

более 300 подобранных автомобилей,

более 1000 осмотренных автомобилей,

более 1000 отчетов по осмотрам,

более 20 000 фотографий с осмотров,

более 10 000 звонков продавцам,

более 50 000 рассмотренных объявлений,

более 10 млн. рублей сэкономленных денег в результате торга.


На тему:
  Article "tagged" as:
Автосалонподбор автомобиляпокупка автомобиля
  Категории:
Как это сделано?Партнерыслайдер
больше статей

Автор

Сергей Броневой
Сергей Броневой

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Грузовики Scania на сутки превратились в часы

Грузовики Scania на сутки превратились в часы 0

Honda показала новый хетчбек Gienia

Honda показала новый хетчбек Gienia 4

Известна по непроизносимым именам таксистов

Известна по непроизносимым именам таксистов 2

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.