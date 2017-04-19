19 апреля АВТОВАЗ отмечает День выпуска первого автомобиля 27

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые автомобили ВАЗ 2101 – сегодня эта дата на АВТОВАЗе отмечается как День первого автомобиля.

За 47 лет автозавод выпустил почти 29 миллионов автомобилей более чем 40 моделей. Настоящими бестселлерами стали автомобили ВАЗ 2101 (выпущено почти 5 миллионов) и ВАЗ 2106 (выпущено более 4 миллионов). Почти 2,5-миллионым тиражом разошлась LADA 4х4 – первая полностью собственная разработка АВТОВАЗа. Этот автомобиль востребован и сегодня – он входит в ТОП-20 российского авторынка, выпускается в 4 модификациях, и является основой для коммерческого транспорта: пикапов, инкассаторских машин, транспорта для тяжелого бездорожья.

Первые автомобили отличались комфортом и динамикой. Современные LADA продолжают традицию марки, сочетая динамичный стиль и высокую оснащенность с присущей LADA высокой проходимостью и функциональностью. Сегодняшние лидеры роста продаж – это новые LADA Vesta и LADA XRAY. Седан Vesta занимает 3-ю строчку общероссийского рейтинга продаж, а кроссовер XRAY по итогам 1 квартала 2017 года вышел на 9 место.

День первого автомобиля – любимый корпоративный праздник. К этой дате приурочено награждение победителей конкурса «100 лучших работников», семейный спортивный праздник с легкоатлетическим забегом «Вазовская верста» на длину главного конвейера (1433 м) и традиционный субботник, во время которого на предприятии открыт вход для детей заводчан и для ветеранов АВТОВАЗа.



