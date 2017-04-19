19 апреля АВТОВАЗ отмечает День выпуска первого автомобиля

За 47 лет автозавод выпустил почти 29 миллионов автомобилей более чем 40 моделей. Настоящими бестселлерами стали автомобили ВАЗ 2101 (выпущено почти 5 миллионов) и ВАЗ 2106 (выпущено более 4 миллионов). Почти 2,5-миллионым тиражом разошлась LADA 4х4 – первая полностью собственная разработка АВТОВАЗа. Этот автомобиль востребован и сегодня – он входит в ТОП-20 российского авторынка, выпускается в 4 модификациях, и является основой для коммерческого транспорта: пикапов, инкассаторских машин, транспорта для тяжелого бездорожья.
Первые автомобили отличались комфортом и динамикой. Современные LADA продолжают традицию марки, сочетая динамичный стиль и высокую оснащенность с присущей LADA высокой проходимостью и функциональностью. Сегодняшние лидеры роста продаж – это новые LADA Vesta и LADA XRAY. Седан Vesta занимает 3-ю строчку общероссийского рейтинга продаж, а кроссовер XRAY по итогам 1 квартала 2017 года вышел на 9 место.
День первого автомобиля – любимый корпоративный праздник. К этой дате приурочено награждение победителей конкурса «100 лучших работников», семейный спортивный праздник с легкоатлетическим забегом «Вазовская верста» на длину главного конвейера (1433 м) и традиционный субботник, во время которого на предприятии открыт вход для детей заводчан и для ветеранов АВТОВАЗа.
amsrus.ru
Хорошее было авто, с итальянским двигателем даже.
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