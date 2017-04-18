Toyota снизила цены на оригинальные запасные части на 25%

Понижены цены на наиболее востребованные кузовные запчасти для популярных моделей Toyota российского производства: Camry и RAV4. Снижение максимальных цен перепродажи на эту группу запчастей составило 25 %.
В список деталей, доступных по новым ценам при обращении в официальные дилерские центры Тойота для проведения кузовного ремонта, вошли такие популярные позиции как двери, крылья, капот, панель крыши, передний и задний бамперы.
Пересмотр цен на кузовные детали стал вторым шагом по повышению привлекательности обслуживания автомобилей Toyota в официальной дилерской сети бренда. Ранее уже были объявлены специальные цены сразу на 83 наименования запасных частей, используемых для регламентного техобслуживания и проведения дополнительных работ. Так, например, привлекательные цены распространяются на оригинальные фильтры, тормозные колодки и диски, прокладки, приводные ремни и натяжители. Среднее снижение максимальной цены перепродажи составило 20%, причем на некоторые позиции цена уменьшилась вдвое. Полный список запасных частей доступен на официальном сайте бренда Toyota по ссылке.
Стратегия развития ООО «Тойота Мотор» на российском рынке – предлагать клиентам лучшие автомобили в сочетании с лучшим сервисом в лучшей дилерской сети. Снижение стоимости позволяет приобрести оригинальные запасные части высочайшего качества по более привлекательной и конкурентоспособной цене и гарантирует владельцу безопасность и беспроблемность эксплуатации автомобиля.
amsrus.ru
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