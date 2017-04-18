Старт продаж обновленного Haval H1 Blue Label
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Старт продаж обновленного Haval H1 Blue Label
Апрель 18 11:05 2017

Как сообщили в Haval, стоимость базовой версии авто в Китае составляет 59 900 юаней (около 492 000 рублей).

За топовый вариант придется заплатить 73 900 юаней (около 600 000 рублей). Разработчики машины отмечают, что она ориентирована на молодых автолюбителей, сообщает портал Pokatim.

Уже в самом доступном исполнении кроссовер оснащается системой стабилизации, панорамной крышей и современным мультимедийным комплексом с сенсорным экраном и голосовым управлением.

Автомобиль приводит в движение 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», генерирующий 106 л.с. В связке с ним могут работать шестискоростной «робот» и пятиступенчатая «механика». Привод – передний.

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AMSRUS
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