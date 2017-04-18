ŠKODA Junior Ice Hockey Cup 2017: юбилейный турнир 25

ŠKODA AUTO Россия в пятый юбилейный раз собирает юных хоккеистов со всей страны для участия в турнире ŠKODA Junior Ice Hockey Cup и приглашает всех желающих поддержать начинающих спортсменов в финальных играх.

Состязания пройдут с 21 по 23 апреля на арене «ВТБ Ледовый дворец». В торжественной церемонии открытия примет участие Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Знаменитые российские хоккеисты Алексей Яшин и Алексей Морозов проведут для юных зрителей бесплатные мастер-классы и поделятся секретами своего профессионализма. Помимо просмотра матчей гостей ждут хоккейные активности, розыгрыши сувениров и автограф-сессия от звезд большого спорта.

Пятый год подряд под девизом «Хоккей в каждом» ŠKODA AUTO Россия проводит собственный Детский турнир по хоккею с шайбой среди юниоров. Соревнования ŠKODA Junior Ice Hockey Cup объединяют юных спортсменов со всей России и нацелены на продвижение спорта среди молодежи и поддержание хоккейных традиций. С 2016 года это захватывающее состязание проходит при официальной поддержке Федерации хоккея России.

Ежегодный турнир полностью соответствует олимпийскому формату, а к участию привлекаются выдающиеся спортсмены мирового уровня. В этом году в качестве места проведения финального этапа соревнований была выбрана современная спортивная площадка «ВТБ Ледовый дворец», принимавшая в 2016 году матчи Чемпионата мира по хоккею в Москве. ŠKODA Junior Ice Hockey Cup – уникальная возможность для молодых хоккеистов показать свое мастерство на профессиональной арене и окунуться в атмосферу большого спорта. Получить пригласительный билет на мероприятие, чтобы лично поддержать спортсменов можно на сайте .

Для того чтобы попасть на финальные игры в Москве, команды по всей России провели десятки матчей в рамках региональных соревнований, по итогам которых определилась восьмерка лучших – «Витязь» (Подольск), «Локомотив» (Ярославль), «Нефтяник» (Альметьевск), «Питер» (Санкт-Петербург), «Русь» (Москва), «Северная звезда» (Москва), «Торос» (Нефтекамск), «Штурм» (Новосибирская область, р.п. Чик). По регламенту турнира команды проведут по три матча в рамках группового этапа (две группы по 4 команды), по итогам которого две лучших встретятся в финале.

ŠKODA AUTO Россия приглашает всех болельщиков хоккея поддержать юных спортсменов и посмотреть на захватывающие матчи. По окончании соревнований знаменитые хоккеисты, чемпионы мира Алексей Яшин и Алексей Морозов проведут мастер-классы на льду. У зрителей и участников турнира будет возможность взять автограф и сфотографироваться со звездами большого спорта.

Философия хоккея, а также командный дух игры и ее активный характер как нельзя лучше соответствуют идеологии бренда ŠKODA. С 1992 года компания выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF, а с 2010 года – официальным спонсором ФХР и партнером Национальной сборной России по хоккею.



