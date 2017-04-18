Первые сервисные центры новой сети Ford Quick Lane 46

Компания Ford Sollers объявляет об открытии первых сервисных центров новой сети Ford Quick Lane в России в г. Коломна (Московская обл.) и г. Балаково (Саратовская обл.).

Ford Quick Lane – уникальная для России сеть сервисных центров, которая осуществляет негарантийное обслуживание и продажу оригинальных запасных частей для автомобилей Ford.

Владельцы автомобилей Ford смогут воспользоваться услугами сервисных центров, авторизованных по стандартам компании, а также получить оригинальные запчасти и услуги сервиса в соответствии со своими ожиданиями по доверию, качеству, удобству расположения и цене.

Все сервисные центры Ford Quick Lane имеют полноценный доступ ко всем информационным системам и приложениям Ford, включая электронную сервисную книжку, что особенно актуально для владельцев постгарантийных автомобилей, желающих вести сервисную историю своего автомобиля.

Персонал сервисных центров проходит обязательное обучение и аттестацию, что гарантирует высокую квалификацию, необходимую для осуществления качественного технического обслуживания автомобилей Ford.

«Мы возлагаем большие надежды на открывшиеся сервисные центры Ford Quick Lane и на проект в целом. Сеть сервисных центров Ford Quick Lane позволит предоставить качественный и удобный сервис клиентам Ford в регионах и поможет улучшить показатели лояльности для владельцев постгарантийных автомобилей», — прокомментировал Тимофей Яновский, директор по послепродажному обслуживанию Ford Sollers.



