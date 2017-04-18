Hyundai испытывает предсерийный i30 21

Практически готовый к запуску в серию автомобиль i30 N, первая модель спортивного суббренда N от Hyundai, выступил в гонке на выносливость Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring (VLN).

Инженеры Hyundai Motor из Намъянга (Южная Корея) и европейских научно-исследовательских центров компании улучшили ходовые характеристики автомобиля перед мировой премьерой, которая состоится позже в этом году.

Гонка на выносливость на знаменитой «Северной петле» Нюрбургринга в Германии стала отличным нагрузочным тестом для i30 N, технические характеристики которого очень близки к будущей серийной версии. Автомобили соревновались с моделями других производителей, которые подвергаются серьезным модификациям, чтобы справляться со сложностями гонки VLN.

Альберт Бирманн (Albert Biermann), глава отдела испытаний и спортивных разработок Hyundai Motor, отметил: «Мы хотим, чтобы наш спортивный бренд активно участвовал в автогонках, поэтому нам важно, что мы выступили здесь с минимальными модификациями автомобиля. Именно здесь, на Нюрбургринге, разрабатывалось шасси для i30 N и проходили основные ходовые испытания модели».

Оба автомобиля, выставленных Hyundai Motor на гонку, были оснащены 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом и шестиступенчатой механической коробкой передач — точно такая же связка будет использоваться и в серийном i30 N. В ходе гонки инженеры Hyundai Motor определили области для дальнейшего совершенствования и улучшения ходовых качеств автомобиля.

Hyundai Motor владеет на Нюрбургринге собственным испытательным центром площадью 3600 м2, которым управляет Европейский технический центр компании. «Северная петля» Нюрбургринга состоит из 73 поворотов, а также специальных участков с уклонами до 17% и разностью высот почти в 300 метров, такие условия позволяют проводить самые жесткие испытания.



