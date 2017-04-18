Cayenne станет легче на 100 кг
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Cayenne станет легче на 100 кг
Апрель 18 12:00 2017

Третья генерация премиального внедорожника Porsche Cayenne, премьера которой состоится в 2018 году, станет легче актуальной модели на 100 килограммов.

Отмечается, что обновленный Porsche Cayenne сможет побороться за звание самого быстрого внедорожника в мире.

Как сообщается на страницах автомобильного издание Auto Express, новый Porsche Cayenne будет построен на базе модульной платформы MLB Evo, которая уже легла в основу Audi Q7 и Bentley Bentayga. Примечательно, что аналогичное шасси будет использовано в обновленном Volkswagen Touareg и внедорожнике Lamborghini Urus, которые только готовятся к премьере.Porsche Cayenne 2018

Что касается внешности, то новый Porsche Cayenne получит некоторые сходства с компактным кроссовером Porsche Macan, но общая стилистика новинки останется прежней. В салоне Porsche Cayenne новой генерации появится полностью цифровая приборная панель, выполненная в стилистике нового Porsche Panamera.

Ожидается, что новый Porsche Cayenne позаимствует у Panamera не только дизайн салона, но и моторную линейку. Речь идёт о 2,9-литровом битурбированном моторе V6 мощностью в 440 лошадиных сил, а также о 550-сильном 4,0-литровом V8. Вольфганг Хатч, глава отдела разработок Porsche, ранее сообщал, что новый Porsche Cayenne станет самым быстрым серийным внедорожников в мире. На сегодняшний день это звание принадлежит «заряженному» Jeep Grand Cherokee Trackhawk, который имеет максимальную скорость в 300 км/ч и способен разогнаться до первой «сотни» за 3,5 секунды.

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