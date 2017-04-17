Знак Шипы на всю дверь багажника 409

Житель Краснотурьинска наклеил на авто огромный знак «Шипы»

На всей поверхности задней части авто размещен знак «Шипы». Такой знак с 1 апреля является обязательным для всех автолюбителей, машины которых снабжены шипами, но, пожалуй, впервые о наличии шипов извещают столь радикальным образом.

Я не знаю, зачем это сделано, – говорит Андрей Клинк, начальник отделения ГИБДД. – Наверное, кому-то хочется выделиться, вызвать улыбку. Штрафовать за такой знак мы не имеем права – надпись никого не оскорбляет, она не матерная и размещена на заднем стекле, а не на переднем – это не мешает водителю управлять авто. Нас она, как сотрудников ГИБДД, не задевает.

«Лада Калина», фото которой моментально стало популярным в социальных сетях, принадлежит 30-летнему Александру, работающему в охранной сфере. По словам мужчины, облик машины он решил поменять, когда «делать было нечего, дело было вечером».

– Я позвонил в типографию и узнал, сколько будет стоит изготовление баннера метр на метр, – говорит автолюбитель. – В общем, заказал за 350 рублей. Сделали.

По словам мужчины, речи о том, чтобы потроллить законодательство, не идет.

– Это не политическая акция, – отмечает Александр. – Но, если честно, я не понимаю, зачем на все машины с шипами вешать знак «Шипы». В автошколе мне инструктор говорил, что такой знак вешается только на заднеприводные машины, чтобы едущие сзади авто были предупреждены – из-за пробуксовки колес шипы могут отскочить в их авто. Зачем вешать такой знак на переднеприводные машины – я не знаю.

Водитель отмечает: его уже останавливали сотрудники ГИБДД, но отпустили с миром, посмеявшись.



