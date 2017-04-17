Зайти в интернет и купить автомобиль? Теперь легко! 231

Что нового предлагает FAVORIT MOTORS?

В ноябре 2016 года Группа компаний FAVORIT MOTORS официально открыла первый в России online-магазин новых и автомобилей с пробегом. Онлайн-автосалон представляет собой виртуальный каталог автомобилей, в котором реализован удобный подбор машин по параметрам. Кроме того есть возможность сравнить понравившиеся машины детально. О технических особенностях и опыте владения разными машинами можно почитать в разделе с отзывами и статьями — на сайте собрана целая база полезной информации. Это один большой портал со всем необходимым для подбора и оплаты автомобиля в режиме онлайн.

Как принимаются платежи за автомобили в России? Что такое онлайн платеж, и чем он выгоднее?

Автомобиль можно приобрести прямо на сайте http://online.favorit-motors.ru, оплатив 100% его стоимости. Система принимает карты Visa, Мastercard, Maestro и МИР. В онлайн-магазине нет скрытых платежей — комиссию за денежный перевод ГК FAVORIT MOTORS берет на себя.

Машину можно зарезервировать на 14 дней, оплатив часть стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. В этот срок необходимо заплатить оставшуюся сумму за машину или оформить возврат денег, если клиент решил не делать покупку.

Можно приехать в ближайший автосалон сети FAVORIT MOTORS и на месте выбрать автомобиль своей мечты. Для этого есть специальные зоны с компьютерами и доступом к виртуальному каталогу.

Что произойдет после оплаты? Какой алгоритм дальнейших действий?

После полной оплаты автомобиля на сайте, клиент получает его в течение 3-х дней с момента завершения предпродажной подготовки. Предварительно с ним связывается менеджер FAVORIT MOTORS и обговаривает детали передачи автомобиля новому собственнику.

Можно получить оплаченную машину по указанному адресу в удобное время дня — доставка работает по Москве и Московской области (в течение 1 и 2-х дней соответственно).

Можно ли доверять платежам через интернет при покупке автомобиля на сайте FAVORIT MOTORS?

Все платежи проводятся через надежно защищенные соединения, а данные клиентов хранятся на стороне банков.

Есть ли преимущества покупки автомобилей в интернете перед «традиционным» вариантом?

Покупая автомобиль online, клиент получает на свой личный счет бонусы. Сколько баллов будет начислено, зависит от действующих в момент покупки акций, модели и комплектации автомобиля. Бонусы можно использовать сразу — для оплаты дополнительного оборудования и аксессуаров в момент формирования заказа на автомобиль. 1 бонусный балл = 1 рубль.

Оставшимися бонусными средствами можно воспользоваться при оплате сервисных услуг и кузовного ремонта в технических центрах ГК FAVORIT MOTORS. Стоимость автомобиля можно снижать, выбирая особые условия покупки. Почти у каждой машины в каталоге есть справочная информация — обзоры и отзывы реальных владельцев. Это дает возможность самому узнать о модели «из первых рук» и не зависеть от мнения менеджера.

Какое место на рынке занимает FAVORIT MOTORS?

FAVORIT MOTORS — группа компаний, работающая на автомобильном рынке России с 1994 года. Это официальный дилер более десятка автомобильных марок, известных во всем мире, и одна из самых крупных сетей автосалонов в столичном регионе. Стабильно высокие продажи подтверждены наградами российских представительств автоконцернов.

FAVORIT MOTORS не только продает машины, но и обслуживает их. Это качественный ремонт и сервис под контролем сертифицированных специалистов, прошедших обучение в центрах повышения квалификации импортеров.

Зачем система онлайн платежей компании FAVORIT MOTORS?

Система подбора, резервирования и покупки автомобилей — это удобно. Время сегодня — ценный ресурс. Его успешно конвертируют в дела, а тратить впустую считают непозволительной роскошью.

FAVORIT MOTORS сделал сервис, в котором можно подобрать и купить машину не выходя из дома — как в обычном онлайн-магазине.

При этом вы еще экономите, снижая цену специальными условиями покупки. Новый этап автомобильных продаж начался с FAVORIT MOTORS.



