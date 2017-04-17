Еще немного про Jaguar 71

«У этого Jaguar новая эталонная подвеска такая же, как у Alfa Romeo эталонная или этот вариант уже не требует еженедельной настройки? У меня была Alfa Romeo, так он проклял необходимость постоянно ездить в сервис из-за этой проблемы, хотя управлялся он сверххорошо».

Итальянцы очень любят экономить на материалах, на мелочах. Англичане избавлены от этой необходимости. Ратан Тата платит невероятно большое количество щедрой рукой разных денег в любой валюте. Поэтому англичане вышли на иной технологический уровень.

Единственное, что мне не понравилось, это то, как у них ШРУС сзади примыкает к редуктору. Подозреваю, что там будет через какое-то время течь, скорей всего масло оттуда при пробеге тысяч на 70-80 начнет появляться. Но пока этого не видно было. В остальном подвеска сделана очень грамотно.

Они боролись же с вибрацией, чтобы подвеска, с одной стороны, оставалась очень острой, четкой, потому что управляемость тем более по задним колесам чрезвычайно важна. При этом нужно было сохранить баланс между комфортом. Подвеска не адаптивная, обычная, нормальная, на нормальных амортизаторах, это не Bilstein, это Tenneco, который просто хороший амортизатор.

Когда возникает разговор в кулуарах о том, какую бы подвеску взяли, то инженеры всегда говорят: «Мы разработали несколько вариантов». У Jaguar то же самое: «Мы разработали вариант адаптивной подвески, обычной подвески». На вопрос, что бы взял себе, они говорят: «Конечно, обычную».

Адаптивная скорей для маркетинга. Она хорошо работает, требует некого привыкания и осмысления, но она не нужна.

Чем и хорош напиток Боржоми, в него, конечно, можно сироп капнуть — не то получится, но можно. А не надо ничего добавлять. То, какой он есть, из бутылки налил, пьешь — вот это и есть образец, это минеральная вода. Остальное — это различные варианты, подделка и так далее.

Двигатель у XE знаменитый 2-литровый дизельный Ingenium, который форсируется в Европе 136 лошадиных сил или 180, к нам идет только 180, 8-ступенчатый Zahnrad Fabrik коробка автомат. При этом едет он не как XF.

XF моментально отзывается, а здесь есть такая легкая заминка, она пропадает в режиме «Спорт», но по езде этой машине попытались добавить достоинства. Чтобы ты не срывался, как пацан, как, собственно, и требуется на этой машине, тем более она у меня была очень наглого красного цвета. А чтобы так достойно своим парчовым оттенком с эффектом Доплера аккуратно взмыл и исчез, кто учил физику, помнит, что эффект Доплера качается только красного цвета. В данном случае хлебнул не столько управляемости, сколько разгонной динамики.

По Land Rover очень интересное замечание, поскольку фирма-то одна теперь уже:

«У моей жены Evoque дизель, максимальная комплектация, 5 лет. Все отговаривали и ругали выбор. Сегодня могу констатировать, что проблем не было и нет. Повезло, наверно. Рисковали? Несомненно. Дилер в Воронеже. Смотрим авто на замену — ничего найти не можем. Наверно оставим, пробег 60 тысяч», — конечно, оставить.

Этот переход как раз начался с Freelander. Вторым по качеству подтянули Evoque и дальше все новые модели пошли с другими партнерами, другими технологиями. Конечно, вершина этих технологий и этого партнерства — новый завод, который построили англичане, на котором они делают на платформе F-Pace и XF и XE.

Примечательно, что вы помните биографию Сан Саныча: «Сан Саныч пел дифирамбы к Jaguar и, к сожалению, покинул «Эхо». Будьте, пожалуйста, аккуратны».

У Сан Саныча был свой XF, но у него была V-образная дизельная шестерка еще знаменитая штуковина Peugeot, которая прекрасно на себе таскает половину Европы и на тот момент практически все дизельные Discovery.

А здесь уже стоит другой двигатель, тот самый знаменитый Ingenium, у которого центр цилиндра смещен относительно продольной оси коленвала на 12 миллиметров. Представьте, заложенный специально якобы дисбаланс, на самом деле — это попытка побороться с излишним трением. Гениально все, гениальность в деталях.

«Известна ли история названия Jaguar? Ведь этот упитанный зверь совсем не бегает, а охотится сидя в засаде в ветвях».

История названия, мягко говоря, совсем проста. Это была модель коляски, потом она стала названием автомобиля.

Кстати, там еще после войны впутались две буквы «SS», но англичане очень плохо относились к немцам, поэтому после 1945 года убрали все лишнее, оставили только «Jaguar», перешли полностью на автомобили. С тех пор делают такие уже наконец-то по-настоящему эталонные.

По Jaguar предыдущих поколений 70-80-х годов, когда открылся железный занавес и мы ломанулись туда подбирать всякие Volkswagen, соблазнительной покупкой был как раз Jaguar. Он стоял на всех дилерских площадках, его можно было взять за 7 тысяч немецких марок.

У него была либо V-образная восьмерка, либо 12-цилиндровый мотор с тремя карбюраторами. Если два синхронизировать не получалось ни у кого, то три на планете Земля могли делать только на заводе. Синхронизировать три карбюратора в этом автомобиле было совершенно невозможно.

Слушатель: Сергей, это Виктор Константинович. У меня Audi Q5, история очень долгая. В 2009 году я ее брал в Audi на Ленинградском шоссе, только доехал до кольцевой — отказала ленточка. Потом проблема за проблемой. День проездишь — литр масла отливает. Так мучился, пока гарантия кончилась и 200 тысяч наездил. Потом по гарантии мне заменили двигатель. Проездил я около 100 тысяч сейчас постоянно то тухнет, то загорается чек.

Сергей Асланян: У вас полная история болезни автомобиля. Двигатель скорей всего 2-литровый TFSI, он с масложором. Причем если этот масложор проспать, то его клинит, после чего либо по гарантии меняют, либо нет. Эта проблема неискоренима.

Фирма Audi и концерн Volkswagen пошли на то, чтобы переделать этот мотор полностью. Но после 2012 года он стал безопасен. Все то, что было выпущено до — это страдание владельца, оплаченное самим владельцем.

Слушатель: Понятно, но чек горит, то тухнет, то загорается. Что можно сделать?

С. Асланян: Поскольку вы проторили дорожку к официальному дилеру, то у него ответ, поскольку коды ошибок нужно считывать и смотреть, к чему это имеет отношение. Ведь там вариантов очень много. Двигатель себя уже плохо показал давно, с тех пор он вряд ли стал лучше и приобрел хорошие манеры. Поэтому измываться над вами он будет еще долго.

Либо вы едете к тому дяде Васе, который знает эти коды ошибок и может вам предложить какую-то альтернативу.

Слушатель: Дядя Вася предлагает поставить какую-то и отключить его.

С. Асланян: Отключить кого?

Слушатель: Чтобы чек не горел. Я так понимаю катализатор.

С. Асланян: То есть у вас уже есть некие предположения, что возможно это катализатор.

Слушатель: Нет, это не катализатор. Если бы катализатор, то было бы все окей.

С. Асланян: Вам нужно выбрать одного доктора. Либо вы у дяди Васи и его рекомендации принимаете на веру, либо перепроверяете диагностику у дяди Пети и слушаете, что он скажет вам. Тем более замена катализатора у вас вызывает сомнения. То есть диагностика этого доктора тоже вызывает сомнения.

Если хотите, я вам шепну адресок своего дяди Васи. Он обычно не разочаровывает. У вас будет шанс, по крайней мере, получить еще одну альтернативную точку зрения, которая возможно добротно скажется на здоровье вашего автомомбиля.

Мне напоминают косвенно разговор о хорошей музыке, который уместен в том числе по отношению к Jaguar.

У Jaguar в последней генерации стоит система Meridian. Наверно, это одна из лучших на сегодняшний день автомобильных акустических систем. Она спорит с системой Volvo, но Volvo в принципе настраивает акустику в своих автомобилях под концертный зал.

Jaguar идет тем же путем, раскрывает совершенно удивительно звучание давно известных групп и альбомов. Я на Jaguar люблю в том числе послушать хорошую музыку, поэтому иногда еду в никуда просто для того, чтобы в Jaguar по-новой воспринять все то, что мне было известно давно.

Я даже не подозревал, что, например, у Gamma Ray настолько классная музыка. Думал, что неплохие ребята. И Sabaton внутри Jaguar звучит совершенно по-другому. Это очень высокий уровень воспроизводства заведомо хорошего звука.

А навигационная система у Jaguar, ну, немцы по ней точно не доберутся, если будут пытаться найти Кремль, погибнут где-нибудь под Березиной, туда им и дорога. Эта особенность Jaguar мной до сих пор не разгадана. Зато я с музыкальной шкатулкой разобрался, мне достаточно того, как они звучат.

Через какое-то время возьму Volvo на тест, музыка та же посмотрю, сравню, кто из них лучше звучит. Возможно, что выяснится, насколько они близки друг к другу.

И Volvo хорошо работает над тем, чтобы пахло приятно, на ощупь было здорово и звучало хорошо. И Jaguar в этом отношении уже молодец. Там же дизайнерское все, акустика классная, эргономика замечательная, материалы какие надо — все это с тонким, приятным ароматом, добавляющим понимание того, что не зря я заплатил эти деньги. Тем более на полном приводе да под подходящую музыку.

Причем дизель укутан несколькими слоями шумоизоляции еще там под капотом, у него даже под декоративной пластиковой крышкой здоровенный кусок специального шумопоглощающего прорезиненного материала.

«Виктору Константиновичу привет большой! Я 23-летний водитель Tiguan, у меня такая же поганая проблема, у дилера ничего подсказать не смогли. Теперь в поисках своего нормального дяди Васи», — да, эти знаменитые 2-литровые двигатели с масложором.

Прелесть в том, что у них щупа не было, поэтому определить уровень было невозможно. Просто у тебя вспыхивает желтая лампочка или подсказка, как у Audi: «Езжайте к дилеру, долейте масло». Ты не успеваешь это сделать, в попытке достигнуть дилера клинит мотор, ты ж не знаешь, какой у тебя уровень.

И узнать уровень невозможно, поскольку этот масложор непонятен в динамике, ты ехал, ехал с утра, а к вечеру приехал на капремонт. И капремонт не гарантийный, машина же тебя предупредила, поэтому нужно было тут же встать на обочине и на эвакуаторе поехать.

Слушатель: Жена сильно запала на Peugeot RCZ, соответственно, б/у, новых уже не продают. Есть по нему какие-то отзывы? В интернете очень мало информации. И по машинке в целом? Двигатель 1.6, 156 лошадей, автомат. Это не тот знаменитый двигатель, который ставили на Mini, с которым большие проблемы были?

С. Асланян: Тот самый, какой еще у Peugeot может быть? Тот самый, который в отместку за Вторую мировую войну немцы подкинули французам. Вспомните, де Голль тоже подписывал пакт с французской стороны. Мы, англичане, немцы и американцы, немцы подписали этот документ.

Французы с тех пор неотомщены, пожалуйста, вам этот мотор. Он получил все награды, какие только можно, считается одним из лучших на планете. У нас он тогда жил 15 тысяч километров до капремонта, потом 25 и так далее.

Машина 2012 года. Вероятность того, что к этому мотору не будет претензий невелика. К коробке 6-ступенчатому Aisin вопросов, нареканий точно не будет.

По двигателю нужно смотреть, потому что он нуждался в хорошем французском масле. Вы должны были постоянно из Франции привозить баночку, вряд ли это делал предыдущий владелец. Менять нужно было его желательно каждые 5 тысяч, ну, каждые 7.

Но если по какой-то причине с этим мотором все было хорошо, его не запороли, сама по себе машина эталонная. Французы — это, наверно, последние мастера делать из простейших подвесок шедевр. Сзади у RCZ обычная балка, тем не менее она работает точно так же, как многорычажка, как знаменитые 405, 406 на торсионах.

405 по управляемости была эталоном на планете Земля и 306 на этих же торсионах, они на сегодняшний день утрачены, как автомобиль, и 306 и 406 не купишь. И воспроизведены в подвеске 3008 и RCZ. Казалось бы, простейшими элементами. Только французы такое умеют делать.

Ваша жена, получив подобный автомобиль, с одной стороны, конечно, может вам принести ключи и сказать: «Что-то она, кажется, не завелась». А с другой стороны, вы будете точно знать, что она прекрасно справится даже если вдруг перебрала на входе в поворот. Понятно, что было нужно проходить на 40, она прошла на 220 и никаких абсолютно претензий.

Слушатель: Хорошо, тогда там есть еще один двигатель 200 лошадей, если я не ошибаюсь. Не проще ли переплатить на этом этапе, а потом меньше мучений?

С. Асланян: На сколько я помню, это был дизельный мотор.

Слушатель: Нет, по-моему бензин все-таки.

С. Асланян: Значит, уже начинаю забывать. Про этот мотор не знаю. Те, которые мне доводилось трогать, видеть, ездить на них, они были с 1.6. 200 лошадей французы могли… у них на всю Францию подобный мотор был один и это была V-обазная шестерка, на RCZ его не ставили. До такой степени форсировки 2.2 они никогда не догоняли, хотя, кто его знает, могли себе такое позволить. База у них была 1.6, не знаю, что у них там…

Слушатель: Хорошо, то есть 1.6 категорически не рекомендуется, будет дорого ремонтировать?

С. Асланян: Смотрите, по нашему топливу этот двигатель показал, что он не состоятелен. Но они же не все умерли. Ведь и от боярышника не все умерли.

Здесь нужна диагностика. Если есть возможность заглянуть даже визуально и волоконной оптикой глянуть туда, нагар на клапанах, какое зеркало цилиндра, то вы получите некий ответ, насколько этот мотор в хорошем состоянии.

Компрессию вы замерите, а даже не знаете, как клапан открывается, ничто вам это не подскажет. А это очень важно, потому что начинается все с проблем масляного голодания, отложения шлаков. Сначала нагар на клапанах, потом клапаны перестают открываться, закрываться, дальше в мотор приходит Третья мировая война.

Слушатель: Ясно, а сама машина понравится?

С. Асланян: Сама машина великолепная. Она двухместная, у нее хитрая крыша, как лобик у слоненка, с двумя полушариями, что дизайнерски экстравагантно, но не всем привычно. Но она замечательная.

RCZ — это маленькая, злая, гоночная машина, которую у нас в стране, как полагается Peugeot, она не смогла представить рынку.

Peugeot великолепно проигрывает все бои на русской территории, начиная с 1812 года.

С тех пор они наш рынок проиграли полностью, хотя с такой машиной могли, конечно, выиграть. Не получилось, не умеют.

Тем более Peugeot делало машины очень хорошие. Одно время, когда к нам пришла, она называлась французским Volkswagen, когда Volkswagen еще было не стыдно в качестве эталона качества приводить. Это была машина очень интересно сделана, поэтому она неохотно ломалась.

А кузова у французов вообще никогда не ржавели, они ж не зря даже нашей стране давали 12 лет гарантии от сквозной коррозии. Сейчас найти гнилой Peugeot практически невозможно. Тем не менее рынок наш они проиграли.



