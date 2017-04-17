Триумф Toyota на Сильверстоуне

Anthony Davidson (GBR) Sebastien Buemi (SUI) and Kazuki Nakajima (JPN) on the podiumTOYOTA GAZOO Racing.World Endurance Championship. 6 Hours of Silverstone. 13th to 17th April 2017. Silverstone, UK
На глазах у 50 тысяч фанатов пилоты Toyota одержали красивую победу над конкурентами из Porsche и получили легендарный трофей Английского королевского автоклуба – награду, которую в свое время завоевывали такие легенды автоспорта, как Тацио Нуволари, Грэм Хилл и Стирлинг Мосс.
Sebastien Buemi (SUI)TOYOTA GAZOO Racing.World Endurance Championship. 6 Hours of Silverstone. 13th to 17th April 2017. Silverstone, UK
Скрупулезная работа по доводке гибридного гоночного прототипа Toyota TS050, которую инженеры Toyota GAZOO Racing провели в межсезонье, дала о себе знать еще во время тренировочных заездов «Сильверстоуна»: в квалификации пилоты Toyota GAZOO Racing уверенно опережали экипажи соперников. В итоге поул-позишн завоевал Toyota TS050 со стартовым номером 7 (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес). Экипаж Буэми, Дэвидсона и Накадзимы завоевал право стартовать со второй позиции. Отличная динамика и образцовая надежность автомобиля позволяли рассчитывать на то, что и в самой гонке удастся избежать проблем, но все карты смешала непредсказуемая английская погода.
Дождь начался спустя 45 минут после старта, значительно усложнив гонщикам пилотирование 1000-сильного автомобиля. Где-то на середине дистанции Хосе-Мария Лопес не справился с управлением и врезался в заградительный барьер из старых покрышек. Машина получила значительные механические повреждения, но благодаря самоотверженной работе механиков в боксах в итоге смогла вернуться на трассу и закончить дистанцию.
TOYOTA GAZOO Racing.World Endurance Championship. 6 Hours of Silverstone. 13th to 17th April 2017. Silverstone, UK
Появившийся на трассе в результате аварии пейс-кар значительно сократил преимущество лидировавшего длительное время экипажа Toyota под номером 8 и позволил Porsche включиться в борьбу за победу. После заключительного заезда в боксы в гонке сложилась драматичная ситуация. Себастьен Буэми вернулся на трассу вторым, уступая лидирующему Porsche восемь секунд. При этом до конца 6-часовой гонки оставалось всего около получаса. Французский пилот взвинтил темп, настиг соперника и, совершив эффектный обгон, вышел на первое место, которое уже не уступил никому.
Победа в «Сильверстоуне» стала отличным стартом чемпионата мира, но сезон только начался. Впереди команду ждет сложнейшая гонка в Спа (6 мая) – генеральная репетиция накануне 24-часовой битвы в Ле-Мане. Именно в Бельгии Toyota GAZOO Racing впервые в сезоне будет представлена тремя автомобилями: в дополнение к двум основным экипажам появится Toyota TS050 под номером 9, которую поведут в бой Стефан Сарразен, Юдзи Канимото и Николя Лаперрьер.
Первые результаты позволяют команде с уверенностью смотреть вперед и рассчитывать на максимальный результат в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Надежный, быстрый и экономичный – три важнейших качества гоночного прототипа в гонках на выносливость. Для серийных автомобилей данные характеристики не менее важны, потому Toyota GAZOO Racing обкатывает будущие серийные технологии на самых известных гоночных трассах мира.
«Поистине драматичная гонка. Несмотря на наше очевидное преимущество в квалификации, мы не сомневались в том, что Porsche будет навязывать борьбу. Вся команда Toyota отлично сработала от старта до финиша. Конечно, жаль, что на подиум не смогли подняться оба наших экипажа, но, с другой стороны, необходимо отметить профессионализм и упорство механиков, которые приложили все силы, чтобы вернуть поврежденный автомобиль на трассу».
Экипаж #8 (Toyota TS050 HYBRID) — результат в гонке: 1-е место, 197 кругов, 6 пит-стопов. Место на старте: 2-е. Лучший круг: 1 мин. 39,804 сек.
«Я очень счастлив этой победе. Отличное начало сезона. Гонка была очень непростой, но в конце все сложилось наилучшим образом. Сама машина работала отменно, плюс в момент обгона Porsche у меня были более свежие шины».
amsrus.ru
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