Рикардо Патрезе покатал жену на Honda Civic Type R и остался жив
335

Апрель 17 13:33 2017

Хорошо иметь супругу с чувством юмора


На тему:
  Категории:
Блоги
больше статей

Автор

Сергей Домущий
Сергей Домущий

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Acura MDX и RDX: Аккуратно, но поздно 1

Экзотические тракторы и комбайны. Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство

Экзотические тракторы и комбайны. Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство 0

Детям в школе на Тихвинской №204 не повезло. В ЦОДД постарались, ничего личного

Детям в школе на Тихвинской №204 не повезло. В ЦОДД постарались, ничего личного 3

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.