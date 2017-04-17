Q7 расширяет стандартный опции 22

Стандартное исполнение премиального кроссовера Audi Q7 расширено востребованным у покупателей оборудованием, которое раньше было доступно опционально.

Стоимость модели осталась без изменений – от 3 750 000 рублей. Выгода для клиентов составляет 170 000 рублей.

Audi расширяет список оборудования, входящего в стандартное оснащение премиального кроссовера. Базовое оснащение Audi Q7 дополнено востребованными опциями, обеспечивающими еще больший комфорт для водителя и пассажиров. В перечень базового оборудования добавлены многофункциональный кожаный руль дизайна «4 спицы» с подогревом, комфортный ключ, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади и легкосплавные диски дизайна «5 спиц Star».

Расширенное базовое оснащение распространяется на все автомобили Audi Q7. Кроссовер премиум-класса Audi Q7 предлагается с двумя высокоэффективными бензиновыми моторами 2.0 TFSI и 3.0 TFSI мощностью 252 и 333 л. с. соответственно и дизелем 3.0 TDI, мощность которого составляет 249 л. с. Стоимость модели с расширенным перечнем оборудования осталась без изменений – от 3 750 000 рублей. Выгода для покупателей составляет 170 000 рублей.

В базовую комплектацию также входят LED головные фары, складывающиеся зеркала, электропривод крышки багажника, комбинированная обивка Twin leather, LED пакет освещения салона, электропривод сидений, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением, MMI Radio Plus, цветной бортовой компьютер, Audi Sound System. Также для заказа доступны различные варианты комплектаций автомобиля: Comfort line, Sport line и Business line.



