Протест дальнобойщиков не замечают 293

В Подмосковье полиция окружила протестующих дальнобойщиков – сообщил «Медиазоне» глава московского отделения «ОПР» Сергей Рудаметкин

В Подмосковье полиция окружила дальнобойщиков, которые с утра стоят на парковке около ТРЦ «Шоколад» на 2-м км МКАД в районе города Реутов. Об этом «Медиазоне» сообщил руководитель московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудометкин.

По его словам, на данный момент на парковке около ТРЦ стоят 29 машин дальнобойщиков. Патрульных машин «в два раза больше».

Полиция требует от дальнобойщиков покинуть парковку, ссылаясь на то, что это частная территория. Протестующие намерены провести переговоры с администрацией торгового центра.

Тем временем,с 15 апреля тариф в системе взимания платы за проезд большегрузов по федеральным дорогам «Платон» вырос до 1,9 рубля за километр. Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев – сообщает Znak.com .

Тариф «Платона» с момента запуска системы в ноябре 2015 года составлял 1,53 рубля за километр. Первоначально с 15 апреля 2017 года планировалось отменить льготный тариф и повысить плату до 3,06 рубля за километр. Однако 23 марта Медведев встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Премьер-министр поддержал предложение грузоперевозчиков сохранить льготный период до усиления контроля за нарушителями, которые не вносят плату за использование дорог, пишет ТАСС . Стоит отметить, что сейчас по всей России проходят масштабные акции протеста дальнобойщиков. Главное требование — отмена системы «Платон».



