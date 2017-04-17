Навстречу жизни 48

По данным международного исследования Volvo Cars шесть из десяти человек в современном мире хотят проводить больше времени на природе.

При удобном случае участники опроса хотели бы отправиться в поход, выйти на пробежку или покататься на велосипеде. Из тех, кто не смог определиться со своим хобби, 68% отметили, что работа занимает слишком много времени в их жизни.

На основе собранных данных компания Volvo Cars создала кампанию «Навстречу жизни», предлагая всем желающим заново открыть для себя тягу к приключениям вместе с новым Volvo V90 Cross Country, автомобилем, созданным для любых дорог.

«Многие из нас подходят к определенному этапу в своей жизни, когда мы предпочитаем карьеру любимым увлечениям, будь то лыжи или серфинг. Для некоторых людей это означает отказ от духа приключений в пользу размеренной и комфортной жизни.

Новая кампания напоминает, что наступило время снова оглянуться по сторонам, увидеть многообразие жизни за пределами офиса, вспомнить свои увлечения и реализовать свои мечты здесь и сейчас», — отмечает Томас Андерсcон (Thomas Andersson), вице-президент по глобальному маркетингу Volvo Car Group.

Источником вдохновения для кампании «Навстречу жизни» послужили идеи британского философа Алана Уотса (Alan Watts). Он был убежден, что, постоянно стремясь вперед к новым высотам, человек рискует упустить смысл жизни. Volvo приглашает вспомнить о своих увлечениях, пересмотреть свои приоритеты и жить, наслаждаясь каждым мгновением.

«Чтобы показать возможности V90 Cross Country, нам не нужны стереотипные картинки бездорожья. Это автомобиль, на котором вы сможете двигаться навстречу жизни прочь от повседневной суеты, чтобы найти тот заветный баланс между работой и тем, что действительно имеет смысл лично для вас», — подчеркивает Томас Андерссон.

Фильм, снятый в Ванкувере (Канада) и его окрестностях, рассказывает истории четырех людей, успешных профессионалов в сфере бизнеса, которые однажды вместе со своими любимыми вырвались из города на свободу с помощью Volvo V90 Cross Country и вернулись к своим давно забытым хобби: серфингу, рыбалке или фотографии дикой природы.

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Фоном для видео служит знаменитая речь Алана Уотса, произнесенная им в 1959 году: «Живите полной жизнью, прямо сейчас». Каждому человеку необходимо посмотреть вперёд и понять, что нет смысла планировать будущее, которое никогда не станет настоящим, потому что он даже этого не почувствует. Он снова будет жить будущим, которое еще не наступило.

В погоне за планами, он не успеет насладиться плодами своих успехов. Мысль очень проста: «Время отбросить все лишнее и начать свой путь навстречу жизни».

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