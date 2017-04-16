Teslа стала самым дорогим автоконцерном США
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Teslа стала самым дорогим автоконцерном США
Апрель 16 13:00 2017

Убыточная компания стоит дороже General Motors – инвесторы отчаянно верят Илону Маску – сообщают Ведомости.

Электромобильный концерн Tesla, созданный Илоном Маском в 2003 г., сегодня,10 апреля, опередил по капитализации многолетнего лидера американского рынка General Motors, став крупнейшим по этому показателю автопроизводителем США. Как сообщил Bloomberg, в начале торгов котировки Tesla выросли на 3,7% до $51 млрд, что почти на $1,7 млрд больше капитализации GM, а затем в ходе торгов котировки компаний почти сравнялись.

Если Tesla сохранит отрыв по итогам торгов в понедельник, она станет шестым в мире автоконцерном по капитализации вслед за Toyota, Daimler, Volkswagen, BMW и Honda.

«Это показывает, насколько инвесторы поверили в концепцию будущего от Маска, в котором дороги принадлежат электромобилям», — пишет Bloomberg. На минувшей неделе Teslа, выпустившая в 2016 г. 76 000 машин, а в 2017 г. ожидающая почти $950 млн убытка, обошла по капитализации Ford с его прогнозируемой прибылью в $6,3 млрд. Прогноз прибыли GM — $9 млрд при 10 млн выпущенных авто, при этом у нее есть свой конкурентоспособный электромобиль — Chevrolet Bolt. Рыночная доля GM в США — 17,2%, у Tesla — 0,2%, на уровне Ferrari и Maseratti, пишет The Wall Street Journal.

Котировки Tesla продолжают поддерживать данные о росте поставок: в январе — марте Tesla увеличила поставки электромобилей на 69% относительно того же периода прошлого года — почти до 25 000 машин. Летом Tesla планирует начать конвейерный выпуск относительно дешевого электромобиля Model 3 (от $35 000). Капитализация Tesla с начала текущего года взлетела почти на 40%.

Tesla Model S

Tesla Model S

«Продукты Tesla гипнотизируют и покупателей, и инвесторов — это уникальное преимущество компании, — сказал Bloomberg аналитик Piper Jaffray Александер Поттер. — Даже если Model 3 потерпит неудачу, мы полагаем, что энтузиазм останется». Год назад, еще до того как Маск представил Model 3, энтузиасты сделали 115 000 предзаказов (притом что автомобили, как предполагается, они начнут получать ближе к концу 2017 г.). В этом году Маск поставил целью продать 500 000 машин, что вызывает сомнения даже у некоторых его сторонников.

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General MotorsTeslaИлон Маск
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6 комментариев

  1. Дмитрий Карпов
    Апрель 16, 13:57 #1 Дмитрий Карпов

    Пирамида тесла

  2. Илья Филиппков
    Апрель 16, 14:00 #2 Илья Филиппков

    Спекуляции на бирже и будущее компании это разные вещи…

  3. вахтанг чачуа
    Апрель 16, 14:16 #3 вахтанг чачуа

    Как правило высокотехнологичные компании убыточны. Но почему тогда к ним такой интерес и доверие инвесторов. Не только спекуляции и пиромиды. Я подозреваю что это особенность балансов таких компаний так как у них большая доля затрат на НИОКР и оплата патентов и лицензий.

    • Алексей Каратеев
      Апрель 16, 15:46 Алексей Каратеев

      «ПИРОмида» очень точная формулировка. Чьито «лишние» доллары будут выведены из экономики и «утилизированы» ))))

  4. Андрей Горностаев
    Апрель 16, 14:44 #4 Андрей Горностаев

    Есть базовая капитализация, а есть рыночная стоимость в которую включена спекулятивная стоимость акций. Так по какому критерию Тесла обошла ДжиЭм ?

  5. Andrey Bondar
    Апрель 16, 16:04 #5 Andrey Bondar

    Здесь тенденции важнее фактов. Хотя баланс бы посмотреть не мешало.

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