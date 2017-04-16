Обзор мотоцикла BMW K1600GT

BMW K1600GT
К уже существующим K1600GT и K1600GTL скоро прибавится элегантный бэггер K1600B.
Обновленные модели, помимо освеженной внешности и улучшенной аэродинамики получили ряд новых опций: активную подвеску Dynamic ESA, ассистент переключения передач Shift assistant PRO и задний ход. На европейском рынке мотоциклы семейства К1600 получат также опцию интеллектуального вызова помощи в экстренных случаях, но в РФ такая функция появится только через год.
Начнем наше знакомство с шестицилиндровыми двухколесными BMW с модели K1600GT.
А вы с каких пор стали освещать новинки так ненавидимых вами мотоциклов?
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