Обзор мотоцикла BMW K1600GT 77

BMW Motorrad представила обновление своего флагманского семейства шестицилиндровых мотоциклов.

К уже существующим K1600GT и K1600GTL скоро прибавится элегантный бэггер K1600B.

Обновленные модели, помимо освеженной внешности и улучшенной аэродинамики получили ряд новых опций: активную подвеску Dynamic ESA, ассистент переключения передач Shift assistant PRO и задний ход. На европейском рынке мотоциклы семейства К1600 получат также опцию интеллектуального вызова помощи в экстренных случаях, но в РФ такая функция появится только через год.

Начнем наше знакомство с шестицилиндровыми двухколесными BMW с модели K1600GT.

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