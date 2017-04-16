Обзор мотоцикла BMW K1600GT
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Апрель 16 18:00 2017

BMW Motorrad представила обновление своего флагманского семейства шестицилиндровых мотоциклов.

BMW K1600GT

К уже существующим  K1600GT и K1600GTL скоро прибавится элегантный бэггер K1600B.

BMW K1600GT

Обновленные модели, помимо освеженной внешности и улучшенной аэродинамики получили ряд новых опций: активную подвеску Dynamic ESA, ассистент переключения передач Shift assistant PRO и задний ход. На европейском рынке мотоциклы семейства К1600 получат также опцию интеллектуального вызова помощи в экстренных случаях, но в РФ такая функция появится только через год.

BMW K1600GT

Начнем наше знакомство с шестицилиндровыми двухколесными BMW с модели K1600GT.

BMW K1600GT

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BMW K1600GT


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BMWK1600GT
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Автор

Борис Ламин
Борис Ламин

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1 комментарий

  1. Alexey Suvorkin
    Апрель 16, 23:23 #1 Alexey Suvorkin

    А вы с каких пор стали освещать новинки так ненавидимых вами мотоциклов?

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