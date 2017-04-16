Дальнобойщики заявили о провокации полиции при задержании Андрея Бажутина в Петербурге 593

В Санкт-Петербурге задержали не менее 8 участников автопробега в поддержку всероссийской стачки против системы «Платон», сообщил «Новой газете» представитель «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Сергей Овчинников.

По словам Овчинникова, в числе задержанных — лидер петербургских дальнобойщиков Андрей Бажутин и координатор петербургского отделения Сергей Владимиров.

«Это была чистая провокация со стороны правоохранительных органов. Участников автопробега остановили, к ним подошел полковник и заорал, что его избивают, после чего моментально налетели сотрудники ОМОН и задержали водителей», — утверждает Овчинников.

Как сообщает ОПР, водители планировали проехать по всему Невскому проспекту до Дворцовой площади. Колонну легковых машин остановили на выезде из лагеря на Московском шоссе.

«Людей задержали, даже не назвав причину, при этом сейчас к ним не пускают ни нас, ни правозащитников. Всех задержанных повезли в ОВД города Пушкино», — добавил Овчинников.

Он также уточнил ,что сейчас около пушкинского ОВД собираются остальные участники стачки.

15 апреля Объединение перевозчиков России планировало провести автопробег легковых автомобилей в поддержку бессрочной всероссийской стачки против системы «Платон».

Ранее, в конце марта, председателя петербургского Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина арестовали на 14 суток по обвинению в управлении транспортным средством без водительских прав. Сам дальнобойщик узнал о том, что его лишили прав только после задержания. За время пока Бажутин находился под арестом, у него едва не отняли четверых детей.



