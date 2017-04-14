В России может появиться единый полис КАСКО-ОСАГО 160

Российским автовладельцам хотят дать возможность покупать полис ОСАГО сразу на три года, также на рынке может появиться единый полис КАСКО-ОСАГО, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более далекое будущее. Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа «голд». Появится возможность купить ОСАГО плюс КАСКО в одном договоре, то есть комплексное автострахование», — рассказал Моисеев корреспонденту РИА «Новости» .

Сейчас договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно оформить на срок от трех месяцев до года.

Единого формата для полисов КАСКО и ОСАГО пока не существует, это два совершенно разных документа. Если договор по ОСАГО направлен на покрытие материального ущерба третьим лицам, пострадавшим в ДТП, и носит обязательный характер, то КАСКО предусматривает страховую защиту автомобиля и заключается добровольно.



