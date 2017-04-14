В России может появиться единый полис КАСКО-ОСАГО

«Готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более далекое будущее. Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа «голд». Появится возможность купить ОСАГО плюс КАСКО в одном договоре, то есть комплексное автострахование», — рассказал Моисеев корреспонденту РИА «Новости».
«Готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более далекое будущее. Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа «голд». Появится возможность купить ОСАГО плюс КАСКО в одном договоре, то есть комплексное автострахование», — рассказал Моисеев корреспонденту РИА «Новости».
Сейчас договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно оформить на срок от трех месяцев до года.
Единого формата для полисов КАСКО и ОСАГО пока не существует, это два совершенно разных документа. Если договор по ОСАГО направлен на покрытие материального ущерба третьим лицам, пострадавшим в ДТП, и носит обязательный характер, то КАСКО предусматривает страховую защиту автомобиля и заключается добровольно.
amsrus.ru
Что-бы не предложили, ни за что не поверю, что это в интересах водителей, а не новые поборы.
цена вопроса?
Все равно для людей ничего не сделают!
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